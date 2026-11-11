Quiénes son los 74 presos que se reunieron con el papa León XIV en la cárcel de Devoto

Resumen para apurados
- El papa León XIV se reunió este miércoles con 74 presos en la cárcel porteña de Villa Devoto para darles contención espiritual antes del cierre del penal.
- Los internos fueron elegidos por conducta y estudio por la Pastoral y el SPF. El histórico penal, abierto en 1927, ya había derivado a Marcos Paz al 93% de reclusos.
- Tras el acto, el penal de Devoto cerrará de forma definitiva, los reclusos irán a Marcos Paz y el predio será demolido para dar inicio a su reurbanización.
El papa León XIV se encontró hac unos minutos en la cárcel que alguna vez Jorge Bergoglio visitó con frecuencia todos los jueves, impartiendo la eucaristía y lavando los pies de quienes permanecían en el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto privados de su libertad. El Santo Padre encabezó este miércoles un encuentro pastoral en el que 74 internos seleccionados escucharon las palabras del Sumo Pontífice y tres de ellos (uno ya recuperado en libertad) brindaron sus testimonios y le entregaron presentes.
Los reclusos que participaron de la jornada fueron escuchados por el Obispo de Roma este miércoles en el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto. Previo a la despedida del Papa de la Argentina, 74 varones alojados en el recinto compartieron un momento íntimo con Su Santidad. Este establecimiento emblemático, que antes alojaba a 1500 personas, hoy se ve disminuido en su número debido a su inminente clausura. El grupo selecto que aguardó su llegada en el Pabellón 2 del Módulo 1 se conformó sobre la base de tres criterios: conducta, desempeño en talleres y lazos familiares que podrían complicarse en la reubicación.
Cómo fueron seleccionados los 74 presos para compartir con el Papa
La permanencia de este remanente de internos en la histórica cárcel inaugurada en 1927 responde a un riguroso proceso de evaluación en el que intervinieron el Servicio Penitenciario Federal, la Pastoral Carcelaria de la Iglesia Católica y la Procuración Penitenciaria de la Nación. Mientras el Ministerio de Seguridad acelera la mudanza hacia el nuevo módulo del Complejo de Marcos Paz —habiendo trasladado ya a más del 93% de los reclusos—, este grupo permaneció en el Pabellón 2 del Módulo 1 para recibir la bendición papal antes del cese definitivo de la estructura.
El primer filtro clave fue el factor conductual y la progresividad dentro del régimen penal. Se priorizó a los internos con legajos criminológicos ejemplares, que se encuentran en etapas avanzadas de su condena y no presentan antecedentes de sanciones disciplinarias ni altercados recientes.
Junto con el comportamiento, se valoró el compromiso con la educación y el trabajo: varios de los 74 convocados estudian en el Centro Universitario Devoto (CUD) —dependiente de la Universidad de Buenos Aires— o encabezan talleres de oficios y cooperativas textiles dentro del recinto, lo que representa el perfil de quienes buscan una reinserción social activa.
Un acto pastoral sin dirigentes políticos ante el cierre del histórico penal de Devoto
El tercer pilar considerado fue el arraigo y el perfil de vulnerabilidad social. A instancias de la Pastoral Carcelaria, se dio prioridad a detenidos cuyos familiares residen en la Ciudad de Buenos Aires o en el primer cordón del Conurbano. Dado que la derivación a Marcos Paz representa un desarraigo geográfico que dificultará el contacto periódico con sus allegados, la visita del Santo Padre fue concebida como un aliciente espiritual y un gesto de contención antes del traslado definitivo.
Bajo un estricto protocolo de seguridad, la jornada se desarrolla como un acto de carácter exclusivamente pastoral, sin la presencia de funcionarios políticos de primera línea por disposición del Vaticano. Una vez concluida la ceremonia y finalizada la visita de León XIV en el predio de Villa Devoto, se activará la clausura total del establecimiento y los 74 reclusos serán transferidos a Marcos Paz, dando fin a casi un siglo de historia carcelaria en la Capital Federal para dar paso al proyecto de demolición y reurbanización del terreno.