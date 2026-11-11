La última misa de León XIV en la Argentina: elogió el cariño de la gente, recordó su unión con la Virgen de Luján y dejó un itinerario espiritual
En su despidida del país, Pontífice encabezó una multitudinaria misa en la Basílica de Luján donde propuso un itinerario espiritual de cuatro etapas, elogió la riqueza natural de la Argentina y pidió construir puentes de solidaridad.
Resumen para apurados
- El papa León XIV encabezó su última misa en el país en la Basílica de Luján para despedirse de los fieles con un llamado a la reconciliación y a la unidad nacional.
- Ataviado con motivos de la Virgen de Luján, el Pontífice propuso un itinerario espiritual de cuatro pasos y destacó la belleza geográfica y la diversidad de Argentina.
- La visita y su mensaje final buscan fortalecer la cohesión social, alentando a la comunidad a construir puentes de solidaridad y perdón en momentos de dificultad.
Ataviado con la bandera argentina, una casulla celeste y un galón con detalles y motivos marianos dedicados a la Virgen de Luján, el papa León XIV ofreció su última prédica en el país frente a una multitud que se congregó para la celebración en la Basílica de Luján. En su mensaje final, el Santo Padre llamó a la reconciliación y a la comunión, a convocarse en la caridad y a reconocer la historia. Mencionó al papa Francisco y ponderó en la Argentina una geografía rica y una nación que abre sus puertas a la diversidad.
En el comienzo de su discurso, y evocando la lectura previa del profeta Isaías, el Papa apreció la vasta geografía argentina y sus paisajes —algo que pudo descubrir en sus días de visita— como una superficie dedicada a la fe. “Pensemos en este hermoso país, en la variada geografía con la que el Creador del universo ha embellecido la tierra argentina: extensas pampas y caudalosos ríos, numerosas sierras y cadenas montañosas, verdes mesetas y amplias llanuras, mares profundos, glaciares majestuosos y vastos desiertos. Toda ‘la tierra del fin del mundo’, en su esplendor y hermosura, canta la gloria del Señor”, comentó.
El elogio de León XIV al pueblo argentino
El Papa no limitó su apreciación a lo paisajístico sino que también extendió su valoración a todo el pueblo nacional que otorga calurosas acogidas sumando a los ajenos a la tradición nacional: “Durante estos días pude ver la riqueza de Argentina, no solo en su geografía sino también en su gente, en cada uno de los encuentros, en las plazas y en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso”.
“Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido, que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música, donde siempre hay un lugar en la mesa para el que llega, un tiempo gratuito para conversar ‘entre mate y mate’, una mano tendida para el que lo necesita”, remarcó León XIV.
Los cuatro pasos hacia la fe cotidiana según León XIV
Así, la homilía del Santo Padre se convirtió en un recorrido de etapas, una agenda que se traslada de la Misa a la vida cotidiana. “Quisiera en esta ocasión proponerles un itinerario, que es el mismo que vivimos en la celebración de cada Eucaristía. Consta de cuatro pasos: la reconciliación, la iluminación por medio de la Palabra de Dios, la comunión y el envío a la misión”, agregó.
Con esa consigna, el Papa llamó a los fieles a acercarse a Dios en los momentos oscuros. “Estamos llamados a recibir la gracia de Dios y vivir procesos de perdón y reconciliación, que renueven en nosotros la paz, la esperanza y la caridad. Seamos sinceros, reconozcamos nuestras faltas y pidamos perdón al Señor”, completó. El Pontífice sostuvo que aquel acercamiento tiene que ser una mirada también hacia el interior del país: “Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”, remarcó.
El Santo Padre rememoró la experiencia bíblica de los discípulos de Emaús y señaló a los fieles que, a pesar de sentirse “cansados, defraudados, desorientados”, debían dejarse iluminar por la Palabra de Dios como segundo tramo de su itinerario.
Inclusión y caridad en tiempos de dificultad
“Como tercer paso, después de la reconciliación y la iluminación por medio de la Palabra, estamos llamados a la comunión. Cristo mismo nos invita a su mesa, y en ella somos bienvenidos todos”, indicó el Papa como consigna central de su visita a Latinoamérica. Allí agregó que los asientos alcanzan para todos los invitados: “Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos, con quienes el Señor se identifica”. El Obispo de Roma subrayó que las diferencias dentro de la comunidad religiosa pueden transformarse en algo valorable: “Las diversas sensibilidades presentes en la Iglesia, las convicciones fuertes que animan a cada uno, son una riqueza si permanecen ancladas en la certeza de la unidad como don recibido y como tarea por asumir”.
“La comunión con Cristo no nos repliega en nuestros asuntos personales, no nos lleva a aprovecharnos de las carencias ajenas, no nos hace evadir nuestras responsabilidades. La comunión con Cristo nos impulsa a formar parte activa de una comunidad, a compartir gratuitamente los dones recibidos, a ofrecer lo poco que tengamos para el bien de muchos. Se nos invita a vivir la caridad al estilo de Cristo”, agregó sobre el eje principal de fraternidad de la misa.
El Papa evocó la mirada del arte para tomar otra perspectiva de la vida y de la fe cristiana: “Se trata de mirar la vida con ojos de cielo y de pintar cada una de nuestras jornadas de color esperanza. Hay muchas dificultades, lo sabemos, pero el Señor también inspira en nuestro Pueblo fiel gestos heroicos de caridad, como el del padre que madruga cada día para llevar el pan a su casa, como la madre que acompaña a su hijo enfermo durante las largas noches de hospital, como el buen amigo que comparte su tiempo con el que lo necesita”.
El mandato final: "Argentina, levántate y camina"
El Papa exhortó a los fieles a cumplir el mandato de su celebración y última consigna de su viaje: “¡Vayan y anuncien!”, exclamó. “Vayan y evangelicen, anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien”. El pedido fue directo al pueblo nacional: “Argentina, levántate y camina, ama y haz lo que quieras: si callas, calla por amor; si gritas, grita por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor. Exista dentro de ti la raíz de la caridad; de dicha raíz no puede brotar sino el bien”, exhortó evocando las palabras de San Agustín.
Por último, León XIV subrayó cómo su trayectoria de Sumo Pontífice se cruzó con la historia de la Virgen que llegó a la Argentina en 1630. Dedicó sus palabras directas a la Santísima Virgen: “Madre de Luján: mi Pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta. Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto”. El Papa también rogó a la Madre: “Guíame, Madre, en la misión apostólica que el Señor me ha encomendado. Y guía y acompaña al pueblo argentino en su peregrinar”.
Concluyó con sus deseos para retomar los ejes de su itinerario: “Ayúdalo a crear puentes de caridad y redes de solidaridad, suscita en ellos el impulso para seguir recorriendo caminos de reconciliación, de comunión y de misión, iluminados por la Palabra de tu Hijo Jesucristo y cimentados firmemente en Él, ‘la piedra angular’. Que así sea”, concluyó.