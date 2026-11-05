Quién es Pedro Alliana, el vicepresidente que podría asumir la Presidencia de Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña

Finalmente, este jueves 5 de noviembre presentó su renuncia a la Presidencia mientras la Cámara de Diputados debatía el proceso en su contra. En su mensaje, sostuvo que adoptaba la decisión para preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas. También expresó su preocupación por la devolución de los ahorros de los clientes afectados.