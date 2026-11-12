Cartas de lectores: la válvula mitral: una historia episcopal en el interior del corazón

En el corazón humano hay una estructura cuyo nombre encierra una curiosa historia que une la medicina, la anatomía y la religión. Se trata de la válvula mitral, una de las cuatro válvulas cardíacas, cuya denominación tiene su origen en la semejanza de sus dos valvas con la mitra que utilizan los obispos y también el Papa en las ceremonias religiosas. La historia nos lleva al siglo XVI y a un personaje fundamental de la medicina: Andreas Vesalio (1514-1564), anatomista nacido en Bruselas y considerado uno de los padres de la anatomía moderna. En 1543 publicó una obra extraordinaria, “De humani corporis fabrica”, que revolucionó el conocimiento del cuerpo humano y cuestionó muchas de las enseñanzas anatómicas heredadas de la Antigüedad. En sus observaciones del corazón, Vesalio encontró una semejanza entre la válvula auriculoventricular izquierda y la mitra episcopal, ese característico tocado alto, con dos puntas, que distingue a los obispos y que también forma parte de la vestimenta litúrgica del Sumo Pontífice. De allí surgió la asociación que daría origen al nombre mitral. Aunque la expresión latina “valvula mitralis” se incorporó formalmente a la nomenclatura anatómica con posterioridad, la comparación quedó vinculada históricamente con las observaciones de Vesalio. La válvula mitral se encuentra entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Está formada por dos valvas, una anterior y otra posterior, que se abren para permitir el paso de la sangre hacia el ventrículo y se cierran durante la contracción cardíaca para impedir que la sangre retroceda hacia la aurícula. Su funcionamiento resulta indispensable para mantener una circulación eficiente. La válvula del lado derecho del corazón, situada entre la aurícula y el ventrículo derechos, recibió otro nombre: tricúspide, precisamente porque está formada por tres valvas. En este caso, la denominación responde directamente a una característica anatómica y no a una semejanza con un objeto externo. La historia de la medicina está llena de estas pequeñas asociaciones que revelan la capacidad de observación de quienes se dedicaron a estudiar el cuerpo humano. A veces, un descubrimiento no nace de una sofisticada tecnología, sino de la mirada atenta de un investigador frente a una estructura que intenta comprender. Vesalio encontró en el corazón una semejanza que trascendía la anatomía y que el paso del tiempo no consiguió borrar. Cinco siglos después, aquella comparación continúa viva en los libros, en las aulas universitarias y en la práctica cotidiana de la cardiología. Quizás allí resida uno de los encantos de la medicina: detrás de cada nombre, de cada órgano y de cada enfermedad puede esconderse una historia que merece ser contada. Porque el corazón, además de ser el motor de la circulación sanguínea, también guarda, en su propia anatomía, algunas huellas de la historia y de la imaginación humana.