Quiénes son los 74 presos que se reunieron con el papa León XIV en la cárcel de Devoto

Los reclusos que participaron de la jornada fueron escuchados por el Obispo de Roma este miércoles en el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto. Previo a la despedida del Papa de la Argentina, 74 varones alojados en el recinto compartieron un momento íntimo con Su Santidad. Este establecimiento emblemático, que antes alojaba a 1500 personas, hoy se ve disminuido en su número debido a su inminente clausura. El grupo selecto que aguardó su llegada en el Pabellón 2 del Módulo 1 se conformó sobre la base de tres criterios: conducta, desempeño en talleres y lazos familiares que podrían complicarse en la reubicación.