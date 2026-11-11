EN VIVO. El papa León XIV continúa su gira por Sudamérica en Perú

La despedida de León XIV
"Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción. Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre mi querida Argentina!", dijo León XIV.
El último mensaje del papa León XIV
"Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos (...), me he sentido como en casa", dijo el sumo pontífice al despedirse de la multitud en torno a la Basílica de Luján, ciudad 75 kilómetros al oeste de Buenos Aires y sitio de peregrinación de los católicos.
Milei acompañó al Papa hasta el avión
Con la presencia del presidente Javier Milei, el papa León XIV se subió al avión que lo llevará hasta Perú, donde continuará con su gira por Sudamericana.
Tres millones de personas concurrieron a Luján
Más de tres millones de personas asistieron a la última misa de León XIV en Luján, según el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El papa León XIV se despide de Argentina
El papa León XIV se despidió esta tarde de Argentina, donde movilizó a millones de personas, y viaja con destino a Perú.
Luján se paraliza para recibir a León XIV
El agradecimiento del Papa
"Gracias por recibirme y bridarme la oportunodad de vivir juntos este encuentro", dijo el Papa luego de escuchar a los presos. "Espero que este mensaje de que una nueva vida es posible podamos llevarlo a nuestro corazón. Es la esperanza que necesitamos", añadió.
El Papa escucha los testimonios de los presos
León XIV arribó a las 8 al penal de Devoto, donde algunos presos le compartieron sus testimonios. Hubo emoción y lágrimas en una mañana emotiva.
León XIV llegó a la cárcel de Devoto
Qué esperan los fieles que se acercan a Luján
Un recorrido junto a los peregrinos
Expectativa por otra jornada histórica
Las autoridades estiman que más de 1,7 millones de fieles se acercarán para formar parte de la ceremonia principal, la cual marcará la despedida litúrgica del Papa en suelo argentino antes de que ponga rumbo a Perú para cerrar su recorrido por Sudamérica. Con el fin de asegurar que todo se desarrolle con normalidad, el municipio y las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo de tránsito y logística. Como parte del dispositivo, se bloquearon los accesos para vehículos en los alrededores de la Basílica y se dispusieron puestos de asistencia médica y puntos de hidratación para contener a la multitud.
Los peregrinos hacia Luján
Miles de peregrinos caminan a Luján para participar en la última misa que dará el papa León XIV antes de partir hacia Perú. Se espera una multitud para acompañar al Santo Padre.
La última misa multitudinaria
El Papa se trasladará a Luján para presidir una gran misa en la Plaza Belgrano, ubicada frente a la Basílica. Antes de que comience la ceremonia religiosa, recorrerá una de las principales avenidas de la ciudad en el papamóvil, con el objetivo de saludar a los fieles que se acerquen a verlo.
El Papa, en la cárcel
El miércoles arrancará a las 8 de la mañana en la Ciudad de Buenos Aires, cuando el Sumo Pontífice visite el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto.
Lo que tenés que saber
En su último día en Argentina, el papa León XIV visitará el penal de Villa Devoto, encabezará una misa multitudinaria frente a la Basílica de Luján y partirá hacia Perú a las 14.