De un retiro universitario a la misa del Papa: la historia de "Vida en abundancia", la canción que emocionó al mundo
La compusieron en 2011 la salteña Bernardita Ponce Mora y las bonaerenses Mercedes Ruiz Luque y Soledad Sacchiero para un encuentro de jóvenes. Nació de unos apuntes del Evangelio, una guitarra y tres amigas que no encontraban una canción que expresara lo que querían transmitir. Más de 15 años después, sonó durante la Eucaristía de León XIV en Buenos Aires y volvió a escucharse en la voz de una de sus autoras, durante la vigilia juvenil con el Pontífice.
Resumen para apurados
- Tres argentinas vieron sonar en Buenos Aires su tema 'Vida en abundancia' ante el papa León XIV durante su misa y vigilia, elegida por su mensaje de fe y consuelo.
- Creada en 2011 con apuntes bíblicos para un retiro de 20 jóvenes, la pieza se viralizó espontáneamente por iglesias de todo el país, traduciéndose luego a varios idiomas.
- El salto a escala masiva consolida la obra como himno espiritual global y testimonio de resiliencia para jóvenes que afrontan adicciones o adversidades.
Hay canciones que tienen una historia mucho más grande que la que imaginan quienes las escriben. "Vida en abundancia" es una de ellas. Nació sin pretensiones, en una habitación de Buenos Aires, entre apuntes de unas charlas religiosas y los acordes de una guitarra. No había detrás una productora, una campaña de difusión ni la expectativa de llegar a grandes escenarios. Había tres jóvenes que querían ponerle música a una cita del Evangelio.
Más de 15 años después, aquella canción que había comenzado a circular de parroquia en parroquia terminó sonando ante una multitud durante la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires. Y no fue la única vez: también acompañó la vigilia de los jóvenes con el Pontífice, cuando Mercedes Ruiz Luque, una de sus compositoras, tuvo la oportunidad de interpretarla frente a él.
La escena tuvo una dimensión difícil de imaginar para quienes habían participado de su nacimiento. La canción que alguna vez había sido el himno de un retiro universitario se había convertido en parte de una celebración papal con proyección internacional.
"Todavía no lo puedo creer", le dijo a LA GACETA Bernardita Ponce Mora, la salteña que comparte la autoría con las bonaerenses Mercedes Ruiz Luque y Soledad Sacchiero.
Pero para entender cómo una canción nacida en un retiro universitario terminó formando parte de una celebración papal hay que volver más de 15 años atrás, a principios de 2011, cuando nadie imaginaba el recorrido que tendría aquella melodía.
Una guitarra, unos apuntes y una frase del Evangelio
"Esto empezó hace más de 15 años, a principios de 2011. Yo vivía en Buenos Aires y formaba parte del equipo de Pastoral Universitaria de San Isidro. Organizábamos el Retiro de Pascua Universitaria. Fue una época muy linda", recordó Bernardita.
El encuentro se desarrollaba durante la Semana Santa, desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. Participaban alrededor de 20 jóvenes y, como sucedía cada año, elegían una frase del Evangelio que funcionara como lema de la experiencia.
En aquella oportunidad la elección fue una declaración de Jesús tomada del Evangelio de San Juan: "Yo vengo a traerles vida y vida en abundancia".
La frase no quedó solamente como una consigna. Uno de los sacerdotes que acompañaba al grupo preparó cuatro charlas de formación alrededor de ese mensaje. Bernardita participó de los encuentros y tomó apuntes. Sin saberlo, estaba reuniendo los primeros materiales de una canción que terminaría viajando mucho más lejos de aquel pequeño grupo.
"De esas charlas tomé un montón de apuntes y de ahí salió la letra. Nos dimos cuenta de que no había ninguna canción que hablara de eso como queríamos expresarlo, así que decidimos hacerla nosotras", contó.
Fue entonces cuando Bernardita, Mercedes y Soledad se sentaron a trabajar. Tenían el cuaderno, las ideas que habían surgido de las charlas y una guitarra. No buscaban una composición sofisticada: querían transformar aquellas reflexiones en una canción que los jóvenes pudieran cantar y hacer propias.
"Nos juntamos unas tres veces. Agarramos el cuaderno con los apuntes de las clases y, con la guitarra, empezamos a armar las frases y la música. Así fue saliendo el primer borrador", relató.
La letra terminó reuniendo algunas de las ideas centrales de aquellas reflexiones: la confianza frente a las dificultades, la aceptación de las propias circunstancias, la compañía en el dolor y la importancia de caminar junto a los demás.
"Tené confianza en mí", "acá estoy junto a vos" y "todo terminará bien" son algunas de las expresiones que construyen ese mensaje. No se trata de negar el sufrimiento, sino de atravesarlo acompañado. Quizá allí esté una de las claves para entender por qué tantas personas encontraron consuelo en sus versos.
