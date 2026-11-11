Qué le entregaron al papa León XIV en Córdoba: pedidos por los desaparecidos y los barrios populares

El mármol sagrado de la Catedral de Córdoba atesoró durante unos minutos algo más que oraciones o incienso. Sobre ese espacio de silencio, el papa León XIV recibió dos folios gastados por la urgencia y el dolor de la historia argentina reciente. En las horas en que el país volvió a escuchar la entrañable consigna de Francisco "¡Hagan lío!", la liturgia de la gira pontificia se detuvo para convertirse en un mostrador de la memoria viva y de los reclamos sociales.