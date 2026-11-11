"Quiero demostrarle a mis hijas que su papá puede cambiar": los testimonios de los reclusos que conmovieron a León XIV en Devoto

Cristian agachó la cabeza ante el dolor que pudo haber causado: “Hoy le pido perdón a Dios por mis faltas y por los malos momentos que hice pasar a quienes me aman. También pido disculpas a todos los que de algún modo lastimé”. El joven de 29 años vislumbró cómo sería su nuevo futuro y dejó su conclusión final: “Estoy próximo a salir en libertad. Tengo el anhelo de empezar una nueva etapa, conseguir un trabajo, tener mi propio techo, ir a la iglesia y con el tiempo formar una familia. Quiero dejar un mensaje a quienes hoy están atrapados en las adicciones y sienten que lo han perdido todo: siempre hay una salida y Dios escucha”, concluyó.