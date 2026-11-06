Política

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador

La opinión de Casal no será vinculante y no resolverá si el gobernador está habilitado para buscar la reelección, como objetan los demandantes. “No estoy aferrado a ningún sillón”, dijo Jaldo.

POSTURA. Jaldo remarcó que la Provincia cumplirá a rajatabla los fallos o dictámenes que emita la Justicia.
POSTURA. Jaldo remarcó que la Provincia cumplirá a rajatabla los fallos o dictámenes que emita la Justicia.
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 1 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo se pronunció ayer respecto a la demanda que impulsa parte de la oposición ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en contra de un artículo de la Constitución de Tucumán. Si bien se demandó a la Provincia, la determinación que se tome puede afectar de manera directa las aspiraciones del mandatario de buscar su reelección en 2027. “Este gobernador no está aferrado a ningún sillón y está muy preparado para gobernar cuatro años en la provincia de Tucumán. Me voy a allanar al fallo que salga de la Corte de la Nación”, mencionó ante una consulta de LG PLAY.

La Secretaría de Juicios Originarios de la Corte solicitó el martes a la Procuración General de la Nación que conduce interinamente Eduardo Casal que se expida respecto a si es competencia originaria de la CSJN la demanda. “Una vez que eso ya está en la Corte nacional, lo único que hacemos es esperar, con los tiempos que se tome la Corte y, fundamentalmente, el procurador en primera instancia. No hay duda de que los fallos o dictámenes que de allí se emanen nosotros los vamos a cumplir a rajatabla”, afirmó el mandatario en rueda de prensa.

Jaldo, sobre su candidatura: “No estoy aferrado a ningún sillón y me voy a allanar al fallo de la Corte”

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Con el patrocinio del abogado Marcelo Giullitti Oliva, los partidos Cambia Tucumán, PRO, CREO y Fuerza Republicana plantearon ante la CSJN una demanda contra el artículo 90 de la Constitución de Tucumán, el cual habilita la continuidad correlativa en los dos cargos de mayor jerarquía del Poder Ejecutivo (PE). En la Casa de Gobierno remarcaron que no hay impedimento en que Jaldo, que fue vicegobernador dos periodos consecutivos (2015-2023), pueda buscar la reelección como gobernador (2023-2031). Esto daría un total de 16 años consecutivos en los principales cargos de poder, algo que es objetado por la oposición en el escrito de casi 40 páginas.

Escenarios posibles

Casal será ahora quien dictamine si corresponde que la Corte intervenga en forma originaria en la demanda. A partir de ese pronunciamiento se abrirán distintos escenarios que podrían tener consecuencias sobre las aspiraciones electorales del mandatario. De todos modos, la opinión del procurador general no será vinculante.

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Los integrantes del máximo tribunal podrán coincidir con el criterio de Casal o apartarse de él. Por lo tanto, incluso si la Procuración considera que la Corte debe intervenir, serán los jueces quienes tendrán la última palabra sobre la competencia del expediente. Sin embargo, por la jerarquía técnica el tribunal suele coincidir con su criterio en la gran parte de los casos.

Uno de las posibilidades es que Casal recomiende rechazar la competencia originaria y que los magistrados adopten esa posición. En ese caso, el planteo no quedaría cerrado en términos definitivos. La controversia podría continuar ante la Justicia provincial si los demandantes encuentran una vía procesal habilitada para discutir la validez del artículo 90.

Si Casal recomienda que la CSJN intervenga, el máximo tribunal tendría que decidir si acepta esa recomendación y, posteriormente, avanzar sobre el planteo de fondo.

La eventual intervención permitiría analizar los argumentos opositores sobre la alternancia republicana y la interpretación del artículo 90, frente a la defensa provincial de la autonomía constitucional y de la distinción entre los cargos de gobernador y vicegobernador. En esa instancia también podría adquirir relevancia la posibilidad de que los demandantes soliciten medidas cautelares.

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Cabe remarcar que una decisión favorable a la intervención tampoco implicaría que Jaldo quede inhabilitado a presentarse para competir por cuatro años más, dado que la aceptación de la competencia y la resolución de la cuestión constitucional son etapas diferentes.

Caso Manzur

El expediente, a su vez, vuelve a poner sobre la mesa el antecedente de Juan Manzur. En 2023, la Corte intervino ante la candidatura de Manzur a vicegobernador y suspendió cautelarmente la postulación. Sin embargo, tras el desistimiento del ex mandatario, el caso quedó abstracto y no hubo una sentencia definitiva sobre el alcance del artículo 90.

La oposición utilizó este caso como antecedente y lo incluyó en el escrito, junto a otros. Jaldo, sin embargo, remarcó que es un caso distinto. “Ha querido buscar un quinto mandato y la Constitución es muy clara: no se puede tener un quinto mandato”, lanzó.

Con la Policía Federal: Jaldo celebró los 205 años de la institución

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó ayer el acto por el 205° aniversario de la Policía Federal Argentina, realizado en la Agencia Regional Federal del NOA, en calle Laprida 1.074. Durante la ceremonia, agradeció la labor de los efectivos y destacó la articulación entre las fuerzas federales y provinciales para combatir el delito.

El mandatario puso énfasis en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando, y valoró el trabajo conjunto que se desarrolla mediante el Operativo Lapacho. Además, convocó a profundizar la cooperación con la Justicia Federal y Provincial. “Sabemos el esfuerzo y el sacrificio que significa hoy llevar ese uniforme de la Policía Federal Argentina. Eso significa arriesgar su vida en cada misión que tienen que realizar”, dijo Jaldo. También participó la intendenta Rossana Chahla.

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