Seleme cuestionó a Chahla: "Reclama fondos para seguir engordando a los ‘empresaurios’ del transporte tucumano"

"No hay que subsidiar más a las empresas de transporte, hay que subsidiar a los usuarios porque ellos son quienes lo financian y, en Tucumán, sufren este pésimo servicio. ¿Hasta cuándo van a seguir con esa idea? ¿Hasta cuándo van a seguir llenándole los bolsillos a los empresarios del transporte?", exigió parlamentario cuestionando el planteo de Chahla en el Congreso.