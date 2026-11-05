Quién es Santiago Peña, el economista que llegó a la Presidencia de Paraguay y renunció en medio del escándalo de Ueno Bank
El economista llegó a la Presidencia en 2023 con el respaldo de Horacio Cartes y una trayectoria ligada al Banco Central y al Ministerio de Hacienda. Su renuncia, en medio del escándalo de Ueno Bank, abrió una nueva crisis política en Paraguay.
Resumen para apurados
- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció este jueves tras el escándalo financiero de Ueno Bank y el avance de un juicio político en su contra.
- El economista llegó al poder en 2023 avalado por Horacio Cartes, pero quedó bajo la lupa por haber sido accionista del holding bancario intervenido por presunto fraude.
- La salida anticipada de Peña desata una crisis institucional y deja el gobierno en manos del vicepresidente Pedro Alliana para completar el mandato hasta 2028.
Santiago Peña construyó su carrera entre el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional y el Ministerio de Hacienda, antes de convertirse en presidente de Paraguay en agosto de 2023.
Con un perfil técnico y el respaldo político de Horacio Cartes, se presentó como una figura de renovación dentro del histórico Partido Colorado. Sin embargo, dejó el poder este jueves 5 de noviembre de 2026, acorralado por la crisis de Ueno Bank y por el avance de un juicio político en su contra.
De la economía a la política: la formación de Santiago Peña
Santiago Peña Palacios nació el 16 de noviembre de 1978 en Asunción. Se graduó como economista en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y luego obtuvo una maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia, en Nueva York, Estados Unidos.
Su carrera profesional comenzó en el Banco Central del Paraguay, donde trabajó entre 2000 y 2009 en áreas vinculadas con estudios monetarios y operaciones financieras. Después se trasladó a Washington para incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI), donde se desempeñó como economista en el Departamento Africano.
En 2012 regresó a Paraguay y se incorporó al directorio del Banco Central. Su trayectoria técnica llamó la atención del entonces presidente Horacio Cartes, quien en enero de 2015 lo convocó para asumir como ministro de Hacienda.
Su llegada al Partido Colorado de la mano de Horacio Cartes
Aunque hoy es identificado con el coloradismo, Peña había pertenecido al opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). En septiembre de 2016 se incorporó a la Asociación Nacional Republicana, el Partido Colorado, y se acercó al movimiento Honor Colorado, liderado por Cartes.
Su primera apuesta por la Presidencia llegó en 2017, cuando compitió en las internas coloradas con el respaldo del entonces mandatario. Sin embargo, perdió frente a Mario Abdo Benítez, quien luego se convirtió en presidente de Paraguay.
Peña volvió a intentarlo en 2022 y esta vez consiguió la candidatura del Partido Colorado. En las elecciones generales del 30 de abril de 2023 obtuvo más del 43% de los votos y derrotó al opositor Efraín Alegre.
El 15 de agosto de ese año asumió la Presidencia. Con 44 años, se convirtió en uno de los mandatarios más jóvenes de la etapa democrática paraguaya. Su llegada fue presentada como una renovación generacional, aunque su ascenso estuvo estrechamente ligado al liderazgo político de Cartes.
Las promesas de gobierno y el vínculo con el sector privado
Durante la campaña presidencial, Peña prometió generar 500.000 puestos de trabajo, atraer inversiones y convertir a Paraguay en un destino atractivo para los negocios y el turismo. Su discurso puso el foco en el crecimiento económico, la estabilidad y la modernización del Estado.
Sin embargo, su relación con el mundo empresarial terminó convirtiéndose en uno de los principales cuestionamientos durante su gestión. Antes de llegar a la Presidencia, había formado parte de actividades vinculadas al sector financiero y fue accionista de Ueno Holding, el conglomerado relacionado con Ueno Bank. Según la información difundida durante la crisis, vendió su participación en abril de 2025.
Ese antecedente quedó bajo la lupa cuando el Banco Central del Paraguay inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank, luego de detectar un deterioro de sus indicadores de solvencia y presuntas irregularidades en operaciones crediticias.
El escándalo de Ueno Bank que terminó con su presidencia
La crisis financiera estalló a comienzos de noviembre de 2026. Ueno Bank tenía cerca de 2,9 millones de clientes y administraba importantes depósitos de organismos públicos. La decisión del Banco Central de intervenir la entidad dejó a millones de usuarios sin acceso normal a sus cuentas y desató reclamos de ahorristas, jubilados y trabajadores.
El caso también abrió una investigación sobre los préstamos otorgados a empresas vinculadas con el grupo empresario propietario del banco. La Fiscalía imputó a 27 personas y ordenó detenciones de directivos, mientras avanzaban medidas judiciales sobre bienes y cuentas relacionados con la entidad
Peña quedó expuesto por sus antiguos vínculos con Ueno Holding y por los cuestionamientos a la relación entre el poder político y el conglomerado financiero. La oposición impulsó un juicio político y reclamó explicaciones sobre posibles conflictos de intereses y el manejo de fondos públicos.
El mandatario rechazó haber cometido irregularidades relacionadas con su anterior participación accionaria. Sin embargo, la crisis también debilitó su respaldo dentro del Partido Colorado. Horacio Cartes, su principal impulsor político, terminó respaldando el avance del juicio político en su contra.
La renuncia de Santiago Peña y el futuro político de Paraguay
Este jueves 5 de noviembre, mientras la Cámara de Diputados debatía el proceso de juicio político, Peña anunció que presentaba su renuncia a la Presidencia. En un mensaje difundido en redes sociales, sostuvo que había tomado la decisión para preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas.
También expresó su preocupación por los ahorristas afectados y pidió que se garantice la devolución de los depósitos. "Ningún cargo es más importante que la estabilidad de la República; ninguna persona está por encima del Paraguay", escribió en la carta dirigida al Congreso.
La Cámara de Diputados votó a favor de su juicio político poco después del anuncio. La renuncia y el proceso de destitución quedaron así en el centro de la definición institucional, mientras el Senado debía intervenir en los pasos correspondientes.
La salida de Peña puso fin anticipado a un mandato que debía extenderse hasta agosto de 2028. Su vicepresidente, Pedro Alliana, quedó como sucesor constitucional, sujeto a la formalización de los procedimientos correspondientes.
El economista que había llegado al poder con la promesa de modernizar Paraguay terminó dejando la Presidencia en medio de una crisis bancaria, una investigación judicial y la ruptura con el sector político que había impulsado su carrera.