EN VIVO. El papa León XIV continúa su gira por Sudamérica en Perú

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Expectativa por otra jornada histórica

Las autoridades estiman que más de 1,7 millones de fieles se acercarán para formar parte de la ceremonia principal, la cual marcará la despedida litúrgica del Papa en suelo argentino antes de que ponga rumbo a Perú para cerrar su recorrido por Sudamérica. Con el fin de asegurar que todo se desarrolle con normalidad, el municipio y las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo de tránsito y logística. Como parte del dispositivo, se bloquearon los accesos para vehículos en los alrededores de la Basílica y se dispusieron puestos de asistencia médica y puntos de hidratación para contener a la multitud.