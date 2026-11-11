Sondeo LA GACETA: ¿qué canción marcó más profundamente tu fe o tu historia en la Iglesia?

El papa León XIV protagonizó anoche uno de los momentos más emotivos de la vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. Ante una multitud de fieles, el Pontífice se sumó a cantar algunas estrofas de “Alma Misionera”, mientras el coro interpretaba la conocida canción religiosa.
La escena despertó la emoción de miles de personas y volvió a poner en primer plano aquellas canciones que acompañaron a generaciones de católicos en celebraciones, encuentros, misas y momentos personales de fe.
Pero “Alma Misionera” no es la única melodía que dejó huella. Hay canciones que, por su letra o por los recuerdos que despiertan, forman parte de la historia de muchos creyentes.
Por eso, LA GACETA te propone participar de este sondeo y contar cuál de estas canciones marcó más profundamente tu fe o tu historia en la Iglesia.