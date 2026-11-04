Comenzaron las obras de reacondicionamiento de la ex Ruta 9 en Trancas

Además, agradeció al personal de Vialidad y señaló que los equipos trabajarán durante 90 días para completar esta primera etapa. Destacó el uso de la ruta por parte de distintos sectores de la comunidad. “Por esta ruta transitan docentes, personal de la salud, la policía y nuestros productores”, dijo. Y agregó: “Es importante esta Ruta de la Fe, pero también es la del trabajo, la producción, la Salud, la seguridad y la educación”.