“Alma misionera”, la canción que emocionó a León XIV y a miles de jóvenes durante la vigilia en Palermo

La música fue protagonista de uno de los momentos más emotivos del encuentro de jóvenes con el papa León XIV en Buenos Aires. Durante el cierre de la multitudinaria vigilia celebrada este martes 10 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en Palermo, miles de fieles comenzaron a cantar “Alma misionera”, una de las canciones religiosas más conocidas por distintas generaciones de católicos. El Pontífice se sumó a la interpretación y acompañó a los presentes en una escena que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.