Quiénes son los elegidos que presentarán las ofrendas al papa León XIV en su última misa en Argentina

Entre los detalles singulares del paso del Papa por Luján destaca el traslado especial de la histórica imagen de Nuestra Señora de Luján, que descendió de su altar mayor en la Basílica para presidir el escenario exterior en la plaza frente al pueblo. Asimismo, la ambientación integra detalles en celeste y blanco y ramos de olivos como expresión de fe y paz, mientras miles de fieles comparten el tradicional mate durante la previa matutina. Tras concluir la liturgia eucarística y brindar un breve saludo a los equipos de voluntarios en la Villa Marista, el Pontífice se dirigirá al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para la ceremonia oficial de despedida que dará cierre a su estancia en la Argentina antes de emprender su viaje hacia Lima.