Seguí en vivo la misa multitudinaria del papa León XIV en Luján

Una vez concluida la misa frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján, el Papa mantendrá un breve saludo con los representantes eclesiásticos y luego se trasladará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Allí, a las 13:30, está programada la ceremonia formal de despedida con las autoridades nacionales, antes de emprender el vuelo que lo llevará a Perú.