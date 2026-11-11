Más de un millón de personas cantaron “Alma misionera” junto a León XIV en Palermo

Con banderas, celulares encendidos y brazos en alto, los fieles entonaron una de las canciones emblemáticas de los encuentros católicos.

CORO MULTITUDINARIO. Aproximadamente un millón de jóvenes interpretaron Alma misionera junto al papa León XIV.
CORO MULTITUDINARIO. Aproximadamente un millón de jóvenes interpretaron "Alma misionera" junto al papa León XIV. LA GACETA / Diego Aráoz
Por Redacción Sociedad Hace 5 Hs

Resumen para apurados

  • Más de un millón de jóvenes y el papa León XIV cantaron "Alma misionera" en Palermo, Buenos Aires, durante el cierre de una vigilia para reafirmar su fe católica.
  • El acto incluyó banderas, luces y fuegos artificiales. El tema, compuesto en México en 1993 por Enrique García Vélez, es un clásico de la evangelización en la región.
  • La multitudinaria convocatoria reafirma el arraigo de la Iglesia católica en la juventud argentina y fortalece el liderazgo pastoral de León XIV en América Latina.
Resumen generado con IA

La avenida Del Libertador se convirtió en un coro multitudinario durante el cierre de la vigilia de jóvenes que encabezó el papa León XIV en Palermo. Más de un millón de personas, según la cifra difundida por los organizadores, entonaron “Alma misionera”, una de las canciones más reconocidas de los encuentros católicos, en uno de los momentos más convocantes de la noche.

Con los brazos en alto, banderas y celulares encendidos, los fieles acompañaron la melodía mientras el Pontífice también se sumaba al canto desde el escenario. Las pantallas gigantes transmitieron su participación, en una escena que reunió a miles de voces en torno a una misma canción.

La vigilia se desarrolló en el Monumento de los Españoles, en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento. Hasta allí llegaron jóvenes de distintos puntos de la Argentina para compartir una jornada que combinó música, oración y testimonios bajo el lema “¡Ánimo, levántate! Él te llama”.

El encuentro tuvo como cierre un espectáculo de fuegos artificiales, mientras la multitud acompañaba la interpretación de “Alma misionera”, también conocida como la “Canción del misionero”.

El origen y significado de "Alma Misionera"

La composición fue escrita en 1993 por el entonces seminarista mexicano Enrique García Vélez para un concurso realizado durante el Congreso Nacional Misionero, en León, Guanajuato.

Su letra expresa una oración de entrega y compromiso con la misión evangelizadora. Con el paso de los años, se convirtió en un clásico de las jornadas juveniles y las celebraciones católicas de América Latina.

En Palermo, esa canción reunió a más de un millón de personas en una misma voz. El propio León XIV acompañó la interpretación antes de impartir su bendición final.

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