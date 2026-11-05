Santiago Peña renunció a la Presidencia de Paraguay: qué dice la carta en la que explicó su decisión

La prioridad en este momento es la tranquilidad de los compatriotas que confiaron sus ahorros a nuestro sistema financiero. Detrás de cada depósito hay años de esfuerzo, sacrificios y proyectos familiares. Por ello, expreso a este Honorable Congreso mi más firme deseo de que se garantice la devolución de esos recursos, de que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla cabalmente su finalidad y los ahorristas sean resguardados.