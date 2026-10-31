Política

El Ministerio Pupilar estrenó sede y dejará de alquilar inmuebles

Jaldo destacó la importancia de acercar la Justicia a los tucumanos y la mejora de los servicios.

INAUGURACIÓN. La nueva sede está ubicada en Santa Fe 929.
INAUGURACIÓN. La nueva sede está ubicada en Santa Fe 929.
Por Redacción Política Hace 5 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó ayer la inauguración de la nueva sede del Ministerio Pupilar y de la Defensa de Tucumán, un edificio que permitirá concentrar las dependencias del organismo, mejorar las condiciones de trabajo y reducir los gastos que demanda el alquiler de inmuebles. El acto contó con la participación de autoridades de los tres poderes del Estado, representantes de otras provincias y funcionarios del ámbito institucional.

“Antes de ver lo que hoy estamos viendo, este imponente edificio, hay que tomar decisiones políticas e institucionales y acompañarlas con una planificación. Esta obra permitirá ampliar los servicios que presta el Ministerio y brindar mejores condiciones de trabajo a los defensores y a todo el personal”, expresó el mandatario.

Juraron los 10 nuevos defensores que se incorporan al Ministerio Pupilar: quiénes son

Juraron los 10 nuevos defensores que se incorporan al Ministerio Pupilar: quiénes son

La nueva sede, ubicada en Santa Fe 929, reunirá a más de 250 trabajadores que hasta ahora desempeñaban sus tareas en distintos edificios alquilados.

Acceso a la Justicia

Durante su discurso, el gobernador también puso el foco en la descentralización de los servicios judiciales y en la necesidad de garantizar su llegada a las localidades del interior. En ese sentido, destacó el trabajo de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Pupilar y de la Defensa para ampliar su presencia en los distintos departamentos y municipios de la provincia.

Estudiantes de Derecho realizarán prácticas en el Ministerio Pupilar y de la Defensa

Estudiantes de Derecho realizarán prácticas en el Ministerio Pupilar y de la Defensa

“Llevar el servicio de Justicia a cada rincón de la provincia es llevarlo a la casa de cada tucumano. Muchas veces la gente no acude porque no tiene información o porque tiene dificultades económicas para trasladarse. Por eso es fundamental que el Estado acerque estos servicios”, manifestó.

En tiempo y forma

Jaldo advirtió, además, sobre la importancia de intervenir a tiempo ante conflictos sociales, familiares y vecinales, con el objetivo de evitar que las situaciones se agraven. “Sabemos dónde y cómo empiezan los problemas, pero si la Justicia no llega en tiempo y forma, nunca sabemos dónde y cómo terminan. Muchas veces esas situaciones pueden agravarse y hasta terminar con la pérdida de vidas”, señaló.

El Ministerio Pupilar y de la Defensa también exigirá el pase sanitario

El Ministerio Pupilar y de la Defensa también exigirá el pase sanitario

Durante la inauguración, las autoridades recorrieron las instalaciones y conocieron el funcionamiento del data center, una plataforma tecnológica que brindará soporte tanto a la nueva sede como a las distintas dependencias del organismo distribuidas en la provincia.

La infraestructura apunta a agilizar los procesos administrativos, optimizar el funcionamiento institucional y mejorar la atención de quienes necesitan asistencia y representación jurídica, especialmente de las personas y los sectores en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro, expresó su satisfacción por la inauguración de la sede central y agradeció el acompañamiento del gobernador para concretar el proyecto.

Rige un nuevo sistema de asistencia y licencias para el personal del Ministerio Pupilar y de la Defensa

Rige un nuevo sistema de asistencia y licencias para el personal del Ministerio Pupilar y de la Defensa

“Hoy hemos podido cumplir un sueño de la Defensa Pública. Este edificio propio permitirá concentrar el área ejecutiva y los equipos técnicos del Ministerio, mejorar las condiciones de trabajo y generar un ahorro considerable para la provincia al dejar de alquilar distintos inmuebles”, explicó.

Temas TucumánOsvaldo JaldoWashington Navarro DávilaMinisterio Pupilar y de la Defensa de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Gobierno afirmó que eliminó 81.000 puestos de trabajo y defendió la reducción del Estado

El Gobierno afirmó que eliminó 81.000 puestos de trabajo y defendió la reducción del Estado

En la Legislatura aguardan esta semana el proyecto de ley de Presupuesto 2027: sería por unos $7 billones

En la Legislatura aguardan esta semana el proyecto de ley de Presupuesto 2027: sería por unos $7 billones

Por qué la Junta Electoral recurrió a la contratación directa para comprar su sede

Por qué la Junta Electoral recurrió a la contratación directa para comprar su sede

Enseñame Tucumán vuelve hoy a la pantalla

Enseñame Tucumán vuelve hoy a la pantalla

El Gobierno no restituirá más de 21.800 pensiones por invalidez y fijó un plazo de 60 días para reclamarlas

El Gobierno no restituirá más de 21.800 pensiones por invalidez y fijó un plazo de 60 días para reclamarlas

Lo más popular
Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos
1

Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos

Sangre, espanto y una sotana: quién fue Pachi Gorriti, el héroe de una historia olvidada
2

Sangre, espanto y una sotana: quién fue "Pachi" Gorriti, el héroe de una historia olvidada

Una estatua de Maradona en el jardín: el homenaje que emociona en Yerba Buena
3

Una estatua de Maradona en el jardín: el homenaje que emociona en Yerba Buena

Enseñame Tucumán vuelve hoy a la pantalla
4

Enseñame Tucumán vuelve hoy a la pantalla

La Noche de los Museos en Tucumán: todas las opciones para una cita imperdible
5

"La Noche de los Museos" en Tucumán: todas las opciones para una cita imperdible

Ranking notas premium
“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción
1

“Basta de dinastías en Famaillá”; “deben estar llenos, están en la Legislatura”; y cambios en la mesa de Concepción

La Corte Suprema asumió la competencia para resolver la demanda de los abogados contra la reforma judicial
2

La Corte Suprema asumió la competencia para resolver la demanda de los abogados contra la reforma judicial

Por qué en Tucumán dieron de baja a casi 44.000 afiliados a partidos políticos
3

Por qué en Tucumán dieron de baja a casi 44.000 afiliados a partidos políticos

Cruce por las elecciones de la AMT: la conducción defendió el voto de funcionarios y Seguí la acusó de ocultar la convocatoria oficial
4

Cruce por las elecciones de la AMT: la conducción defendió el voto de funcionarios y Seguí la acusó de ocultar la convocatoria oficial

El juicio por el crimen de Érika: cómo fue el escándalo que se desató en la cuarta audiencia
5

El juicio por el crimen de Érika: cómo fue el escándalo que se desató en la cuarta audiencia

Más Noticias
Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos

Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú

Rotonda, ensanche y un carril más en el semáforo: así es el plan para el Camino del Perú

Flávio Bolsonaro, aislado y ridiculizado por su exilio

Flávio Bolsonaro, aislado y ridiculizado por su exilio

Choque de trenes: una España en pleno duelo busca respuestas

Choque de trenes: una España en pleno duelo busca respuestas

La Noche de los Museos en Tucumán: todas las opciones para una cita imperdible

"La Noche de los Museos" en Tucumán: todas las opciones para una cita imperdible

Enseñame Tucumán vuelve hoy a la pantalla

Enseñame Tucumán vuelve hoy a la pantalla

Comentarios