“Alma misionera”, la canción que emocionó a León XIV y a miles de jóvenes durante la vigilia en Palermo
Resumen para apurados
- El papa León XIV cantó "Alma misionera" ante un millón de fieles en Palermo este 10 de noviembre, durante el emotivo cierre de la vigilia juvenil en Buenos Aires.
- El Pontífice ya había entonado este clásico solidario en Claypole y Soledad Pastorutti lo cantó en una misa previa. La pieza es un himno tradicional en eventos de la Iglesia.
- La escena afianza el mensaje de entrega comunitaria de León XIV y deja una de las postales más representativas de su visita pastoral para la memoria de la juventud católica.
La música fue protagonista de uno de los momentos más emotivos del encuentro de jóvenes con el papa León XIV en Buenos Aires. Durante el cierre de la multitudinaria vigilia celebrada este martes 10 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en Palermo, miles de fieles comenzaron a cantar “Alma misionera”, una de las canciones religiosas más conocidas por distintas generaciones de católicos. El Pontífice se sumó a la interpretación y acompañó a los presentes en una escena que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.
Sonriente y visiblemente emocionado, León XIV cantó junto al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo y anunciaban el final del encuentro. Entre banderas, aplausos y muestras de afecto, más de un millón de fieles participaron de una celebración que encontró en aquella melodía un cierre cargado de simbolismo.
No era la primera vez que el Papa entonaba esa canción durante su visita a la Argentina. Un día antes, el lunes 9 de noviembre, había sorprendido a los presentes en el Cottolengo Don Orione de Claypole cuando comenzó a cantar “Alma misionera” junto al coro de la institución. Aquel gesto espontáneo también había generado emoción entre quienes participaron de la actividad.
La canción tuvo, además, otro momento destacado durante la primera misa multitudinaria del Pontífice en Palermo. En la previa de la celebración, Soledad Pastorutti la interpretó junto a su hermana Natalia. Vestida con su tradicional poncho celeste y blanco, la cantante invitó a los presentes a acompañarla en una melodía que forma parte de la memoria religiosa de varias generaciones.
Durante aquella presentación, en la que también interpretó “Oración del remanso”, “Aleluya” y clásicos del folklore argentino, Soledad expresó un deseo: “Ojalá este día quede para siempre en nuestros corazones”.
Qué significa “Alma misionera”, la canción que cantó el Papa
También conocida como “Canción del misionero”, “Alma misionera” transmite un mensaje de entrega, solidaridad y compromiso con los demás. Su letra expresa la voluntad de dejar de lado las comodidades personales para acompañar a quienes necesitan ayuda, esperanza y contención.
Su melodía sencilla y su mensaje cercano contribuyeron a que se incorporara a distintas celebraciones religiosas. En la Argentina, es habitual escucharla durante misas, confirmaciones, peregrinaciones y encuentros de jóvenes.
La canción también estuvo presente en grandes acontecimientos internacionales de la Iglesia. Uno de ellos fue la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, en 2013, el primer gran encuentro juvenil encabezado por el papa Francisco, donde volvió a reunir a peregrinos de diferentes nacionalidades.
Más de una década después, “Alma misionera” volvió a ocupar un lugar central en una celebración multitudinaria. Esta vez, con León XIV cantando junto a los jóvenes que participaron de la vigilia en Buenos Aires.
La escena dejó una de las imágenes más recordadas del encuentro: un Papa que acompañó con su voz una canción conocida por miles de fieles y cuyo mensaje de entrega y servicio volvió a resonar frente a una multitud.