Más de un millón de personas cantaron “Alma misionera” junto a León XIV en Palermo

La avenida Del Libertador se convirtió en un coro multitudinario durante el cierre de la vigilia de jóvenes que encabezó el papa León XIV en Palermo. Más de un millón de personas, según la cifra difundida por los organizadores, entonaron “Alma misionera”, una de las canciones más reconocidas de los encuentros católicos, en uno de los momentos más convocantes de la noche.