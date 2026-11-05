Quién es Pedro Alliana, el vicepresidente que podría asumir la Presidencia de Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña
Dirigente del Partido Colorado y cercano al expresidente Horacio Cartes, tiene una extensa trayectoria dentro de la política paraguaya y podría quedar al frente del Ejecutivo hasta agosto de 2028.
Resumen para apurados
- El vicepresidente Pedro Alliana asumirá la presidencia de Paraguay tras la renuncia de Santiago Peña este jueves, acorralado por el colapso financiero de Ueno Bank.
- Alliana es un dirigente clave del Partido Colorado y aliado de Horacio Cartes. Peña dimitió ante un inminente juicio político y protestas masivas de ahorristas afectados.
- Deberá gobernar hasta agosto de 2028, recomponer el sistema financiero, contener la crisis social y acordar con el Congreso la elección de un nuevo vicepresidente.
La renuncia de Santiago Peña abrió un nuevo escenario político en Paraguay y puso en primer plano a Pedro Alliana, el vicepresidente que aparece como su sucesor institucional. Dirigente del Partido Colorado y cercano al expresidente Horacio Cartes, tiene una extensa trayectoria dentro de la política paraguaya y podría quedar al frente del Ejecutivo hasta agosto de 2028.
Conocido como “Mangui”, Alliana es uno de los referentes de la Asociación Nacional Republicana (ANR), la fuerza política que gobierna Paraguay desde hace décadas. Su recorrido incluye cargos legislativos, funciones ejecutivas en el ámbito provincial y la conducción de la estructura partidaria. En 2023 llegó a la Vicepresidencia como compañero de fórmula de Peña.
Su eventual llegada al máximo cargo del país se produce en medio de una de las mayores crisis políticas y financieras de los últimos años, luego de que el Banco Central iniciara el procedimiento de resolución de Ueno Bank y se multiplicaran las protestas de ahorristas y trabajadores afectados.
De comerciante a gobernador y diputado: los primeros pasos de Pedro Alliana
Pedro Alliana nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, capital del departamento de Ñeembucú. Antes de desarrollar su carrera política, trabajó en el sector comercial, pero su participación en la vida pública comenzó a tomar impulso a fines de la década de 2000.
En 2008 fue elegido gobernador de Ñeembucú, cargo que ocupó hasta 2012. Un año después llegó a la Cámara de Diputados como representante de ese departamento y consiguió renovar su banca en las elecciones de 2018.
Durante su paso por el Congreso también presidió la Cámara Baja en distintos períodos, entre 2019 y 2022. Esa experiencia le permitió ampliar su influencia dentro del Partido Colorado y consolidar vínculos con los principales sectores de la dirigencia paraguaya.
Su vínculo con Horacio Cartes y el liderazgo dentro del Partido Colorado
Uno de los momentos centrales de su trayectoria llegó en julio de 2015, cuando asumió la presidencia de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana. Permaneció al frente de la conducción partidaria hasta enero de 2023.
Desde ese lugar se convirtió en uno de los dirigentes de mayor confianza de Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y líder del movimiento Honor Colorado. La relación con el exmandatario fue determinante para su crecimiento político y su consolidación dentro de la estructura oficialista.
Alliana tuvo un papel relevante en la articulación interna del partido y en las negociaciones con los distintos sectores del coloradismo. Su cercanía con Cartes lo posicionó como una figura de peso en la construcción de acuerdos políticos y electorales.
Cómo llegó a la Vicepresidencia junto a Santiago Peña
En 2023, Alliana fue elegido para integrar la fórmula presidencial del Partido Colorado junto a Santiago Peña. La dupla se impuso en las elecciones generales del 30 de abril de ese año y asumió el Gobierno el 15 de agosto.
Durante la administración, el vicepresidente mantuvo un rol activo en la relación entre el Poder Ejecutivo, el Congreso y la conducción partidaria. Su trayectoria dentro de la ANR lo convirtió en un interlocutor importante para sostener los acuerdos políticos que necesitaba el Gobierno.
Sin embargo, en los días previos al estallido de la crisis de Ueno Bank, Alliana había decidido poner en pausa sus aspiraciones electorales para 2028. Según trascendió, planteó la necesidad de resolver los problemas económicos y financieros que atravesaba el país antes de avanzar con una nueva candidatura.
La crisis de Ueno Bank y la renuncia de Santiago Peña
El escenario cambió de manera abrupta con la intervención de Ueno Bank. El Banco Central del Paraguay inició el procedimiento de resolución de la entidad luego de detectar irregularidades en operaciones crediticias y un deterioro de sus indicadores de solvencia.
El caso tuvo consecuencias que excedieron el ámbito financiero. La entidad tenía cerca de tres millones de clientes y administraba alrededor de US$800 millones en depósitos de organismos públicos. La imposibilidad de acceder a los fondos provocó protestas de ahorristas, jubilados y trabajadores, mientras avanzaba una investigación judicial contra directivos y empresarios vinculados al banco.
Peña quedó bajo fuertes cuestionamientos por sus antiguos vínculos empresariales con el grupo relacionado con Ueno y por su respuesta ante las advertencias sobre la situación de la entidad. La oposición impulsó un juicio político y el mandatario perdió respaldo dentro de su propio espacio político.
Finalmente, este jueves 5 de noviembre presentó su renuncia a la Presidencia mientras la Cámara de Diputados debatía el proceso en su contra. En su mensaje, sostuvo que adoptaba la decisión para preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas. También expresó su preocupación por la devolución de los ahorros de los clientes afectados.
Qué pasará si Pedro Alliana asume la Presidencia de Paraguay
De acuerdo con el mecanismo de sucesión previsto en el artículo 234 de la Constitución paraguaya, Pedro Alliana es quien debe ocupar la Presidencia ante la salida del jefe de Estado. De concretarse el traspaso, tendrá que completar el período constitucional que concluye en agosto de 2028.
Sin embargo, la renuncia de Peña debe ser aceptada formalmente por el Congreso Nacional. Por eso, al momento de la presentación de la dimisión, la sucesión todavía dependía de ese paso institucional.
La llegada de Alliana al Ejecutivo también dejaría vacante la Vicepresidencia. Esa situación deberá resolverse mediante el procedimiento constitucional correspondiente, con intervención del Congreso para designar a quien ocupará el cargo.
El desafío inmediato del eventual nuevo presidente será enfrentar las consecuencias de la crisis de Ueno Bank, garantizar la devolución de los depósitos y recuperar la confianza en el sistema financiero. También deberá recomponer la relación entre el Gobierno, el Congreso y una sociedad que salió a las calles para reclamar respuestas.