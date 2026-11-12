Cartas de lectores: tras de la verdad

Como tantos, siguiendo al Papa y sorprendiéndome de las multitudinarias concentraciones. Si fuésemos tantos los católicos, ¿por qué nos va tan mal como país? ¿Ganó el no te metás? A los argentinos nos mintieron tantas veces que hoy nos volvimos “peregrinos de la verdad” en busca paz y progreso. El pueblo sin dudas busca en quién creer y el Papa con su mirada de bondad y esa sonrisa cómplice parece ser nuestro salvador. Y el pueblo, pobre e ignorante, va detrás de ese líder porque le cree, ya que sus representantes políticos, por beneficio propio u otras razones mezquinas no defienden sus derechos. El lema de ellos es: “que mi oponente no gane, no importa cómo a mí me vaya”. Cuarenta y tres años de supuesta democracia que sirvió para que la clase política autocrática se enriquezca, mientras el pueblo se fue adaptando a comer menos y de menor calidad, a recibir una formación escolar deficiente, a esperar turnos en salud y vestir con ropa de mala calidad comprada en esta gran salada en la que se transformaron los centros comerciales de todas las capitales provinciales, en particular las norteñas. Hasta el mismo Papa León XIV debe estar impresionado por este rebaño variopinto incrédulo del hombre que busca creer y la protección de Dios. Nuestra sociedad está enferma de envidia, resentimiento, odio, egoísmo y corrupción, males que forman el ADN de nuestra matriz, que no creo se puedan curar ni con una visita mensual del Santo Padre. Estamos condenados al fracaso porque no nos queremos y menos aún nos respetamos. Como ejemplo basta con ver la utilización política de la visita del Pontífice. No se puede aceptar que el gobernador de Córdoba retire la bandera argentina para poner la de Córdoba al lado de la papal, emulando a los separatistas catalanes y vascos españoles. ¡Por favor! Si esa tierra estaba poblada por los comechingones y luego inmigrantes iguales a los que pudo recibir cualquier otra provincia. ¿Que se cree el Sr. gobernador? Parece que eligió usar el día de la visita del Papa para lanzar, a través de esta provocación, su carrera a la presidencia, ignorando nada menos que al Sr. Dr. Belgrano y a nuestra enseña patria. Político y basta, como a muchos que cualquier oportunidad les cae bien para llevar agua a su molino. Quisiera estar dentro de la cabeza del Santo Padre para saber lo que realmente piensa del pueblo argentino; porque todas estas demostraciones y actos fervorosos multitudinarios, que en mi vida viví y presencié más de una vez, con el transcurrir de los días terminaron por derretirse como hielo al sol. Espero que todos los compromisos y promesas a nuestro Señor, realizadas en estos días se hagan realidad, por una Argentina mejor. Gracias, Papa León XIV.