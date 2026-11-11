Sondeo LA GACETA: ¿qué canción marcó más profundamente tu fe o tu historia en la Iglesia?

La emoción de León XIV al cantar “Alma Misionera” durante la vigilia con jóvenes reavivó el recuerdo de temas religiosos que marcaron a generaciones de fieles.

El papa León XIV en la Argentina
El papa León XIV en la Argentina
Por Redacción Sociedad 11 Noviembre 2026

El papa León XIV protagonizó anoche uno de los momentos más emotivos de la vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. Ante una multitud de fieles, el Pontífice se sumó a cantar algunas estrofas de “Alma Misionera”, mientras el coro interpretaba la conocida canción religiosa.

La escena despertó la emoción de miles de personas y volvió a poner en primer plano aquellas canciones que acompañaron a generaciones de católicos en celebraciones, encuentros, misas y momentos personales de fe.

Pero “Alma Misionera” no es la única melodía que dejó huella. Hay canciones que, por su letra o por los recuerdos que despiertan, forman parte de la historia de muchos creyentes.

Por eso, LA GACETA te propone participar de este sondeo y contar cuál de estas canciones marcó más profundamente tu fe o tu historia en la Iglesia.

Temas León XIV en Argentina León XIV
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total
1

Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú
2

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú

Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias
3

Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil
4

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”
5

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total
1

Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil
2

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

El crimen de Érika Álvarez: ¿quién presiona a Sosa para que no cuente todo lo que sabe?
3

El crimen de Érika Álvarez: ¿quién presiona a Sosa para que no cuente todo lo que sabe?

El juicio por el crimen de Érika: a Sosa lo defenderá el abogado al que intentó agredir el viernes
4

El juicio por el crimen de Érika: a Sosa lo defenderá el abogado al que intentó agredir el viernes

Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?
5

Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?

Más Noticias
Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias

Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú

Esta es la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA del 11 de noviembre de 2026

Esta es la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA del 11 de noviembre de 2026

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

Cuándo corre Colapinto en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Cuándo corre Colapinto en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

Comentarios