Antes del retiro, las tres compositoras decidieron probar la canción con el resto del grupo.
"Se la mostramos a nuestros compañeros para ver si les gustaba y si podíamos usarla en el retiro. Les encantó. Algunos de los chicos también sabían de música, así que nos ayudaron con unos arreglos y la preparamos", recordó Bernardita.
La canción sonó durante todo el encuentro. Era la canción de aquella Pascua Joven. Hasta ahí llegaban, en principio, sus expectativas.
Pero la historia recién comenzaba.
De una parroquia a otra, sin que sus autoras lo imaginaran
Unos meses después empezaron a llegar noticias inesperadas. Una hermana de Bernardita le contó que la habían escuchado en una parroquia. Después apareció el comentario de otra amiga, que la había reconocido durante una misa. La canción comenzaba a circular por fuera de aquel grupo que la había creado.
"Empezaron a llegarme comentarios: que había sonado en tal parroquia, que la habían cantado en tal misa, en tal iglesia. Se ve que a la gente le gustó y empezó a circular", contó.
La expansión fue espontánea. No hubo una estrategia detrás ni una campaña que explicara su llegada a otros lugares. Alguien la escuchaba, la aprendía y la llevaba a otra comunidad. Así fue pasando de una provincia a otra.
"Al año siguiente, un amigo me dijo: “La escuché en Córdoba”. Después empezamos a saber que también la cantaban en Salta, Tucumán y en otras provincias. Fue increíble, porque nunca nos habíamos imaginado algo así", recordó.
Con el tiempo, los caminos de las tres amigas tomaron direcciones diferentes. Bernardita regresó a Salta, mientras que Mercedes y Soledad continuaron en Buenos Aires. Sus compañeras grabaron la canción junto con otros integrantes del grupo de Pastoral Universitaria, y la difusión siguió creciendo.
Las reproducciones en YouTube y las interpretaciones en distintas comunidades religiosas hicieron que "Vida en abundancia" llegara incluso a argentinos que vivían en otros países. Años después, las autoras decidieron registrarla en SADAIC, en parte porque ya recibían pedidos para grabarla desde Estados Unidos.
"Nos escribían argentinos que estaban en Estados Unidos y querían grabarla, pero todavía no teníamos el registro", explicó Bernardita.
La canción también comenzó a traducirse a otros idiomas. Portugués, italiano e inglés fueron algunas de las versiones que permitieron que su mensaje trascendiera las fronteras.
Sin embargo, cuando Bernardita habla del recorrido de la composición, no se detiene demasiado en las reproducciones ni en la cantidad de países donde se escucha. Hay algo que la emociona mucho más: los testimonios de quienes encontraron en ella una compañía para atravesar momentos difíciles.
"Lo más lindo son los testimonios que nos llegan, sobre todo de jóvenes. Algunas personas que estaban atravesando problemas de adicciones o situaciones muy dolorosas de la vida nos contaron que la canción les había traído paz y consuelo", relató.
Y agregó: "Todo esto es súper emocionante y lindo".
Quizá esa sea la razón por la que la canción siguió creciendo durante tantos años. Porque, más allá de los espacios religiosos en los que se interpreta, habla de cuestiones profundamente humanas: el miedo, la soledad, el dolor, la confianza y la posibilidad de volver a empezar.
La canción llegó a la misa de León XIV
Después de tantos años de recorrer parroquias, encuentros y comunidades, "Vida en abundancia" tuvo una oportunidad que sus autoras jamás habían imaginado.
La organización de las celebraciones de León XIV en la Argentina eligió la composición para que sonara durante la Eucaristía en el Monumento de los Españoles. La melodía, que había nacido para acompañar un retiro de unos 20 jóvenes, se escuchó entonces ante una multitud y alcanzó una repercusión internacional.
Días después volvió a ocupar un lugar destacado durante la vigilia de los jóvenes con el Papa. Esta vez, Mercedes Ruiz Luque tuvo la posibilidad de cantarla frente al Pontífice. Una de las tres jóvenes que habían comenzado a darle forma con una guitarra y un cuaderno de apuntes estaba ahora interpretándola ante León XIV.
Para Bernardita, que siguió el recorrido desde Salta, fue un momento de una emoción difícil de describir. No era solamente escuchar su canción en una celebración papal: era encontrarse, después de tantos años, con una historia que había crecido por caminos que ninguna de las tres había previsto.
La escribieron para 20 jóvenes que buscaban una canción para su retiro. Nunca imaginaron que, más de 15 años después, esa misma canción terminaría acompañando la oración de millones de argentinos. A veces, la vida en abundancia también consiste en eso: en no saber hasta dónde puede llegar algo que nació del corazón