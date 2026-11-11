El detalle de la vestimenta de León XIV que emocionó a los fieles durante la misa en Luján

El papa León XIV llegó este miércoles, poco después de las 10, a la Basílica de Luján para celebrar su última misa en la Argentina, antes de continuar su gira apostólica por Perú. Ante una multitud estimada en dos millones de personas, el Pontífice protagonizó una ceremonia marcada por los símbolos nacionales, el recuerdo del papa Francisco y un mensaje centrado en la esperanza, la solidaridad y la reconciliación.