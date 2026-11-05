Política

El caso de Jaldo contra Molinuevo, la “Fiesta del Pueblo” y un proyecto para choferes de aplicaciones

Dimes y diretes de la política de Tucumán.

EN LA BANCA. La diputada nacional Soledad Molinuevo, de La Libertad Avanza. Foto de Facebook
EN LA BANCA. La diputada nacional Soledad Molinuevo, de La Libertad Avanza. Foto de Facebook
Por Redacción Política Hace 26 Min

Resumen para apurados

  • En Tucumán, la defensa del gobernador Osvaldo Jaldo pidió rechazar la apelación de la diputada Soledad Molinuevo en la causa por publicaciones consideradas injuriantes.
  • La Justicia ordenó a la legisladora de LLA borrar los posteos que vinculaban a Jaldo con agresiones a un diputado, fallo que la defensa de Molinuevo busca apelar ante la Corte local.
  • El litigio podría llegar a la Corte Suprema provincial o nacional, sentando un precedente clave sobre la responsabilidad legal de funcionarios por sus declaraciones en redes.
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Temas Concejo Deliberante de San Miguel de TucumánOsvaldo JaldoCarlos AleDimes y diretesSoledad Molinuevo
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