Escándalo en Paraguay: Santiago Peña ejerce su defensa en el juicio político

La reputación de país

La situación amenaza con empañar la reputación de Paraguay como destino para inversiones. En los últimos años, el país ganó relevancia por sus bajos impuestos, su estabilidad macroeconómica y las condiciones favorables para hacer negocios. La crisis de Ueno Bank puso bajo la lupa la solidez del sistema financiero y la efectividad de los controles regulatorios. Como una manera de bajar los decibeles a una crisis financiera, política e institucional, el Banco Central de Paraguay inició ayer el pago a un primer grupo de ahorristas afectados por la debacle de Ueno Bank y ante un virtual corralito, que recordó lo que sucedió en la Argentina hacia fines de 2001 y principios de 2002. Para acceder al desembolso prioritario, los beneficiarios deberán contar con depósitos de hasta 10 millones de guaraníes (cerca de U$S 1.620), no registrar deudas pendientes con la entidad y disponer de una cuenta habilitada en otros bancos o financieras del sistema nacional.