Enseñame Tucumán: una final que se vive en los pasillos del Colegio Nacional

En los pasillos del Colegio Nacional Bartolomé Mitre hay dos estudiantes que, por estos días, no pasan inadvertidas. Mía Candela Sierra González y Helena Brandán caminan entre las aulas y las galerías, pero el recorrido suele interrumpirse. Algún compañero de otro curso se acerca a felicitarlas, un profesor las reconoce y les dedica unas palabras de aliento. Llegar a la final de Enseñame Tucumán se convirtió en una alegría que atraviesa a la comunidad educativa y se comparte en toda la escuela.