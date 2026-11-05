El caso de Jaldo contra Molinuevo, la “Fiesta del Pueblo” y un proyecto para choferes de aplicaciones

Resumen para apurados
- En Tucumán, la defensa del gobernador Osvaldo Jaldo pidió rechazar la apelación de la diputada Soledad Molinuevo en la causa por publicaciones consideradas injuriantes.
- La Justicia ordenó a la legisladora de LLA borrar los posteos que vinculaban a Jaldo con agresiones a un diputado, fallo que la defensa de Molinuevo busca apelar ante la Corte local.
- El litigio podría llegar a la Corte Suprema provincial o nacional, sentando un precedente clave sobre la responsabilidad legal de funcionarios por sus declaraciones en redes.
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