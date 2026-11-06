Escándalo en Paraguay: Santiago Peña ejerce su defensa en el juicio político

En medio del escándalo desatado por la crisis de Ueno Bank, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, afirmó que se presentará ante el Congreso de ese país para defenderse durante el juicio político, en medio de la incertidumbre sobre la renuncia que presentó y luego de que no prosperara la sesión en la que un plenario del Parlamento debía decidir si aceptaba esa dimisión.
El mensaje se da en un contexto de versiones sobre su supuesta salida del país y tras el fracaso de la aprobación de su renuncia en el Poder Legislativo.
A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, el mandatario sostuvo que presentará sus argumentos y pruebas ante el Parlamento, al tiempo de enfatizar que su principal preocupación en este momento radica en agilizar la devolución de los fondos a las familias de ahorristas afectadas por la crisis financiera tras la caída de Ueno.
En su escrito público, el mandatario del país vecino se comprometió a brindar una colaboración con las instituciones judiciales e investigativas para el total esclarecimiento de los hechos, asegurando que la ciudadanía exige una verdad absoluta y que ningún involucrado debe quedar al margen de la ley.
Peña también busca desligar el desenlace del juzgamiento político de las respuestas económicas que demandan las víctimas del quebranto financiero. Argumentó que el debate sobre su permanencia no puede actuar como un freno o excusa para postergar la restitución del dinero a las familias perjudicadas. En ese sentido, aseveró que los procesos institucionales de investigación y el plan de pago a los ahorristas deben avanzar de forma paralela e inmediata, reproducen los medios paraguayos.
Guillermo Grance, vocero de la Presidencia, afirmó anoche que el jefe de Estado se encontraba en territorio paraguayo, frente a los rumores que sostenían que se había ido al extranjero. “Él está en el país; voy a reiterar esto hasta el cansancio, porque ha habido mucha información de que se fue a Argentina, que viajó no sé dónde, que tomó un avión. El presidente de la República está en el país y va cumplir con su deber constitucional de defenderse”, expresó Grance en una conferencia de prensa, reprodujo el sitio ultimahora.com.
El juicio político
Mientras tanto, el presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, explicó las cinco sesiones del juicio político a Peña. La primera arrancó anoche con el juramento del tribunal y presentación de la acusación, en medio de tumultos callejeros protagonizados por ahorristas que se cruzaron con efectivos policiales que resguardaban la seguridad del Parlamento. Hoy se deberá presentar la defensa del Presidente o de su abogado. No tiene límite de tiempo. En la misma jornada se hará la evaluación de las pruebas presentadas por los diputados; luego vendrá el período de alegatos y, finalmente, la votación nominal de los 45 senadores que conforman el tribunal.
La sesión conjunta de ambas cámaras convocada para tratar la renuncia de Peña se quedó sin quórum, tras el retiro de legisladores. Núñez explicó que no se convocó otra reunión para eso porque sería “forzar una situación”. Dijo que se pasó directamente a recibir el libelo acusatorio, según consigna el sitio abc.com.py. “Si no se da su renuncia, íbamos a acompañar el juicio político”, señaló el presidente del Congreso. Peña anunció su renuncia en redes sociales, pero sigue siendo presidente porque el trámite no se completó.
Más allá de sus consecuencias financieras, el caso adquirió una fuerte dimensión política. La razón: los vínculos que mantuvieron distintas autoridades del gobierno paraguayo con el grupo propietario del banco.
Santiago Peña fue accionista de Ueno Holding hasta 2025. Recién este año se desvinculó de la sociedad. Esa relación comercial previa quedó bajo cuestionamiento después de que se conocieran las irregularidades detectadas por el Banco Central.
El hecho de que fondos públicos por cientos de millones de dólares estuvieran depositados en un banco con el cual el presidente tuvo vínculos comerciales generó señalamientos de conflicto de interés. La oposición parlamentaria comenzó a promover un juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, que podría completar el mandato si es que se acepta la renuncia de Peña.
La crisis también provocó la salida de Carlos Carvallo, quien presidía el Banco Central desde 2023. Carvallo había ocupado anteriormente la presidencia de Financiera Ueno, entidad del mismo grupo empresario. Carvallo presentó su renuncia el martes, a pedido del propio Peña. La salida se dio en medio de los cuestionamientos por la actuación del organismo regulador y los controles ejercidos sobre la entidad financiera. En su reemplazo, Liana Caballero quedó al frente del Banco Central de manera interina.
Los antecedentes comerciales y profesionales de las principales autoridades involucradas intensificaron las preguntas sobre la supervisión del banco. Ueno había experimentado un fuerte crecimiento durante los últimos años, convirtiéndose en una de las principales entidades digitales del país.
