Le contó al Papa su historia de adicción y abandono y recibió un mensaje para volver a empezar

Un joven compartió ante León XIV su historia de adicción y abandono, y cómo logró reconstruir su vida con el acompañamiento de una comunidad y su encuentro con Jesús.

La Cruz bendecida por el Papa que recorrerá el país, de mano en mano, como pidió el Papa: Vayan y anuncien . (VATICAN MEDIA)
La Cruz bendecida por el Papa que recorrerá el país, de mano en mano, como pidió el Papa: "Vayan y anuncien" . (VATICAN MEDIA)
Por Redacción Sociedad 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • En Buenos Aires, el papa León XIV instó a jóvenes a evitar falsos ídolos y adicciones, tras escuchar el testimonio de superación de un exadicto durante una masiva vigilia.
  • Ante más de un millón de personas en Palermo, el Pontífice respondió a relatos de vulnerabilidad y criticó la obsesión actual por el dinero, las redes sociales y el consumo.
  • La convocatoria busca impulsar comunidades eclesiales más abiertas y solidarias, promoviendo el compromiso social juvenil frente a la marginación y las crisis personales.
Resumen generado con IA

El papa León XIV planteó a los jóvenes argentinos un desafío que va más allá de la práctica religiosa: no someter sus vidas a las exigencias de una sociedad que mide el éxito por el dinero, la apariencia, la popularidad y la aprobación ajena.

Quiénes son los elegidos que presentarán las ofrendas al papa León XIV en su última misa en Argentina

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Durante una vigilia de oración en Capital Federal, los convocó a defender su libertad, no perder la esperanza frente a las dificultades y encontrar en el amor de Cristo una forma de vivir y relacionarse con los demás.

Ante una multitud que superó el millón de personas en el área del Monumento de los Españoles, el Pontífice puso el acento en las nuevas formas de idolatría que, según advirtió, pueden terminar condicionando las decisiones y los vínculos de las nuevas generaciones. En ese sentido, señaló que la obsesión por alcanzar reconocimiento puede llevar a mentir, traicionar o humillar a otras personas, incluso en las redes sociales. También mencionó la envidia, el egoísmo y los negocios que ofrecen placeres capaces de generar dependencias, como la pornografía y el consumo de sustancias.

Seguí en vivo la misa multitudinaria del papa León XIV en Luján

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"¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida!", fue una de las principales advertencias de León XIV, quien pidió a los jóvenes que no permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les dio. Y dejó otro mensaje frente a los errores y las experiencias personales difíciles: "Y si alguna vez han caído, ¡levántense!".

La reflexión del Papa estuvo atravesada por una idea central: vivir como discípulos de Jesús implica no dejarse dominar por aquello que promete felicidad, pero termina convirtiéndose en una forma de esclavitud. Para explicar ese planteo, recurrió al relato bíblico de los tres jóvenes que se negaron a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor, aun bajo la amenaza de ser arrojados a un horno encendido. León XIV destacó la libertad de aquella decisión y la utilizó como ejemplo para interpelar a las nuevas generaciones, consignó el sitio Vaticannews.

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"Queridos amigos, también hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer. A veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales. La envidia puede impedir que nos alegremos por el bien ajeno, y el egoísmo puede llevarnos a tratar a las personas como objetos. Hay también quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias.

Una sentencia que, inspirado por San Agustín al recordar ese pasaje del Libro de Daniel -llevó al Santo Padre a lanzar un enérgico llamamiento a no permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo.v"¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado", expresó.

Una invitación a no tener miedo 

El mensaje también estuvo dirigido a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, frustración o incertidumbre sobre su futuro. A partir de los testimonios de jóvenes que compartieron sus experiencias durante el encuentro, el Pontífice insistió en que las dificultades no deben convertirse en motivos para abandonar la esperanza.

A Agustín Cristian Schinca, quien relató su historia de adicción y abandono y cómo logró reconstruir su vida a partir de la caridad de una comunidad y su encuentro con Jesús, le recordó que la fuerza de Dios no se agota. También respondió a la inquietud de Agustina Flores, una maestra y voluntaria que expresó sus dudas frente a los límites de los esfuerzos para acompañar a personas vulnerables y excluidas.

"Tú haz cuanto puedas, pon todo tu corazón y suma tus esfuerzos a los de los demás. Y cuando llegues al límite de tus fuerzas, recuerda que las de Dios no se agotan", expresó.

León XIV también alentó a quienes sienten el llamado a la vida consagrada, al sacerdocio o a formar una familia a no tener miedo de responder. Y planteó que la fe no debe quedar separada de las actividades cotidianas. Al recordar los años que Jesús vivió en Nazaret, trabajando y compartiendo la vida familiar, sostuvo que también es posible encontrarlo en el estudio, el trabajo y los encuentros con amigos.

De la fe a los gestos concretos

Otro de los ejes del discurso fue la necesidad de construir comunidades abiertas, capaces de recibir a quienes se alejaron de la Iglesia o fueron heridos por personas que debían acompañarlos. En ese sentido, el Papa dejó una definición que buscó transmitir un mensaje de inclusión y esperanza: "Nadie ha caído tan bajo que Cristo no pueda levantarlo".

La invitación estuvo dirigida tanto a quienes mantienen su fe como a quienes atraviesan dudas o buscan reencontrarse con ella. León XIV pidió que las comunidades sepan recibir a quienes llegan con preguntas, auxiliar a quienes sufren y acompañar con paciencia a quienes buscan a Dios.

Pero el llamado no quedó limitado a la oración o a la vida religiosa. El Pontífice vinculó el compromiso cristiano con acciones concretas frente al sufrimiento ajeno: compartir el pan con quienes tienen hambre, abrir las puertas a quienes no tienen hogar, visitar a los enfermos y prestar atención a quienes necesitan una palabra de consuelo o sentirse amados.

Con la consigna "todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo", León XIV sintetizó el sentido de su mensaje y convocó a los jóvenes a llevarlo a sus ciudades, pueblos y periferias. Al cierre, los exhortó a "ir y anunciar", para que quienes se sienten lejos de Dios puedan descubrir, a través de ellos, que Cristo los está buscando.

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