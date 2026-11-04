Comenzaron las obras de reacondicionamiento de la ex Ruta 9 en Trancas

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo inició este miércoles obras en la ex Ruta 9 en Trancas para optimizar la seguridad vial y el tránsito hacia Salta.
- Vialidad Provincial ejecutará las tareas por administración con una inversión cercana a los $2.000 millones, abarcando bacheo y pavimentación en 7,5 km.
- La obra demandará 90 días y potenciará la actividad productiva de la zona, además de facilitar el acceso de peregrinos al Pozo de San Francisco Solano.
El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este miércoles el inicio de las obras de reacondicionamiento de la ex Ruta Nacional 9, en Trancas. La intervención busca mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial en el camino que conduce al Pozo de San Francisco Solano y se extiende hasta el límite con la provincia de Salta.
El mandatario indicó que los trabajos se realizarán por administración, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, y no mediante la contratación de una empresa. “Lo podemos hacer a valores del costo de la obra, porque si contratábamos empresas por ahí capaz que se nos hacía mucho más difícil la realización de este pavimento”, afirmó.
Además, agradeció al personal de Vialidad y señaló que los equipos trabajarán durante 90 días para completar esta primera etapa. Destacó el uso de la ruta por parte de distintos sectores de la comunidad. “Por esta ruta transitan docentes, personal de la salud, la policía y nuestros productores”, dijo. Y agregó: “Es importante esta Ruta de la Fe, pero también es la del trabajo, la producción, la Salud, la seguridad y la educación”.
Jaldo también pidió a los vecinos colaborar con los trabajos y sostuvo que la obra permitirá mejorar el acceso de los peregrinos al santuario de San Francisco Solano.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas Marcelo Nazur, señaló que la intervención permitirá pavimentar unos 7,5 kilómetros de la ex Ruta 9 y la describió como “un camino netamente productivo y también turístico”. Agregó que la obra estará a cargo de Vialidad Provincial, mediante un convenio con el municipio, y que demandará aproximadamente tres meses, con una inversión provincial cercana a los $2.000 millones.
El director de Vialidad Provincial, Pablo Díaz, explicó que los trabajos incluirán bacheo superficial y profundo en el primer tramo, además del acondicionamiento de la zona de camino. En el sector siguiente, donde la carpeta asfáltica está deteriorada o ausente, se preparará la base para colocar una nueva carpeta. Díaz destacó que la obra se realizará con equipamiento y personal técnico y obrero de la repartición.
Los trabajos previstos
El proyecto comprende un tramo de aproximadamente 7,5 kilómetros, desde la intersección con la Ruta Nacional 9 hasta la capilla de San Francisco Solano.
La obra se divide en tres sectores. El primero abarca 2.850 metros, desde la intersección con la Ruta Nacional 9 hasta el acceso al predio ferial Raúl Roque Romano. El segundo comprende 4.250 metros, desde el predio ferial hasta el acceso al Pozo de San Francisco Solano. El tercero incluye los últimos 450 metros, hasta la capilla.
En el primer sector se realizarán trabajos de bacheo profundo y superficial, colocación de carpeta asfáltica en caliente en las zonas intervenidas, recomposición de banquinas y renovación de la señalización vial. También se ejecutará la limpieza de cunetas, desagües y alcantarillas.
En el segundo tramo se retirará la carpeta asfáltica remanente y se reacondicionará la base granular. Posteriormente, se colocará una nueva carpeta asfáltica de cinco centímetros de espesor y 6,70 metros de ancho.
En el sector final se reacondicionará la base y se ejecutará una carpeta asfáltica con las mismas características. Además, se construirán banquinas de 2,50 metros de ancho y 15 centímetros de espesor.
Una vía de circulación estratégica
La ex Ruta Nacional 9 atraviesa fincas y establecimientos ganaderos del departamento Trancas. También constituye una vía de acceso a uno de los puntos turísticos y religiosos de la región: el Pozo de San Francisco Solano.
El camino funciona, además, como una alternativa de conexión con la provincia de Salta. Su estado actual presenta sectores deteriorados, principalmente por la falta de mantenimiento, la ausencia de una capa de rodamiento asfáltica y las limitaciones de su estructura para soportar el tránsito actual, especialmente el transporte pesado.
La obra se ejecutará mediante el sistema de administración. El plazo estimado es de tres meses y el presupuesto oficial asciende a $1.850 millones, calculado a valores de septiembre de 2026.