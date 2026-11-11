La última misa de León XIV en la Argentina: elogió el cariño de la gente, recordó su unión con la Virgen de Luján y dejó un itinerario espiritual

Inclusión y caridad en tiempos de dificultad

“Como tercer paso, después de la reconciliación y la iluminación por medio de la Palabra, estamos llamados a la comunión. Cristo mismo nos invita a su mesa, y en ella somos bienvenidos todos”, indicó el Papa como consigna central de su visita a Latinoamérica. Allí agregó que los asientos alcanzan para todos los invitados: “Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos, con quienes el Señor se identifica”. El Obispo de Roma subrayó que las diferencias dentro de la comunidad religiosa pueden transformarse en algo valorable: “Las diversas sensibilidades presentes en la Iglesia, las convicciones fuertes que animan a cada uno, son una riqueza si permanecen ancladas en la certeza de la unidad como don recibido y como tarea por asumir”.