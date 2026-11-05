El drama de Dallys Ferreira: tenía sus ahorros en el Ueno Bank, el banco que colapsó en Paraguay

Resumen para apurados
- Dallys Ferreira denunció haber perdido sus ahorros en Paraguay tras la quiebra de Ueno Bank, que afectó a casi tres millones de depositantes por el congelamiento de fondos.
- La crisis de la entidad bancaria desató una fuerte conmoción institucional que provocó la renuncia y juicio político del presidente Santiago Peña.
- El Banco Central paraguayo restituirá el dinero a los damnificados mediante transferencias y pagos en efectivo en un plazo de cinco días hábiles.
Dallys Ferreira atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La ex vedette contó que ella y su familia son damnificados por el colapso del Ueno Bank, una crisis financiera que generó conmoción en Paraguay.
La situación provocó un fuerte impacto en Paraguay, con casi tres millones de ahorristas afectados por el congelamiento de sus fondos. El escándalo también alcanzó al ámbito político y provocó la renuncia del presidente Santiago Peña.
A través de sus redes sociales, Ferreira dejó por un momento su rol de comunicadora para expresar su preocupación como una de las personas perjudicadas. “Hoy ha sido un día muy difícil para mí y para mi familia”, manifestó.
El duro reclamo de Dallys Ferreira a los políticos
En su descargo, la conductora cuestionó los discursos de dirigentes que, según consideró, buscan obtener rédito político de la situación. “Dejen de hacer populismo, porque dan vergüenza”, expresó.
También reclamó que el Banco Central del Paraguay garantice la restitución total de los depósitos. “Tiene el deber y la obligación de que cada dinero, producto del esfuerzo, del trabajo de los paraguayos, tiene que ser devuelto”, sostuvo.
Ferreira remarcó que los fondos afectados son el resultado del trabajo de miles de personas y rechazó que se establezcan diferencias entre los damnificados según el monto de sus ahorros. “Ese dinero es fruto de nuestro trabajo. Trabajo honesto, sacrificado”, señaló. Luego insistió en su exigencia: “Tienen que devolver todo el dinero”.
Además, cuestionó cualquier intento de establecer categorías entre los depositantes para determinar quién merece recuperar sus fondos. “Dejen de clasificar a los ahorristas, desmereciendo quién merece más o merece menos su propio dinero”, reclamó.
Cómo será la devolución de los ahorros a los damnificados
Desde su programa, Ferreira también explicó el procedimiento que implementará el Banco Central del Paraguay (BCP) para restituir los fondos a los depositantes.
Según detalló, los ahorristas recibirán primero un correo electrónico desde una dirección oficial, en el que se les informará en qué cuenta se acreditará el dinero. En el caso de quienes tengan cuentas en distintas entidades bancarias, se priorizará aquella que registre el mayor saldo.
Para las personas que no tengan cuentas en otros bancos, habrá dos alternativas: el BCP coordinará con bancos y financieras la apertura de cuentas a nombre de cada titular o permitirá retirar el dinero en efectivo por ventanilla. “Por ley también van a contemplar el pago en efectivo”, aclaró la conductora.
De acuerdo con la información que compartió Ferreira, los pagos comenzarían el viernes y tendrían un plazo de hasta cinco días hábiles para completarse. Por ese motivo, debido a que las entidades bancarias no operan durante los fines de semana, algunos depositantes podrían recibir sus ahorros recién entre el lunes y el martes de la semana siguiente.