De un retiro universitario a la misa del Papa: la historia de "Vida en abundancia", la canción que emocionó al mundo

Hay canciones que tienen una historia mucho más grande que la que imaginan quienes las escriben. "Vida en abundancia" es una de ellas. Nació sin pretensiones, en una habitación de Buenos Aires, entre apuntes de unas charlas religiosas y los acordes de una guitarra. No había detrás una productora, una campaña de difusión ni la expectativa de llegar a grandes escenarios. Había tres jóvenes que querían ponerle música a una cita del Evangelio.