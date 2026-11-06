La Legislatura sesionará el jueves 12: ingresarán los pliegos de cuatro nuevos jueces

La comisión de Peticiones y Acuerdos que preside la legisladora Carolina Vargas Aignasse dio dictamen favorable a las postulaciones que giró el Poder Ejecutivo (PE), que propone a: César Luis Robles (surgido del Concurso N° 313), para la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo; Fernando García Hamilton (Concurso N° 338), para la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común; Marcos Gastón Mauvecín (Concurso N° 324) para asumir al frente del Juzgado en lo Civil en Documentos y Locaciones de la VII Nominación; e Ileana Caillou Chávez para desempeñarse como titular temporaria del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones de la XII Nominación.