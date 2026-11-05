Lisandro Catalán cuestionó el Presupuesto 2027 de Jaldo: “La prioridad es sostener la estructura política y no hacer obras para los tucumanos”

Resumen para apurados
- Lisandro Catalán, jefe de LLA en Tucumán, criticó hoy el Presupuesto de Osvaldo Jaldo al acusar que prioriza financiar la política antes que obras públicas provinciales.
- El proyecto prevé casi $ 5 billones en un marco de precariedad de servicios y escuelas. Catalán denunció además falta de control y cajas paralelas en los fondos comunales.
- La postura libertaria busca achicar el gasto político y bajar impuestos, anticipando una fuerte disputa legislativa en torno a la transparencia y la asignación presupuestaria.
El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, cuestionó duramente el proyecto de Presupuesto enviado por el gobernador Osvaldo Jaldo, que contempla una cifra cercana a los $ 5 billones. Advirtió que las prioridades del Gobierno provincial están concentradas en sostener el costo de la política, mientras persisten graves problemas de infraestructura y servicios públicos en distintos puntos de la provincia.
“Es una vergüenza que, en el estado en el que se encuentra Tucumán, la prioridad siga siendo mantener el costo de la política y no invertir en las obras de infraestructura que tanto necesitamos”, sostuvo Catalán.
En ese sentido, enumeró algunas de las problemáticas que afectan cotidianamente a los tucumanos, como las inundaciones ante lluvias intensas, la suspensión de clases durante los días de frío por las malas condiciones edilicias de establecimientos educativos y la presencia de aguas servidas en las puertas de las viviendas.
“Tucumán necesita soluciones, no más privilegios para la política”, remarcó.
Por otra parte, Catalán puso el foco en los recursos de las comunas y cuestionó que no estén consolidados dentro del presupuesto provincial. En particular, apuntó contra las denominadas “cajas negras” y señaló que el propio ministro de Economía reconoció que esos recursos no se encuentran incorporados en las cuentas consolidadas.
Para el dirigente libertario, esta situación representa una estructura paralela de administración de recursos públicos que necesita mayor transparencia y control.
Finalmente, planteó la necesidad de modificar el esquema de administración del Estado provincial, reducir el gasto político y redireccionar esos recursos hacia obras de infraestructura, mejores servicios públicos y una disminución de la presión impositiva.
“Esto es lo que tenemos que terminar en Tucumán para que nuestra provincia pueda empezar a despegar: bajar el costo de la política, terminar con las cajas paralelas y destinar esos recursos a lo que realmente importa. El dinero de los tucumanos tiene que volver a los tucumanos. Es hora de cambiar las prioridades”, concluyó.