La reputación de país
La situación amenaza con empañar la reputación de Paraguay como destino para inversiones. En los últimos años, el país ganó relevancia por sus bajos impuestos, su estabilidad macroeconómica y las condiciones favorables para hacer negocios. La crisis de Ueno Bank puso bajo la lupa la solidez del sistema financiero y la efectividad de los controles regulatorios. Como una manera de bajar los decibeles a una crisis financiera, política e institucional, el Banco Central de Paraguay inició ayer el pago a un primer grupo de ahorristas afectados por la debacle de Ueno Bank y ante un virtual corralito, que recordó lo que sucedió en la Argentina hacia fines de 2001 y principios de 2002. Para acceder al desembolso prioritario, los beneficiarios deberán contar con depósitos de hasta 10 millones de guaraníes (cerca de U$S 1.620), no registrar deudas pendientes con la entidad y disponer de una cuenta habilitada en otros bancos o financieras del sistema nacional.
Claves del escándalo político y financiero
El colapso .- Esta semana Ueno Bank, una de las principales entidades digitales de Paraguay, fue intervenida por el Banco Central de ese país, luego de que se detectara un colapso financiero en sus operaciones. Ese banco cuenta con casi 3 millones de clientes que, hasta ahora, no pudieron retirar todos sus ahorros y eso se extenderá durante 15 días. Los ahorros en cuestión totalizan los U$S 380 millones.
Falta de solvencia .-La crisis estalló cuando el organismo regulador descubrió que el índice de solvencia del banco había caído a 5,56%. El mínimo regulatorio exigido es del 12%. Ese derrumbe patrimonial desencadenó un procedimiento de resolución bancaria que mantiene congeladas las operaciones de la entidad. Por esta situación, hay ocho directivos detenidos, fondos públicos por hasta U$S 850 millones comprometidos y una investigación penal en curso por presunta lesión de confianza. Además, el caso provocó la renuncia del presidente del Banco Central y puso en el centro de la polémica al presidente Santiago Peña, que presentó su renuncia (hasta 2025 fue accionista).
La intervención .- El Banco Central dispuso la intervención tras una serie de inspecciones que revelaron irregularidades graves. Las auditorías detectaron deficiencias en la evaluación de riesgos crediticios y operaciones con empresas vinculadas a los accionistas del banco. Los problemas patrimoniales surgieron de ajustes contables obligatorios por más de 1,6 billones de guaraníes que deterioraron significativamente la situación financiera de la entidad.
Sin encajes .-A eso se sumó otro problema crítico: Ueno Bank no pudo reponer un encaje legal de U$S 70 millones. El encaje es un depósito obligatorio que los bancos deben mantener en el Banco Central como garantía de liquidez. Las inconsistencias detectadas incluían información financiera utilizada para aprobar préstamos a empresas relacionadas con los propietarios del banco. Esas operaciones habrían violado normas de vinculación que limitan el crédito a partes relacionadas.
Los depósitos afectados .-Los ahorristas no saben qué sucederá con sus fondos. Ueno Bank tenía depósitos por casi U$S 2.836 millones a septiembre pasado. Su participación en el sistema financiero paraguayo era relevante. Paraguay cuenta con un Fondo de Garantía de Depósitos que funciona como red de protección. El sistema cubre hasta 228,3 millones de guaraníes por depositante y por entidad financiera. Ese monto equivale a U$S 38.000.
La cobertura .-Según las estimaciones oficiales, alrededor del 97% de los depositantes tendría sus ahorros totalmente cubiertos. Eso representa unos 2,8 millones de personas que recuperarían la totalidad de su dinero a través del mecanismo de garantía. El 3% restante enfrenta un panorama más complejo. Se trata de unos 87.000 ahorristas cuyos depósitos superan el límite garantizado. Para ellos, la recuperación total dependerá de los activos disponibles una vez concluido el proceso de resolución.
Recursos estatales.- La crisis de Ueno Bank tiene un agravante: la entidad administraba una importante cantidad de recursos del Estado paraguayo. El caso más delicado involucra al Instituto de Previsión Social (IPS). El IPS tenía depositados unos U$S 380 millones en Ueno Bank. Ese dinero está vinculado con unos 32.000 jubilados. La exposición del organismo que administra fondos de seguridad social amplificó la dimensión política de la crisis. Según distintas estimaciones difundidas durante la intervención, el total de recursos estatales administrados por el banco alcanzaría entre U$S 800 millones y U$S 850 millones. El Gobierno trata de encapsular la crisis y dice que no habrá una crisis generalizada del sector bancario. Las autoridades destacaron que el resto de las entidades financieras mantienen índices de solvencia adecuados.
