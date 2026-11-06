La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador

El gobernador Osvaldo Jaldo se pronunció ayer respecto a la demanda que impulsa parte de la oposición ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en contra de un artículo de la Constitución de Tucumán. Si bien se demandó a la Provincia, la determinación que se tome puede afectar de manera directa las aspiraciones del mandatario de buscar su reelección en 2027. “Este gobernador no está aferrado a ningún sillón y está muy preparado para gobernar cuatro años en la provincia de Tucumán. Me voy a allanar al fallo que salga de la Corte de la Nación”, mencionó ante una consulta de LG PLAY.