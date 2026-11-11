El PJ alista su Congreso, un “Mellizo” por la reelección y el reclamo de Campero por falta de agua

Además del visto bueno de los congresales, la prórroga de los mandatos partidarios requiere del aval de la Justicia Federal con competencia electoral de Tucumán. En caso de concretarse esta medida, los "compañeros" se evitarán el llamado a una interna en coincidencia con el cronograma electoral para las provinciales del 9 de mayo de 2027, y en un contexto de tensiones con el espacio que encabeza el senador nacional Juan Manzur. Si bien la idea en la sede de calle Virgen de la Merced 157 es ampliar la vigencia de los cargos hasta agosto del próximo año, no se descarta que los comicios para la renovación de cargos partidarios se celebre antes de ese mes.