Paraguay: Diputados aprobó el juicio político contra Santiago Peña, pese a su renuncia

La crisis política de Paraguay sumó este jueves un nuevo capítulo. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el denominado libelo acusatorio para iniciar el juicio político contra Santiago Peña, pese a que el presidente ya había presentado su renuncia al cargo. Los 78 legisladores presentes respaldaron el proceso y trasladaron al Senado la decisión final sobre el futuro del mandatario.