León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”
En su cuarto día en la Argentina, el Papa habló sobre la posibilidad de comenzar una nueva vida, la reconciliación y la necesidad de acompañar a las personas privadas de su libertad.
Resumen para apurados
- El papa León XIV visitó este martes la cárcel de Devoto en Buenos Aires para llevar un mensaje de esperanza y reconciliación a los detenidos.
- En su tercer día de gira pastoral en Argentina, el Pontífice escuchó a tres reclusos y reflexionó sobre la superación de errores mediante la fe.
- La visita instó al Estado a reforzar la prevención juvenil y humanizar el sistema penitenciario antes de que el Papa continúe su viaje hacia Perú.
El papa León XIV visitó hoy el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, donde escuchó los testimonios de tres personas privadas de su libertad y compartió una reflexión sobre la esperanza, el arrepentimiento y la posibilidad de reconstruir la vida después de haber cometido errores.
En su cuarto día de actividades en la Argentina, el Pontífice llegó al establecimiento carcelario para mantener un encuentro con los internos, en una de las últimas actividades de su visita pastoral al país antes de partir rumbo a Perú.
Tras escuchar las experiencias de los detenidos, León XIV agradeció el recibimiento y destacó el valor de los testimonios. “Este mensaje de que una nueva vida es posible es un mensaje de esperanza”, afirmó.
Durante su mensaje, el Papa reflexionó sobre las distintas formas de fragilidad humana y los límites que atraviesan las personas. Mencionó la enfermedad, la ancianidad y la incapacidad, pero también advirtió sobre las falsas sensaciones de omnipotencia que pueden generar las drogas, el dinero fácil, la violencia y la impunidad vinculada con la corrupción.
“Caídas, sueños y decepciones. El mal que afecta arruina la vida de muchas personas, llegando a extremos de inhumanidad. Pero una pequeña luz sigue brillando y puede reavivarse siguiendo la reconciliación. Aun en medio del mal, el dolor y el fracaso más profundos, se puede reiniciar”, expresó, en referencia a las historias que acababa de escuchar.
León XIV también habló sobre las heridas que dejan las experiencias difíciles y la posibilidad de encontrar un camino de reconstrucción a través de la fe. “A lo largo de los años conservamos en nosotros enseñanzas que quedan marcadas como cicatrices”, señaló.
El mensaje del Papa a los detenidos y sus familias
En otro tramo de su intervención, el Pontífice se refirió a las consecuencias emocionales del encierro y reconoció el sufrimiento que atraviesan tanto los internos como sus seres queridos.
“El hecho de no poder salir libremente, imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando a quién hayan podido lastimar. Sé de su desilusión por no haber encontrado una mano amiga que los haya ayudado”, sostuvo.
El Papa reconoció que esas experiencias pueden convertirse en heridas difíciles de cerrar, pero insistió en que la cárcel también puede ser un espacio de transformación personal.
“Quisiera resaltar que la cárcel es testigo de profundos cambios y reconversiones. De personas que, habiendo experimentado la fragilidad humana en su aspecto más doloroso, lo transformaron en un jardín fecundo. Con la gracia de Dios se puede pasar de la oscuridad total a pequeños destellos de luz”, afirmó.
El mensaje de León XIV estuvo centrado en la posibilidad de recuperar la dignidad, reconstruir los vínculos y encontrar una oportunidad para comenzar de nuevo. La referencia a las familias también ocupó un lugar importante en su reflexión: “Sus familias también necesitan esa luz”.
El pedido del Papa a las autoridades argentinas
En el cierre de su mensaje, León XIV dirigió un llamado a las autoridades del país para que acompañen a las personas privadas de su libertad y refuercen las políticas de prevención destinadas a los sectores más vulnerables.
“Somos parte de la misma familia humana: acompañemos a niños y jóvenes. Cuidémoslos para que no caigan en las redes de la criminalidad”, expresó.
Finalmente, impartió su bendición a los presentes y concluyó el encuentro con una oración: “Que la bendición de Dios todopoderoso esté con ustedes y permanezca para siempre. Amén”.