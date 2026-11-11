"¡Hagan lío!": el legado de Francisco que León XIV volvió a poner en el centro de la Iglesia

Una huella encarnada en el dolor de los barrios

Pero el lío que evocó León XIV en Córdoba no se redujo a una cita afectuosa del pasado ni a una abstracción teológica. La consigna cobró carne y hueso cuando el Santo Padre recibió de manos de Alba Camargo, hija y sobrina de desaparecidos, una carpeta con datos sobre las víctimas del centro clandestino La Perla y la carta de la familia de Sonia Torres reclamando por la búsqueda de su nieto apropiado, Daniel Efraín Orozco-Parodi. El pedido directo buscó que la voz del Vaticano contribuya a romper los silencios sobre el terrorismo de Estado y la restitución de identidades.