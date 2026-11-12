Enseñame Tucumán: una final que se vive en los pasillos del Colegio Nacional

Resumen para apurados
- Mía Sierra y Helena Brandán, del Colegio Nacional, clasificaron a la final del certamen Enseñame Tucumán para competir por un viaje de egresados a Carlos Paz.
- Las alumnas superaron meses de estudio y varias etapas eliminatorias, balanceando la exigencia televisiva con los exámenes finales y el apoyo de sus docentes.
- La definición moviliza a la comunidad educativa e impulsa el interés de los jóvenes locales por el patrimonio histórico e identitario de su provincia.
En los pasillos del Colegio Nacional Bartolomé Mitre hay dos estudiantes que, por estos días, no pasan inadvertidas. Mía Candela Sierra González y Helena Brandán caminan entre las aulas y las galerías, pero el recorrido suele interrumpirse. Algún compañero de otro curso se acerca a felicitarlas, un profesor las reconoce y les dedica unas palabras de aliento. Llegar a la final de Enseñame Tucumán se convirtió en una alegría que atraviesa a la comunidad educativa y se comparte en toda la escuela.
Las chicas todavía no se acostumbran a ese reconocimiento. Cuando hablan de la segunda semifinal, que les abrió las puertas de la última instancia del certamen, coinciden en dos sentimientos: los nervios y el alivio. Habían estudiado durante meses, atravesado distintas etapas y, aunque tenían la ilusión de avanzar, no terminaban de confiar en sus posibilidades. Por eso, escuchar sus nombres entre los ganadores fue una sorpresa.
“Fue un alivio muy grande. No lo podíamos creer, fue algo muy inesperado. También sentimos alivio por todo lo que veníamos estudiando. Cuando finalmente tenés ese resultado, es como decir: ‘valió la pena’”, recuerdan.
La incertidumbre, de hecho, parece haberse convertido en una especie de cábala. En lugar de imaginarse ganadoras, las estudiantes suelen pensar que no van a pasar. Les ocurrió en la primera instancia y también cuando llegaron a competir a la escuela de Comercio. Al ver la cantidad de participantes, se convencían de que sus posibilidades eran pocas. Después, escuchaban sus nombres y seguían avanzando.
Ahora, a una semana de volver al estudio de LA GACETA, los nervios conviven con la expectativa de la final. No obstante, el entusiasmo tiene que encontrar lugar entre las obligaciones propias de esta altura del año. Las evaluaciones, los trabajos y las carpetas por completar también reclaman su tiempo.
“Es un poco complicado. Ahora nos tenemos que poner las pilas, sobre todo para completar las carpetas. Algunos profesores nos tienen consideración con las evaluaciones, pero aun así tenemos que cumplir”, admite Mía.
Un largo camino
Yanel Correa, su profesora de Historia, fue una de las que siguió más de cerca el recorrido. En el estudio estuvo pendiente de cada respuesta y celebró el resultado con la misma emoción que las estudiantes.
“Fue un momento de mucho entusiasmo, de mucha alegría y, sobre todo, de orgullo al verlas brillar en esa pantalla”, remarca. Para ella, el esfuerzo no se mide únicamente en las horas dedicadas a estudiar. También estuvo en la manera en que las chicas lograron complementarse, discutir las respuestas y encontrar una opción con la que ambas estuvieran de acuerdo, incluso bajo la presión de las cámaras.
Y su acompañamiento tuvo, además, un detalle especial. Yanel preparó un regalo con fotografías de todo el proceso. Quería que las estudiantes pudieran conservar un recuerdo del camino recorrido, pero también reconocer cuánto habían avanzado.
“A pesar de las dificultades, del miedo y de los nervios, pudieron superarlos y llegaron hasta este momento. Fue un detalle para que les sirva de inspiración y para que vengan muchos éxitos”, explica.
“Maxi” y Morena, dos de sus compañeros y amigos, también estuvieron en el estudio para alentarlas. Ahora esperan la final con una mezcla de orgullo y ansiedad. Tienen sus propias cábalas: quieren volver a llevar las mismas cosas que usaron durante la semifinal, convencidos de que no hay que cambiar aquello que les trajo suerte.
El entusiasmo del curso va todavía más allá. Algunos ya hablan de esperarlas afuera del estudio y hasta surgió la idea de llevar harina y huevos para celebrar. La posibilidad de que el viaje a Villa Carlos Paz sea para todo el curso alimenta las expectativas, aunque sus amigos insisten en que lo más importante ya ocurrió.
“Vemos todos los días cómo estudian, cómo tienen que dejar de lado otras materias y después completar las carpetas. Estamos a fin de año, tenemos muchas pruebas y un montón de cosas que hacer, pero ellas igualmente siguen estudiando. Eso nos pone muy orgullosos”, contaron.
Los dos quieren que sus amigas ganen, pero también les dejaron un mensaje para el día de la final: que no bajen la cabeza, que reconozcan todo lo que consiguieron y que disfruten de haber llegado tan lejos. El resultado, aseguran, no cambiará el orgullo que sienten por ellas.
Un re-descubrimiento
En una institución que guarda más de 160 años de historia, el paso por Enseñame Tucumán también tuvo otro efecto en las estudiantes. Las preguntas y los contenidos del certamen les permitieron volver a mirar lugares y acontecimientos de la provincia que, por cotidianos, muchas veces pasan inadvertidos.
Mía habla de la Casa Histórica como ejemplo. “A veces se la puede mirar como un edificio más, sin detenerse a pensar en su importancia. Conocer mejor la historia tucumana también nos permitió reconocer el valor de ese patrimonio y la necesidad de que otros jóvenes puedan acercarse a él”, reflexiona.
“Me parece muy importante que se conozca nuestra historia, porque así hay cierta cercanía y podemos identificarnos”, agrega Helena.
Mientras tanto, los saludos continúan en los pasillos del Nacional. Entre las felicitaciones de los profesores, el entusiasmo de sus compañeros y el regalo que Yanel preparó para recordar el recorrido, las dos estudiantes cuentan los días para volver a competir. Esta vez, con una final por delante y con todo un colegio pendiente de lo que ocurra en el estudio.
Cuenta regresiva: se viene la última semifinal
Mañana a partir de las 19, se disputará la tercera semifinal del certamen, que se podrá seguir por LG Play, Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Esta vez será el turno de los estudiantes de sexto año y las cinco parejas que participarán de esta instancia son: Rosario Villalba y Moyano Medina del Instituto Inmaculada Concepción; Brisa Padilla y Mehilen Yenai de la Secundaria Juan Luis Nougués; Yenifer Ruth Chagua Rodríguez y Rocío Belén Iporo Yaleva de la escuela Media de Tapia; Javier Francisco Yanguez y Lautaro Nahuel Miguel de la escuela Normal Superior Julio A. Roca; y María Sol Corbalán y Lola Caraque Cabeza, del Instituto Privado Nuestra Señora de la Consolación.