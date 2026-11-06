La Legislatura sesionará el jueves 12: ingresarán los pliegos de cuatro nuevos jueces

Resumen para apurados
- La Legislatura de Tucumán sesionará el jueves 12 para aprobar los pliegos de cuatro nuevos jueces propuestos por el Poder Ejecutivo y debatir leyes clave.
- Los pliegos cuentan con dictamen favorable de comisión. El temario consensuado en Labor Parlamentaria incluye además iniciativas sobre salud, fauna y seguridad deportiva.
- La sesión permitirá cubrir vacantes en fueros judiciales clave y sancionar normas de seguridad en predios recreativos, además de proteger especies autóctonas.
Los pliegos por cuatro nuevos jueces serán parte del orden del día de la sesión legislativa que se fijó para el jueves 12, a partir de las 8.30. El vicegobernador Miguel Acevedo encabezó la reunión de Labor Parlamentaria junto a los presidentes de bloque para acordar los otros temas que llegarán al recinto en materia de salud, deporte y protección ambiental.
La comisión de Peticiones y Acuerdos que preside la legisladora Carolina Vargas Aignasse dio dictamen favorable a las postulaciones que giró el Poder Ejecutivo (PE), que propone a: César Luis Robles (surgido del Concurso N° 313), para la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo; Fernando García Hamilton (Concurso N° 338), para la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común; Marcos Gastón Mauvecín (Concurso N° 324) para asumir al frente del Juzgado en lo Civil en Documentos y Locaciones de la VII Nominación; e Ileana Caillou Chávez para desempeñarse como titular temporaria del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil en Familia y Sucesiones de la XII Nominación.
“Tenemos como tema principal el tratamiento de los pliegos a la acordada que se ha remitido desde el Poder Ejecutivo, que son cuatro nuevos jueces que ya cumplieron todos los pasos administrativos previos a la sanción”, mencionó Acevedo al término del encuentro que se desarrolló en el octavo piso del palacio espejado.
Además, el presidente de la Cámara anticipó el debate de iniciativas como el proyecto de ley que establece acciones de cuidado integral y protección de los derechos de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF). También se tratará un proyecto para regular el ejercicio profesional de los Técnicos Superiores en Psicología Social y títulos equivalentes, estableciendo un marco normativo para su desarrollo, incumbencias, derechos, obligaciones, mecanismos de control y régimen de matriculación.
“Llevamos al recinto junto con otros temas vinculados a la salud, una colegiatura de técnicos especialistas en psicología social, una ley vinculada a las enfermedades poco frecuentes”, agregó el vicegobernador.
Monumento Natural Provincial
En materia ambiental, se tratará la declaración de la Rana Marsupial de la Banderita (Gastrotheca gracilis) como Monumento Natural Provincial, que además instituye el 7 de diciembre de cada año como el Día Provincial de la Rana Marsupial de la Banderita. “Es una ley muy particular, que es la de protección y declaración como monumento tucumano de la ranita marsupial. Es una ranita que solo existe en Tucumán, en todo el mundo no hay otra como esta”, explicó el vicegobernador.
Acevedo también se refirió a la ley que establece la obligatoriedad de medidas de seguridad en la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos deportivos y otros elementos recreativos en espacios públicos y privados. “En muchos casos la van a identificar como Ley Joaquín, que se estableció producto de un accidente que lamentablemente provocó el fallecimiento de un niño por no contar con estas protecciones. En Tucumán vamos a legislar en ese sentido”, señaló.
De la reunión de Labor Parlamentaria también participaron el presidente subrogante, Sergio Mansilla; el vicepresidente segundo, Alfredo Toscano; el secretario legislativo, Claudio Pérez; el prosecretario legislativo, Alejandro Martínez; y los legisladores Mario Leito, Nancy Bulacio, Silvia Elías de Pérez, Agustín Romano Norri, Ricardo Bussi, José Macome, José Cano, Alberto Olea, Claudio Viña y Ernesto Gómez Rossi.