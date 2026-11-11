Rosa Monti, representante del ecumenismo en Tucumán, estuvo en el encuentro con el Papa y contó los detalles del histórico cónclave

Este lunes por la tarde, Rosa Monti y el Rabino Salomón Nussbaum compartieron un cónclave con el Santo Padre que puso de manifiesto la construcción de relaciones respetuosas y la vida en común en la diferencia. Monti —quien también integra la comisión arquidiocesana de ecumenismo y diálogo interreligioso de la provincia, un orden que busca específicamente el diálogo y la unidad entre las distintas Iglesias cristianas— rescató la importancia del gesto por parte de Su Santidad. Asimismo, valoró que la búsqueda de una conversación común sea parte de las preocupaciones y de la hoja de ruta del Papa, un mensaje de concordia que reiteró durante su estancia en un contexto nacional que especialistas marcaron de “gran polarización política y social”.