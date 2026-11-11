Quiénes son los elegidos que presentarán las ofrendas al papa León XIV en su última misa en Argentina

Resumen para apurados
- El papa León XIV celebra su última misa en Luján ante miles de fieles, donde doce referentes sociales y de la caridad le entregan las ofrendas para promover la comunión.
- Los elegidos representan a sectores vulnerables de varias provincias. Previamente, el Pontífice visitó el penal de Villa Devoto para llevar un mensaje de perdón y dignidad.
- Tras este multitudinario acto de fe en Luján, el Pontífice cerrará su gira en el país desde Ezeiza para viajar hacia Lima, consolidando su mensaje de caridad e inclusión.
El papa León XIV celebra su última misa en la Argentina, un encuentro en un escenario consagrado a la devoción, Luján y la histórica Basílica, en una celebración unida por la historia del Santuario. Con el lema de “construir comunidad”, la misa tendrá el tono de la diversidad reunida en un mismo sitio y acogida por un grupo de fe. En su último oficio, en el que el Papa está ataviado con los colores de la bandera nacional, quienes entregarán las ofrendas en la presentación de los dones será un grupo variado proveniente desde diferentes provincias, unido por la vocación a la caridad.
La comunidad celebrará junto al Pontífice su última misa en la Argentina, donde se buscará la comunión de un grupo heterogéneo. Siguiendo la consigna de “bienvenidos todos” que signó su visita a Latinoamérica, el Santo Padre recibirá en el momento de las ofrendas a hombres, mujeres y familias llegados de distintas regiones del interior, que representan los “rostros concretos de la caridad y de las periferias del país”, según indicaron desde la Conferencia Episcopal Argentina.
Quiénes son los elegidos para llevar las ofrendas al Papa
Quienes presentarán las ofrendas serán múltiples personas provenientes de diferentes grupos de trabajo, con distintas historias de supervivencia, de comunidades culturales, identidades de pertenencia variadas y referentes de la ayuda a la comunidad. Así, 12 personas se acercarán al altar, seleccionadas para dar la ofrenda como un “pueblo que trabaja, sufre, se levanta y sirve”, aclararon desde la Guía Narrativa.
El altar de la Plaza de la Basílica recibe a delegados de Salta, Jujuy, Corrientes, Chubut, Mendoza, Santa Fe, la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Entre los elegidos para acercar los dones de pan y vino al Pontífice se encuentran una agricultora de la agricultura familiar, un referente de Cáritas, un educador popular y una familia de barrio popular. Completan la nómina una mujer indígena del pueblo ava guaraní, un joven en proceso de recuperación de adicciones, una persona damnificada por un desastre natural, dos referentes comunitarias, una sobreviviente de trata, una trabajadora de la economía social y solidaria y una cartonera.
Cómo sigue el último día del Papa en la Argentina
La Santa Misa por la caridad se celebra bajo el eje "Constructores de comunión, servidores del Reino", inspirado en la carta encíclica Magnifica Humanitas del Santo Padre. Como antesala de esta celebración multitudinaria, León XIV realizó una histórica visita matutina al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires en Villa Devoto, donde mantuvo un encuentro pastoral enfocado en la dignidad humana y el perdón con personas privadas de la libertad y personal penitenciario.
Entre los detalles singulares del paso del Papa por Luján destaca el traslado especial de la histórica imagen de Nuestra Señora de Luján, que descendió de su altar mayor en la Basílica para presidir el escenario exterior en la plaza frente al pueblo. Asimismo, la ambientación integra detalles en celeste y blanco y ramos de olivos como expresión de fe y paz, mientras miles de fieles comparten el tradicional mate durante la previa matutina. Tras concluir la liturgia eucarística y brindar un breve saludo a los equipos de voluntarios en la Villa Marista, el Pontífice se dirigirá al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para la ceremonia oficial de despedida que dará cierre a su estancia en la Argentina antes de emprender su viaje hacia Lima.