"Quiero demostrarle a mis hijas que su papá puede cambiar": los testimonios de los reclusos que conmovieron a León XIV en Devoto
En el cierre de su gira pastoral por la Argentina, el Pontífice mantuvo un emotivo encuentro con 74 reclusos del Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto. Cristian, Maximiliano y Reinaldo, quien ya recuperó su libertad, compartieron testimonios de superación marcados por las adicciones, el perdón familiar y la fe.
Resumen para apurados
- En el cierre de su visita a Argentina, el papa León XIV se reunió con 74 presos en la cárcel de Devoto para escuchar testimonios de fe, adicciones y reinserción.
- Sin dirigentes políticos, tres internos compartieron historias de redención y arrepentimiento tras hallar contención espiritual en la capilla durante su encierro.
- El encuentro visibiliza la reinserción social de los reclusos y resalta el rol de la fe familiar para reconstruir sus vidas al recuperar la libertad.
Tres voces separadas, desoídas y alejadas de la sociedad encontraron la escucha del líder de más de 1200 millones de católicos y también de una comunidad que presenció el momento a través de las pantallas. Cristian, Maximiliano y Reinaldo, tres reclusos del Servicio Penitenciario Federal de Villa Devoto seleccionados por su historial, su buena conducta y ante la dificultad para encontrarse con sus familias, se presentaron ante el papa León XIV y llevaron su testimonio de fe, para contar cómo su existencia cambió cuando se acercaron a la capilla del pabellón.
Este miércoles, en su último día en la Argentina, el Papa León XIV se reunió con los 74 internos del Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires que fueron seleccionados para charlar en una audiencia íntima con el Pontífice. El encuentro pastoral, que estuvo exento de dirigentes políticos, se convirtió en una charla franca y sincera donde, tras la lucha contra las sustancias, el distanciamiento de los suyos y los arrepentimientos por el daño causado, prevaleció un llamado y un acercamiento a la fe.
El testimonio de Cristian: de la adicción al anhelo de libertad
El primer testimonio fue el de Cristian, un joven de 29 años que desde 2025 se encuentra privado de la libertad y que desde aquel tiempo encontró en el templo la posibilidad de transformar su día a día y acercarse a una pronta reinserción social. “Durante el tiempo en que estuve en situación de calle, el consumo de drogas y alcohol me empujaban a cometer delitos para sostener mi adicción”, comenzó contando el joven. Aquello lo llevó a una pronta soledad: “Todo eso terminó alejándome de mi familia y de las personas que me quieren. Perdí mi trabajo, lo perdí todo”, lamentó.
Cristian contó conmovido cómo el arrepentimiento se hacía cada vez más audible: “Al momento de mi detención, durante las noches, no lograba dormir. La cabeza no me paraba. Recordaba los consejos de mamá y me dolía no haberla escuchado a tiempo”, rememoró. En el ingreso al penal se encontró en la capilla y allí fue donde escuchó el llamado de la espiritualidad.
El pedido de perdón de Cristian ante el papa León XIV
“Sentí cómo tocó mi corazón. Me dejé guiar y me quitó la venda de los ojos. Pude ver la realidad y esa verdad es la que hoy me hace libre por dentro. A partir de ese momento, todo empezó a cobrar sentido”, agregó. Pronto esa libertad sentida hacia dentro se traduciría en la gracia que le permitiría salir dentro de poco, agregando que el templo lo había acercado nuevamente a “la paz, la alegría y el amor”.
Cristian agachó la cabeza ante el dolor que pudo haber causado: “Hoy le pido perdón a Dios por mis faltas y por los malos momentos que hice pasar a quienes me aman. También pido disculpas a todos los que de algún modo lastimé”. El joven de 29 años vislumbró cómo sería su nuevo futuro y dejó su conclusión final: “Estoy próximo a salir en libertad. Tengo el anhelo de empezar una nueva etapa, conseguir un trabajo, tener mi propio techo, ir a la iglesia y con el tiempo formar una familia. Quiero dejar un mensaje a quienes hoy están atrapados en las adicciones y sienten que lo han perdido todo: siempre hay una salida y Dios escucha”, concluyó.
