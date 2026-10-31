El Ministerio Pupilar estrenó sede y dejará de alquilar inmuebles

Acceso a la Justicia

Durante su discurso, el gobernador también puso el foco en la descentralización de los servicios judiciales y en la necesidad de garantizar su llegada a las localidades del interior. En ese sentido, destacó el trabajo de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Pupilar y de la Defensa para ampliar su presencia en los distintos departamentos y municipios de la provincia.