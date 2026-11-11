Cronograma de la despedida de León XIV de la Argentina: cómo será el último día del Papa en el país

El cronograma del Papa en Devoto y el traslado hasta Luján

En su primer destino de la mañana, el Papa protagonizará uno de los momentos de mayor peso pastoral y humano de su itinerario en el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto. Bajo la premisa del pasaje evangélico «Estuve preso y me vinieron a ver», el Santo Padre compartirá un espacio de diálogo, oración y contención con personas privadas de la libertad y el personal del servicio presidiario. La visita colocará el foco en el valor del abrazo y en la reconciliación sin ignorar la justicia, destacando que ninguna trayectoria personal queda clausurada de manera definitiva por los errores cometidos. Durante la ceremonia, bendecirá obsequios y objetos de elaboración artesanal confeccionados por los propios internos, los cuales serán enviados como gesto de fraternidad a distintos centros de detención del país.