Maximiliano y el dolor por el tiempo perdido con sus hijas
El siguiente turno fue el de Maximiliano, de 32 años, un padre de familia que afirmó que su paso por el penal “está transformando su vida”. El joven comentó un pasado común con Cristian, marcado por el consumo de sustancias y el aislamiento. “Vivía de noche, pasando días enteros sin dormir”, recordó sobre su cotidianeidad. Allí Maximiliano contó sobre el deterioro del lazo con sus hijas, algo por lo que mostró un gran pesar: “Me alejé de mi familia y hoy me arrepiento profundamente de haberme distanciado y de haber perdido un tiempo con mis pequeñas que ya no volverá”, se lamentó.
Cuando lo detuvieron sufrió “el golpe de realidad que tanto necesitaba”. Al igual que Cristian, comenzó a pasar sus días en la capilla y pudo conectar con las experiencias espirituales que había vivido en su niñez. “Recordé momentos muy hermosos de mi infancia en la parroquia que habían quedado en el olvido. Volví a sentirme un hijo amado por Dios, a reconocer lo bueno que hay en mí y a reencontrarme con ese niño interior para volver a verlo sonreír”, agregó.
El padre repasó cuáles son sus aspiraciones a futuro y el deseo de recuperar su vínculo con su entorno. “Hoy quiero dejar atrás todo lo malo. Deseo construir una vida de bien, tener un trabajo digno, un hogar verdadero, cuidar y disfrutar de mis hijas, viviendo una realidad sana y no una fantasía”. Y subrayó un anhelo mayor: “Quiero volver a Dios y demostrarle a mis niñas que su papá puede cambiar, que siempre hay una vida nueva y que Dios es el camino”, agregó.
“Siento una profunda necesidad de pedir clemencia a mi familia, a la mamá de mis hijas y de manera especial a todas las personas a las que les hice daño. La droga es una verdadera pandemia. Aunque todo parezca oscuro y dé la sensación de que el mundo se viene encima, les aseguro que se puede salir”, dejó como reflexión final.
El testimonio de Reinaldo: la esperanza de quien ya recuperó la libertad
Finalmente se sumó el testimonio de Reinaldo, de 44 años y padre de cuatro hijos. A diferencia de sus compañeros, él ya recuperó la libertad y se presentó en el encuentro con la perspectiva de quien habla desde el presente y la reconstrucción personal. “Hoy vengo a compartir mi testimonio con un corazón alegre, porque si bien es verdad que alguna vez mi existencia estuvo detenida en este lugar, este fue el escenario señalado para que fuera transformada”, expresó ante el Santo Padre.
Una nueva oportunidad tras el paso por la cárcel de Devoto
Sin detenerse en los detalles de su pasado ni en los errores cometidos, Reinaldo centró sus palabras en el sentido de alivio que halló durante su estadía en el penal a través de la Pastoral Carcelaria. “Ese abrazo de perdón y de padre me libró de dudas y se convirtió en el motor por el cual mi camino cobró sentido. Llegó por medio de los sacerdotes y voluntarios que semana a semana se acercaban a acompañarnos”, recordó sobre el apoyo recibido tras las rejas.
Hoy, reintegrado a la sociedad y enfocado en su rol familiar, dejó un mensaje final de esperanza tanto para los 74 internos del penal como para la comunidad: “Llevo una vida de plenitud con luchas, como le pasa a cualquiera de nosotros, intentando cada día ser mejor padre, mejor hijo, mejor amigo y un mejor ciudadano. Una nueva vida es posible: más allá de nuestra condición y de las faltas cometidas, Dios nos espera siempre con los brazos abiertos”.