Embargos preventivos.- Además de las detenciones de ocho directivos de la entidad (incluye a Federico Miguel Vázquez Villasanti, fundador y vicepresidente primero de Ueno y a Juan Manuel Gustale Cardoni, presidente del banco y ex funcionario del Banco Central paraguayo), la Justicia dispuso además embargos preventivos por U$S 70 millones y 1,62 billones de guaraníes. Las medidas recaen sobre bienes de directivos y sociedades accionistas de Ueno Bank, entre ellas U Paraguay, U Holdings y Grupo Vázquez. Según se explicó, los embargos tienden a evitar que los activos sean vendidos o transferidos, con el fin de que permitan cubrir parte de los depósitos de los ahorristas.
Desmienten una huida: niegan que Peña haya viajado a la Argentina
La diputada paraguaya Johana Ortega pidió información a la presidencia del Congreso sobre una presunta huida de Santiago Peña a la Argentina. “Sería una segunda violación a la Constitución”, argumentó la parlamentaria, luego de que se difundieran versiones periodísticas que sostenían que Peña habría cruzado a territorio argentino. El Gobierno que encabeza el presidente Javier Milei desmintió la información. “No, no hay nada de eso. Ni que esté en Argentina, ni que haya pedido asilo, ni que esté viniendo. No tenemos ninguna información al respecto”, indicaron fuentes de Casa Rosada al sitio TN.com. Uno de los rumores daba cuenta que una delegación del vecino país había sido trasladado, vía aérea, hacia Mendoza, pero luego fue desmentido.
El Gobierno argentino mantiene un monitoreo permanente sobre los movimientos del presidente de Paraguay, Santiago Peña, en medio de la crisis institucional que atraviesa ese país. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó en diálogo con A24 que ordenó a la Dirección Nacional de Migraciones que informe cada 30 minutos sobre la situación en la frontera. Anoche, el vocero presidencial paraguayo negó que Peña se haya fugado de su país. Milei no hizo declaraciones públicas respecto de la situación de su par paraguayo.
Impacto en la Argentina: suspensiones en firma que opera con Ueno
La intervención de Ueno Bank en Paraguay tuvo ayer un efecto directo sobre trabajadores de la firma tecnológica Kaitel SRL Sucursal Argentina, vinculada al grupo empresario: una parte de su personal recibió suspensiones sin goce de haberes por 30 días y otra fue instruida para continuar sus tareas de manera remota. Empleados consultados por Infobae.com señalaron además que no se acreditaron los salarios que esperaban cobrar durante la jornada. Kaitel opera en Buenos Aires como parte de ITTI, la compañía que presta servicios tecnológicos para unas 40 empresas del grupo vinculado a Ueno Bank. El hub argentino tiene más de 900 trabajadores, según indicaron fuentes con conocimiento de la operación. Trabajadores de la empresa señalaron que el personal radicado en Paraguay recibió el pago de sus salarios, aunque el dinero habría estado disponible por un lapso de apenas tres horas antes del bloqueo de las cuentas asociado a la situación del banco. En la Argentina, en cambio, afirmaron que los depósitos no se realizaron. ITTI brinda servicios tecnológicos a las compañías del grupo de Ueno Bank y cuenta con actividad tanto en Paraguay como en la Argentina. La situación comunicada por Kaitel conecta las suspensiones y las demoras salariales con la intervención de la entidad financiera.
La Conmebol, afectada: tenía depósitos por U$S 14,3 millones
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) fue afectada por el cierre del Ueno Bank de Paraguay, ya que tenía depositados U$S 14,3 millones en ahorros y era uno de los mayores clientes de la entidad privada que fue intervenida por el Banco Central del país vecino ante la falta de solvencia financiera. El escándalo en el Ueno Bank propició ni más ni menos que la renuncia y juicio político de Santiago Peña, presidente de Paraguay. En ese banco, la Conmebol había invertido 85.470 millones de guaraníes, aunque aclararon que eso representa apenas el 2,5% de sus ingresos y no afectará el flujo de fondos necesarios para cumplir con los compromisos deportivos. El sábado 21, la Conmebol entregará U$S 10 millones al campeón de la Copa Sudamericana y U$S 2,5 millones al subcampeón. Boca y Atlético Mineiro jugarán la final en Barranquilla, Colombia. Además de la Conmebol, varios futbolistas paraguayos con cuentas en Ueno Bank se vieron afectados por la crisis en el banco privado y hay incertidumbre sobre sus ahorros. La Selección de fútbol paraguaya, por su parte, emitió un comunicado en el cual afirman que les “duele” ver a miles de familia “atravesando angustia, incertidumbre y preocupación”. Además, afirman que también fueron víctimas de la situación y pidieron que la justicia actúe de manera “inmediata, transparente y sin distinción”