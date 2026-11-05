Quién es Santiago Peña, el economista que llegó a la Presidencia de Paraguay y renunció en medio del escándalo de Ueno Bank

Sin embargo, su relación con el mundo empresarial terminó convirtiéndose en uno de los principales cuestionamientos durante su gestión. Antes de llegar a la Presidencia, había formado parte de actividades vinculadas al sector financiero y fue accionista de Ueno Holding, el conglomerado relacionado con Ueno Bank. Según la información difundida durante la crisis, vendió su participación en abril de 2025.