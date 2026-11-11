León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”

Durante su mensaje, el Papa reflexionó sobre las distintas formas de fragilidad humana y los límites que atraviesan las personas. Mencionó la enfermedad, la ancianidad y la incapacidad, pero también advirtió sobre las falsas sensaciones de omnipotencia que pueden generar las drogas, el dinero fácil, la violencia y la impunidad vinculada con la corrupción.