Rosa Monti, representante del ecumenismo en Tucumán, estuvo en el encuentro con el Papa y contó los detalles del histórico cónclave
Representantes de Tucumán y del NOA formaron parte de una histórica cumbre en el Palacio San Martín. La trastienda del encuentro con el Santo Padre, la distinción entre el espacio ecuménico e interreligioso y el mensaje clave para superar la polarización en la Argentina.
Resumen para apurados
- Líderes de diversos credos, incluida la tucumana Rosa Monti, se reunieron este lunes con el papa León XIV en el Palacio San Martín para promover la coexistencia y la paz.
- El cónclave reunió a un centenar de referentes religiosos y civiles en el marco de una gira papal que busca tender puentes frente a la marcada polarización social argentina.
- El llamado del pontífice a la escucha y fraternidad refuerza el trabajo ecuménico regional y marca una pauta de cohesión para superar divisiones a nivel nacional.
En el Salón de los Frescos del Palacio San Martín, las diferentes comunidades de fe y culturales se encontraron este lunes por la tarde con el papa León XIV en una masiva jornada de unas cien personas que incluyó a líderes de Iglesias cristianas y de otros credos, representantes de pueblos originarios y comisiones del Diálogo Interreligioso, junto a autoridades religiosas y civiles. Una convocatoria de lo más diversa que puso como eje central la coexistencia y la paz, en la que Rosa Monti, participante de la mesa de diálogo interreligioso de Tucumán, fue convocada junto al Rabino Salomón Nussbaum como representantes del NOA.
Este lunes por la tarde, Rosa Monti y el Rabino Salomón Nussbaum compartieron un cónclave con el Santo Padre que puso de manifiesto la construcción de relaciones respetuosas y la vida en común en la diferencia. Monti —quien también integra la comisión arquidiocesana de ecumenismo y diálogo interreligioso de la provincia, un orden que busca específicamente el diálogo y la unidad entre las distintas Iglesias cristianas— rescató la importancia del gesto por parte de Su Santidad. Asimismo, valoró que la búsqueda de una conversación común sea parte de las preocupaciones y de la hoja de ruta del Papa, un mensaje de concordia que reiteró durante su estancia en un contexto nacional que especialistas marcaron de “gran polarización política y social”.
Una trayectoria regional en favor del diálogo
Monti resaltó el orgullo que sintieron por la convocatoria, fruto de un trabajo con amplia trayectoria. “Para nosotros significó un honor y un privilegio venir en nombre de una región que desde hace más de 40 años trabaja en el ámbito interreligioso y ecuménico”, remarcó.
“El hecho de que el Santo Padre, en una agenda tan ajustada, haya querido generar este espacio de intercambio es un mensaje en sí mismo”, subrayó la representante de la mesa de diálogo sobre la cita, que mantuvo un doble carácter religioso e institucional con la presencia de autoridades eclesiales y civiles. Monti resaltó que esta disposición responde a una tradición que el catolicismo viene construyendo hace tiempo. “Sus palabras y su interés en el tema vienen en la misma línea que la Iglesia transita desde Juan XXIII en adelante, tanto en documentos del magisterio como también en las actitudes y gestos de los diferentes pontífices”, agregó.
El mensaje del Papa sobre la fraternidad
“Bienvenidos Todos” es la propuesta principal de la gira latinoamericana de León XIV, consigna que también se repitió en el cronograma y en aquel espacio entre los diferentes credos. “El mensaje del Papa a lo largo de su paso por la Argentina, de manera permanente y en los diferentes ámbitos, nos exhortó a ser puentes, a crear comunidad y a vivir en fraternidad. Nos animó al diálogo respetuoso con todos, creciendo en la capacidad de escucha aun del que piensa distinto, del cual también podemos aprender”, resaltó la representante.
Monti completó la visión del cónclave como un reto que también llama a buscar nuevas soluciones. “Vivir las diferencias como una oportunidad de crecimiento, como un desafío a la creatividad y como un llamado a la fraternidad es lo que experimentamos en nuestra mesa de diálogo”, completó.
El compromiso de construir la unidad
Por último, concluyó con la exhortación que dejó aquella reunión con el Santo Padre y los proyectos a futuro que impulsa este paso oficial. “Las palabras del Papa nos animan y nos confirman como Iglesia a continuar trabajando por la comunión. Una cohesión que es posible porque es don del Espíritu Santo, pero que también es tarea nuestra”, señaló.