Paraguay: Diputados aprobó el juicio político contra Santiago Peña, pese a su renuncia

Resumen para apurados
- Este jueves, Diputados de Paraguay aprobó iniciar el juicio político contra el presidente Santiago Peña por conflicto de intereses con Ueno Bank, pese a su renuncia previa.
- Peña dimitió tras perder el respaldo del Partido Colorado en medio de la crisis financiera de Ueno Bank, mientras la Cámara Baja desestimó juzgar al vicepresidente Pedro Alliana.
- El Senado decidirá si lo destituye o acepta su renuncia, definición clave que determinará si Peña asume con fueros como senador vitalicio o enfrenta a la Justicia ordinaria.
La crisis política de Paraguay sumó este jueves un nuevo capítulo. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el denominado libelo acusatorio para iniciar el juicio político contra Santiago Peña, pese a que el presidente ya había presentado su renuncia al cargo. Los 78 legisladores presentes respaldaron el proceso y trasladaron al Senado la decisión final sobre el futuro del mandatario.
La votación se realizó menos de una hora después de que se conociera la dimisión de Peña, formalizada ante el Congreso por el ministro del Interior, Enrique Riera, cerca de las 13.30.
Aunque durante el debate ya se había mencionado la posibilidad de que el jefe de Estado dejara el cargo mediante una renuncia, los diputados resolvieron avanzar con el procedimiento de destitución, consignó el diario "ABC Color".
Ahora, la Cámara de Senadores deberá definir si continúa con el juicio político o acepta la dimisión presidencial. La decisión determinará el desenlace institucional de la crisis y la situación política y judicial que enfrentará Peña tras dejar el Poder Ejecutivo.
Las acusaciones
El escrito contra el jefe de Estado le atribuye, en primer lugar, un conflicto de intereses por su participación en Ueno Holding. A ello suma el nombramiento de Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, al frente del Banco Central del Paraguay, designación que los firmantes consideran incompatible con el deber de resguardar el interés público.
El documento también acusa a Peña de haber impulsado modificaciones a la ley de conflictos de intereses. Lo acusa además de haber permitido que cientos de miles de millones de guaraníes del Instituto de Previsión Social (IPS) se concentraran en Ueno Bank, por encima de los límites que fija la normativa vigente.
En medio de la crisis de Ueno Bank
El mandatario presentó su renuncia en medio de la crisis financiera desatada luego de que el Banco Central del Paraguay (BCP) iniciara el procedimiento de resolución de Ueno Bank, una situación que profundizó la tensión política en el país.
El ministro Enrique Riera reveló que Peña tomó la decisión luego de comprobar que ya no contaba con respaldo político para mantenerse en el cargo.
La presentación formal de la renuncia se produjo después de que legisladores colorados oficialistas y disidentes anunciaran que acompañarían el juicio político contra el presidente, aunque no el proceso contra el vicepresidente Pedro Alliana.
La oposición había presentado los libelos acusatorios contra ambos integrantes del Poder Ejecutivo. Sin embargo, antes de tratar el caso de Peña, la Cámara de Diputados rechazó el inicio del juicio político contra Alliana.
Cartes también respaldó el juicio
El escenario político cambió durante la mañana de este jueves, cuando los legisladores colorados anunciaron su apoyo al procedimiento contra Peña. Incluso, el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, manifestó su respaldo al juicio político.
El acompañamiento de los sectores oficialistas y disidentes terminó de configurar el escenario que permitió la aprobación unánime del libelo acusatorio en la Cámara Baja.
Pese a la renuncia presentada por el mandatario, los 78 diputados presentes votaron a favor de iniciar el procedimiento y dejaron en manos del Senado la decisión definitiva sobre la continuidad del proceso.
La Cámara Alta deberá resolver qué camino seguir ante dos decisiones que ahora están sobre la mesa: la renuncia presidencial y el juicio político aprobado por Diputados.
¿Destituido o senador vitalicio?
La decisión del Senado tendrá consecuencias directas sobre la situación política y judicial de Santiago Peña. Si es destituido mediante un juicio político, no accederá a la condición de senador vitalicio y, por lo tanto, no contará con los fueros correspondientes a esa figura.
En ese escenario, Peña podría quedar expuesto a un eventual procesamiento penal en el marco de la denuncia presentada en su contra, sin que sea necesario iniciar un procedimiento de desafuero por su condición de senador vitalicio.
Por el contrario, si el Senado acepta su renuncia y no continúa con el juicio político, Peña pasará a ocupar una banca como senador vitalicio, condición que le otorgaría fueros.
En ese caso, para que pueda ser sometido a un proceso penal, será necesario que el Congreso tramite previamente su desafuero.
Así, la decisión de los senadores no solo definirá el desenlace de la crisis política paraguaya, sino también el escenario jurídico que enfrentará Peña tras dejar la Presidencia.