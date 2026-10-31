El Ministerio Pupilar estrenó sede y dejará de alquilar inmuebles

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó ayer la inauguración de la nueva sede del Ministerio Pupilar y de la Defensa de Tucumán, un edificio que permitirá concentrar las dependencias del organismo, mejorar las condiciones de trabajo y reducir los gastos que demanda el alquiler de inmuebles. El acto contó con la participación de autoridades de los tres poderes del Estado, representantes de otras provincias y funcionarios del ámbito institucional.
“Antes de ver lo que hoy estamos viendo, este imponente edificio, hay que tomar decisiones políticas e institucionales y acompañarlas con una planificación. Esta obra permitirá ampliar los servicios que presta el Ministerio y brindar mejores condiciones de trabajo a los defensores y a todo el personal”, expresó el mandatario.
La nueva sede, ubicada en Santa Fe 929, reunirá a más de 250 trabajadores que hasta ahora desempeñaban sus tareas en distintos edificios alquilados.
Acceso a la Justicia
Durante su discurso, el gobernador también puso el foco en la descentralización de los servicios judiciales y en la necesidad de garantizar su llegada a las localidades del interior. En ese sentido, destacó el trabajo de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Pupilar y de la Defensa para ampliar su presencia en los distintos departamentos y municipios de la provincia.
“Llevar el servicio de Justicia a cada rincón de la provincia es llevarlo a la casa de cada tucumano. Muchas veces la gente no acude porque no tiene información o porque tiene dificultades económicas para trasladarse. Por eso es fundamental que el Estado acerque estos servicios”, manifestó.
En tiempo y forma
Jaldo advirtió, además, sobre la importancia de intervenir a tiempo ante conflictos sociales, familiares y vecinales, con el objetivo de evitar que las situaciones se agraven. “Sabemos dónde y cómo empiezan los problemas, pero si la Justicia no llega en tiempo y forma, nunca sabemos dónde y cómo terminan. Muchas veces esas situaciones pueden agravarse y hasta terminar con la pérdida de vidas”, señaló.
Durante la inauguración, las autoridades recorrieron las instalaciones y conocieron el funcionamiento del data center, una plataforma tecnológica que brindará soporte tanto a la nueva sede como a las distintas dependencias del organismo distribuidas en la provincia.
La infraestructura apunta a agilizar los procesos administrativos, optimizar el funcionamiento institucional y mejorar la atención de quienes necesitan asistencia y representación jurídica, especialmente de las personas y los sectores en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro, expresó su satisfacción por la inauguración de la sede central y agradeció el acompañamiento del gobernador para concretar el proyecto.
“Hoy hemos podido cumplir un sueño de la Defensa Pública. Este edificio propio permitirá concentrar el área ejecutiva y los equipos técnicos del Ministerio, mejorar las condiciones de trabajo y generar un ahorro considerable para la provincia al dejar de alquilar distintos inmuebles”, explicó.