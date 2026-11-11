Cronograma de la despedida de León XIV de la Argentina: cómo será el último día del Papa en el país

El Papa transita las últimas horas de su histórico paso por el país. Con un operativo especial de tránsito sobre la 25 de Mayo y la General Paz para trasladarse a Villa Devoto, la agenda incluye un emotivo encuentro con internos carcelarios y una multitudinaria celebración litúrgica antes de su partida hacia Perú.

Cómo será el último día del Papa en la Argentina.
Cómo será el último día del Papa en la Argentina. FOTO: Diego Aráoz/ LA GACETA
Por Redacción Sociedad 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • El papa León XIV concluye este miércoles su gira en Argentina con actividades en Villa Devoto y Luján, antes de partir hacia Perú para continuar su viaje pastoral.
  • Tras reunir a un millón de fieles en Palermo, la agenda de cierre incluye una visita a presos en Devoto, una misa masiva en Luján y un amplio operativo de tránsito.
  • La partida del Pontífice hacia Lima cerrará su histórico paso por el país, dejando un mensaje de reconciliación social y cercanía con los sectores más vulnerables.
Resumen generado con IA

La fisonomía de Buenos Aires cambia radicalmente conforme la agenda del papa León XIV avanza en actividades y deja recuerdos inolvidables en su recorrido por la Argentina. Mientras el Santo Padre aún permanece en la Nunciatura Apostólica para dar inicio a su despedida del país, las autopistas 25 de Mayo y Avenida General Paz se despojaron del frenético tránsito habitual para transformarse en el corredor sin obstáculos que transportará al Pontífice primero hasta Villa Devoto para su paso por la cárcel, mientras otros miles de fieles ya lo esperan en su próxima parada: la localidad de Luján.

Más de un millón de personas cantaron “Alma misionera” junto a León XIV en Palermo

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Antes de las 14 horas de este miércoles, el Sumo Pontífice completará otro día de misas, consignas de fraternidad, fervor celebratorio y testimonios emocionantes en el marco de sus últimas horas en suelo argentino. A las 8 horas, Su Santidad visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires en Villa Devoto, seguido de la Santa Misa en Luján, donde concluyen sus compromisos religiosos previos a dirigirse al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Por su parte, la vivencia de los devotos comenzó a las 6 de la mañana con la vigilia en la Plaza de la Basílica.

El cronograma del Papa en Devoto y el traslado hasta Luján 

En su primer destino de la mañana, el Papa protagonizará uno de los momentos de mayor peso pastoral y humano de su itinerario en el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto. Bajo la premisa del pasaje evangélico «Estuve preso y me vinieron a ver», el Santo Padre compartirá un espacio de diálogo, oración y contención con personas privadas de la libertad y el personal del servicio presidiario. La visita colocará el foco en el valor del abrazo y en la reconciliación sin ignorar la justicia, destacando que ninguna trayectoria personal queda clausurada de manera definitiva por los errores cometidos. Durante la ceremonia, bendecirá obsequios y objetos de elaboración artesanal confeccionados por los propios internos, los cuales serán enviados como gesto de fraternidad a distintos centros de detención del país.

Posteriormente, la comitiva se trasladará a la provincia de Buenos Aires para llevar a cabo la celebración litúrgica central de la fecha frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. En la Misa por la Caridad, miles de peregrinos de distintas provincias se reunirán al pie de la Patrona de la Argentina para proclamar el lema «Constructores de comunión, servidores del Reino». Las ofrendas del altar contarán con una fuerte presencia social y federal, siendo llevadas por representantes de la economía popular, agricultores familiares, integrantes de pueblos originarios y referentes comunitarios de comedores y voluntariados.

La despedida del Papa rumbo a Lima

Antes del tramo final de su itinerario, el Pontífice mantendrá un breve encuentro de gratitud con los jóvenes y colaboradores en Villa Marista, destacando la labor de quienes hicieron posible la logística del evento. El recorrido concluirá en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, donde se realizará el acto protocolar de partida junto a autoridades nacionales, diplomáticos y referentes del episcopado argentino, antes de que la aeronave papal despegue a las 14 horas hacia Lima, Perú.

  • 06:00: Inicio de la previa festiva, oración y acogida de peregrinos con el ingreso de las banderas provinciales en la Plaza de la Basílica de Luján.
  • 08:00: Encuentro pastoral con personas privadas de la libertad y personal penitenciario en el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto (CABA).
  • 10:00: Santa Misa por la caridad presidida por el Santo Padre León XIV en la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
  • A continuación de la Misa: Breve encuentro del Pontífice con los equipos de voluntarios en Villa Marista (Luján).
  • 13:30: Ceremonia oficial de despedida con autoridades nacionales y eclesiásticas en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza).
  • 14:00: Despegue del avión papal con destino a la ciudad de Lima, Perú, dando por concluido el viaje apostólico en el país.
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