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El PJ alista su Congreso, un “Mellizo” por la reelección y el reclamo de Campero por falta de agua

Dimes y diretes de la política de Tucumán.

El PJ alista su Congreso, un “Mellizo” por la reelección y el reclamo de Campero por falta de agua
Por Redacción Política 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El PJ de Tucumán convocó a su Congreso para el 4 de diciembre en Manuela Pedraza con el fin de ratificar la prórroga de mandatos de sus autoridades partidarias.
  • La medida del Consejo busca extender cargos hasta agosto para evitar internas en medio de tensiones internas con el sector que responde al senador nacional Juan Manzur.
  • Si la Justicia Electoral lo avala, el oficialismo de Osvaldo Jaldo consolidará su conducción partidaria sin desgastes previos rumbo a los comicios provinciales de 2027.
Resumen generado con IA

Monteros, Mansilla y Fernández, con el Congreso del PJ en la agenda

El Consejo Partidario del PJ de Tucumán resolvió la prórroga del mandato de las autoridades de sus distintos órganos, por 120 días, a partir de su fecha de caducidad, prevista para abril. Pero la medida debe ser ratificada por el Congreso del justicialismo, que fue convocado para el 4 de diciembre, en Manuela Pedraza. Y este encuentro fue motivo de charla entre dos referentes territoriales del PJ: el ministro del Interior, Darío Monteros, y el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, quien estuvo acompañado por su esposa, la diputada nacional Elia Fernández.

Entre otros asuntos, el referente bandeño contó que se analizó “la actualidad de nuestro Partido Justicialista y la importancia del Congreso Provincial”. “(Será) una instancia fundamental para fortalecer la organización partidaria, consolidar el diálogo y definir los desafíos políticos de la etapa que viene”, señaló Monteros. Y agregó que el peronismo local “tiene conducción, tiene organización y tiene un proyecto político”. “Bajo el liderazgo de Osvaldo Jaldo, seguimos trabajando para fortalecer la gestión, consolidar la unidad y construir el futuro de nuestro movimiento”, agregó Monteros.

Además del visto bueno de los congresales, la prórroga de los mandatos partidarios requiere del aval de la Justicia Federal con competencia electoral de Tucumán. En caso de concretarse esta medida, los "compañeros" se evitarán el llamado a una interna en coincidencia con el cronograma electoral para las provinciales del 9 de mayo de 2027, y en un contexto de tensiones con el espacio que encabeza el senador nacional Juan Manzur. Si bien la idea en la sede de calle Virgen de la Merced 157 es ampliar la vigencia de los cargos hasta agosto del próximo año, no se descarta que los comicios para la renovación de cargos partidarios se celebre antes de ese mes.

Un “Mellizo” por la reelección

El intendente de Famaillá, Enrique “Mellizo” Orellana, apunta a conducir por otros cuatro años la “Capital de la Empanada”. El hermano del ex diputado nacional José Orellana -conductor de este espacio- confirmó que está lanzado para la reelección. Y lo hizo con un jingle que compartió a través de sus redes sociales. “Vamos a seguir trabajando juntos para hacer de Famaillá una ciudad con más oportunidades, progreso y futuro para todos”, sostuvo “El Mellizo”.

Campero y un reclamo por la falta de agua en La Ramada de Abajo

El diputado nacional Mariano Campero (LLA), líder de Cambia Tucumán, mantiene sus recorridos por el interior con miras a las elecciones provinciales de 2027. Y en su mensaje por una localidad del departamento Burruyacu renovó sus críticas al Gobierno provincial y marcó falencias en servicios públicos. "En La Ramada de Abajo, los vecinos tienen una hora de agua potable por día. Hay que hacerse cargo. Y liquidar el problema", expresó el ex intendente de Yerba Buena.

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