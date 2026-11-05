Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay: qué dice la carta en la que explicó su decisión

Resumen para apurados
- Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay este 5 de noviembre en Asunción, para preservar la estabilidad institucional ante la severa crisis financiera nacional.
- La dimisión se produjo tras la caída de Ueno Bank, que afectó a miles de ahorristas e impulsó a la Cámara de Diputados a aprobar un juicio político en su contra.
- El proceso activará el orden de sucesión presidencial y exigirá responder con el Fondo de Garantía de Depósitos para proteger el dinero de los ciudadanos afectados.
Luego de anunciar su renuncia a la Presidencia de Paraguay, Santiago Peña difundió una carta en la que explicó los motivos de su decisión y defendió la necesidad de preservar la estabilidad institucional del país. El documento, dirigido al titular del Congreso Nacional, Basilio Núñez, lleva fecha del 5 de noviembre de 2026 y fue firmado en Asunción.
En el mensaje, el ahora ex mandatario reconoció que se trató de una de las decisiones más difíciles de su vida, aunque aseguró que la tomó convencido de que los intereses de la República deben prevalecer por encima de cualquier situación personal.
“Adopto esta decisión en uno de los momentos más difíciles de mi vida, con plena conciencia de su gravedad y con la convicción de que la República debe estar siempre por encima de cualquier persona o circunstancia”, expresó.
Uno de los puntos centrales de la carta fue la situación que atraviesa el sistema financiero paraguayo. Peña puso especial énfasis en la preocupación por los ahorristas que depositaron su dinero en las entidades bancarias y manifestó su deseo de que puedan recuperar sus fondos.
En ese sentido, destacó el papel que debe cumplir el Fondo de Garantía de Depósitos y pidió que se garantice su funcionamiento para proteger los recursos de los ciudadanos. “La prioridad en este momento es la tranquilidad de los compatriotas que confiaron sus ahorros a nuestro sistema financiero. Detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificios y proyectos familiares”, escribió..
La carta completa de Santiago Peña tras su renuncia
Señor Presidente:
Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los Honorables miembros del Congreso Nacional, a fin de presentar formalmente mi renuncia al cargo de Presidente de la República del Paraguay.
Adopto esta decisión en uno de los momentos más difíciles de mi vida, con plena conciencia de su gravedad y con la convicción de que la República debe estar siempre por encima de cualquier persona o circunstancia.
Lo hago con absoluto respeto a la Constitución Nacional y a los mecanismos institucionales y democráticos que rigen a la Nación, en la confianza de que el orden de sucesión allí previsto asegurará la continuidad del Gobierno y el normal funcionamiento del Estado.
La prioridad en este momento es la tranquilidad de los compatriotas que confiaron sus ahorros a nuestro sistema financiero. Detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificios y proyectos familiares. Por ello, expreso a este Honorable Congreso mi más firme deseo de que se garantice la devolución de esos recursos, de que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla cabalmente su finalidad y los ahorristas sean resguardados.
El Paraguay ha atravesado momentos muy difíciles en su historia y siempre ha sabido levantarse.
Confío profundamente en la fortaleza de nuestro pueblo y en la capacidad de nuestras instituciones para superar esta situación, demostrando una vez más que la democracia se respeta, que las instituciones se cuidan y que la Patria está por encima de nuestras diferencias.
Ningún cargo es más importante que la estabilidad de la República; ninguna persona está por encima del Paraguay.
Agradezco con todo mi corazón a mi querido pueblo paraguayo por el inmenso privilegio que me ha dado en estos años: servir a la gran República del Paraguay.
Hago propicia la ocasión para saludar a Vuestra Excelencia, y por su intermedio a los Honorables Senadores y Diputados de la Nación, con mi más alta y distinguida consideración.