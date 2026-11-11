El detalle de la vestimenta de León XIV que emocionó a los fieles durante la misa en Luján
Resumen para apurados
- Este miércoles, el papa León XIV celebró su última misa en Luján ante dos millones de personas para despedirse del país, homenajeando a la patrona nacional con su vestimenta.
- Tras visitar la cárcel de Devoto, el Pontífice ofició la ceremonia con una casulla celeste y blanca con la Virgen de Luján y recordó el legado pastoral de su antecesor, Francisco.
- La multitudinaria despedida fortalece los lazos con la comunidad católica local antes de que el líder del Vaticano continúe su gira apostólica regional con destino a Perú.
El papa León XIV llegó este miércoles, poco después de las 10, a la Basílica de Luján para celebrar su última misa en la Argentina, antes de continuar su gira apostólica por Perú. Ante una multitud estimada en dos millones de personas, el Pontífice protagonizó una ceremonia marcada por los símbolos nacionales, el recuerdo del papa Francisco y un mensaje centrado en la esperanza, la solidaridad y la reconciliación.
Uno de los detalles que más llamó la atención fue la vestimenta elegida para la celebración. León XIV utilizó una casulla celeste y blanca, los colores del manto de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina. La prenda llevaba, además, una imagen de la Virgen bordada en dorado, un gesto cargado de significado para los fieles que se acercaron a despedirlo.
La jornada había comenzado con una visita a la cárcel de Devoto. Luego, el Papa se trasladó hacia Luján, donde recorrió las calles en el papamóvil mientras saludaba a los presentes. Durante el trayecto vistió la tradicional sotana blanca y, al llegar al escenario instalado frente a la Basílica, apareció con los colores de la Virgen.
Según estimaciones del gobierno bonaerense, alrededor de dos millones de personas se congregaron en las inmediaciones del templo. Entre banderas argentinas y papales, los fieles acompañaron su llegada con aplausos y cánticos. “¡Que viva León, que viva el Papa!”, repetían mientras aguardaban el comienzo de la ceremonia, que contó con el acompañamiento de un coro de 170 músicos.
El mensaje de León XIV sobre los argentinos
Durante su homilía, el Pontífice dedicó parte de sus palabras a reflexionar sobre lo vivido durante su visita al país y destacó especialmente la hospitalidad de los argentinos.
“Durante estos días pude ver la riqueza de la Argentina, no solo en su geografía, sino también en su gente, en cada uno de los encuentros, en las plazas y en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso”, expresó ante los presentes.
En esa misma línea, agradeció la posibilidad de conocer de cerca las manifestaciones de fe y las costumbres del pueblo argentino.
“Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido, que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música, donde siempre hay un lugar en la mesa para el que llega, un tiempo gratuito para conversar ‘entre mate y mate’, una mano tendida para el que lo necesita”, sostuvo.
El recuerdo del papa Francisco en Luján
Otro de los momentos significativos de la celebración llegó cuando León XIV evocó a su antecesor, Jorge Bergoglio, y su devoción por la Virgen de Luján.
“Hoy, en la Casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido papa Francisco, que siempre llevó a la ‘Patroncita morena’ en su corazón”, manifestó.
El Pontífice también recordó una de las expresiones que Francisco acostumbraba utilizar al despedirse: “Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide”.
De esta manera, León XIV vinculó su presencia en uno de los principales centros de peregrinación del país con la memoria del Papa argentino y su particular relación con la Virgen María.