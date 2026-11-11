Seguí en vivo la misa multitudinaria del papa León XIV en Luján
Resumen para apurados
- El papa León XIV celebró este miércoles una misa multitudinaria ante dos millones de fieles en Luján para despedirse en su último día de visita en Argentina.
- Con vigilias desde la madrugada, la ceremonia contó con pantallas gigantes, puestos de asistencia y un amplio operativo de seguridad y cortes de tránsito en la zona.
- Tras el oficio, el Sumo Pontífice se trasladará a Ezeiza para la despedida formal con autoridades nacionales a las 13:30, previo a iniciar su viaje hacia Perú.
En su último día en Argentina, el papa León XIV celebra una multitudinaria misa en Luján, donde cerca de dos millones de fieles se hicieron presentes desde la madrugada de este miércoles.
Con el objetivo de asegurar el correcto desarrollo de la jornada, el municipio y las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio dispositivo de tránsito y logística. Se bloquearon los accesos para vehículos en las inmediaciones del templo y se montaron puestos de asistencia médica y espacios con agua para los concurrentes.
Durante la madrugada previa, los fieles se organizaron para realizar vigilias de oración, actividades culturales y cantos en la explanada del santuario. Para que nadie se pierda la ceremonia, se instalaron pantallas gigantes y equipos de sonido en las calles cercanas, permitiendo que el oficio religioso se siguiera desde cualquier punto, sin importar la distancia al altar principal.
Una vez concluida la misa frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján, el Papa mantendrá un breve saludo con los representantes eclesiásticos y luego se trasladará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Allí, a las 13:30, está programada la ceremonia formal de despedida con las autoridades nacionales, antes de emprender el vuelo que lo llevará a Perú.