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Escándalo en Paraguay: se cayó la sesión del Congreso en la que se trataba la renuncia de Santiago Peña

Diputados y Senadores del Partido Colorado abandonaron la sala cuando se votaba si aceptar o no la dimisión del primer mandatario.

PARAGUAY. Santiago Peña renunció a la Presidencia en medio de un escándalo bancario.
PARAGUAY. Santiago Peña renunció a la Presidencia en medio de un escándalo bancario. FOTO/AFP.
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

La Cámara de Diputados de Paraguay levantó la sesión extraordinaria en la que debía definir si aceptaba la renuncia del presidente Santiago Peña, luego de que legisladores del oficialismo abandonaran sus bancas y provocaran la pérdida del quórum.

La salida de los parlamentarios impidió alcanzar los 41 presentes que exige el reglamento para que la Cámara Baja pueda sesionar. De esta manera, el cuerpo no pudo completar la votación sobre la dimisión del mandatario.

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La decisión sobre la renuncia de Peña quedó pendiente

El Senado ya se había pronunciado sobre la dimisión del presidente paraguayo. Sin embargo, la falta de quórum en Diputados impidió que el Congreso completara el procedimiento previsto.

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Peña presentó su renuncia al cargo de Presidente del Paraguay tras la caída de Ueno Bank y la presentación del libelo acusatorio para un juicio político, que de esta manera evita. Había asumido el 15 de agosto de 2023, con mandato hasta 2028.

Tras la falta de quórum, la oposición aseguró que el mandatario continuará sometido al juicio político aprobado previamente por la Cámara de Diputados.

La senadora opositora Celeste Amarilla sostuvo que la interrupción del debate parlamentario no dejó sin efecto la acusación contra el jefe de Estado. Según explicó, al no haberse completado el trámite para aceptar su dimisión, el procedimiento de destitución debe continuar. 

"El propio Núñez me confirmó que al quedarse sin quórum el juicio político debe seguir y que mañana proseguirá el juicio", afirmó Amarilla, en referencia al presidente del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez.

Qué pasará con el juicio político a Santiago Peña

La postura de la legisladora apunta a que el proceso iniciado contra Peña mantiene su validez, pese a que el Parlamento no consiguió avanzar con el tratamiento de su renuncia.

De esta manera, la falta de acuerdo y de quórum dejó abierta la discusión sobre el futuro institucional del país y el mecanismo que deberá definir la continuidad del mandatario.

La oposición pedirá una nueva convocatoria del Congreso

Por su parte, la senadora Blanca Ovelar adelantó que solicitará una nueva convocatoria para que el Congreso retome el tratamiento del caso.

La sesión quedó interrumpida sin una resolución sobre la salida de Peña, lo que prolongó el enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición. Mientras tanto, los legisladores opositores insisten en que el juicio político debe seguir adelante.

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