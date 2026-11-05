Crisis en Paraguay: quién debe asumir la Presidencia tras la renuncia de Santiago Peña

La renuncia de Santiago Peña a la Presidencia de Paraguay abrió un nuevo escenario político e institucional, con Pedro Alliana como principal figura de la línea de sucesión. La Cámara de Diputados rechazó este jueves el pedido de juicio político contra el vicepresidente y le dejó el camino despejado para asumir el gobierno paraguayo. Así, la definición sobre el eventual reemplazante quedó en manos del Congreso Nacional.