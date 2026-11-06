Seleme cuestionó a Chahla: "Reclama fondos para seguir engordando a los ‘empresaurios’ del transporte tucumano"

Luego del reclamo de la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, en el Congreso de la Nación por partidas nacionales para sostener el sistema de transporte, el legislador José “Pepe” Seleme, del bloque “Avanza Tucumán”, cuestionó a la jefa municipal y pidió que se subsidie a los usuarios del transporte público de pasajeros y no a los empresarios.
"No hay que subsidiar más a las empresas de transporte, hay que subsidiar a los usuarios porque ellos son quienes lo financian y, en Tucumán, sufren este pésimo servicio. ¿Hasta cuándo van a seguir con esa idea? ¿Hasta cuándo van a seguir llenándole los bolsillos a los empresarios del transporte?", exigió parlamentario cuestionando el planteo de Chahla en el Congreso.
"9.000 millones de los vecinos de San Miguel de Tucumán le dio Rossana Chahla al los empresarios y ahora llora por fondos a la Nación. Regaló el dinero de los contribuyentes. ‘Se pegó un tiro en las patas’, como se dice en el barrio, y ahora reclama fondos para seguir engordando a los ‘empresaurios’ del transporte tucumano", expresó Seleme.
Sin embargo, el legislador manifestó la necesidad de elaborar un plan para reordenar el sistema. "Hay que avanzar en rediseñar el sistema para que los tucumanos puedan viajar en colectivos que no se caen a pedazos, que respetan la frecuencia y que no dejan a la buena de Dios a los usuarios", dijo al respecto.
Por último, Seleme expresó su desacuerdo con la forma en que se aborda este problema en Tucumán desde hace tiempo. "Ir a llorar a la Nación por subsidios es hacer lo mismo de siempre. ¿Qué resultados diferentes puede tener? Ninguno. Es seguir condenando a los usuarios a un pésimo servicio", finalizó.