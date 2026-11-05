Santiago Peña confirmó que enfrentará el juicio político en Paraguay: "Ejerceré mi derecho a la defensa"

Queridos compatriotas: SÃ© que estamos viviendo horas de preocupaciÃ³n e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad. Ante la continuidad del juicio polÃ­tico, me presentarÃ© y ejercerÃ© mi derecho a la defensa. Lo harÃ© con argumentos y pruebas, con respeto a la ConstituciÃ³n y a las instituciones de la RepÃºblica. Aun cuando ya hayan adelantado su decisiÃ³n, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestiÃ³n de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones tambiÃ©n es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo. ColaborarÃ© plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. AportarÃ© la informaciÃ³n que me sea requerida. La ciudadanÃ­a merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie estÃ© por encima de la ley. Pero quiero dejar algo muy claro: el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusiÃ³n sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas. Mi prioridad fue impulsar, dentro de la ley y en coordinaciÃ³n con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que los ahorristas recuperen sus ahorros. Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra. Les pido que preservemos la calma y la paz. El reclamo de la ciudadanÃ­a merece ser escuchado y atendido con respeto, informaciÃ³n clara y acciones concretas. Mi suerte personal no estÃ¡ por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuarÃ© con responsabilidad y respeto a la ConstituciÃ³n. Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas. Que Dios bendiga al Paraguay.