Le contó al Papa su historia de adicción y abandono y recibió un mensaje para volver a empezar

Ante una multitud que superó el millón de personas en el área del Monumento de los Españoles, el Pontífice puso el acento en las nuevas formas de idolatría que, según advirtió, pueden terminar condicionando las decisiones y los vínculos de las nuevas generaciones. En ese sentido, señaló que la obsesión por alcanzar reconocimiento puede llevar a mentir, traicionar o humillar a otras personas, incluso en las redes sociales. También mencionó la envidia, el egoísmo y los negocios que ofrecen placeres capaces de generar dependencias, como la pornografía y el consumo de sustancias.