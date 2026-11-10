Opinión›› PANORAMA TUCUMANO Los narcos la tienen cada vez más fácil Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Gustavo Rodríguez 10 Noviembre 2026 Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánSantiago del EsteroSaltaCatamarcaJujuyLíbanoOsvaldo JaldoValles Calchaquíes Tamaño texto Comentarios Lo más popular Dimes y diretes: habló Raquel Graneros, intendenta de Graneros: “Desmiento cada una de estas falsedades” Colapinto vuelve a correr en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas Asueto por la visita de León XIV: qué servicios funcionan y cuáles no el martes 10 de noviembre en Tucumán El escalofriante accidente en el ring que dejó a un boxeador con el rostro irreconocible: “Es lo peor que he visto en mi vida” León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Chiclayo Ranking notas premium Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo? La Justicia rechazó sobreseer a un sacerdote acusado de abusar de una menor y advirtió sobre un severo sesgo en la investigación Los narcos la tienen cada vez más fácil Juicio por el crimen de Érika Álvarez: “El Militar” Sosa, involucrado en cinco incidentes en nueve audiencias Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿“El Militar” Sosa se queda sin defensores?