Milei defendió su modelo en Catamarca

Con la minería como eje de su agenda en el norte del país, Javier Milei viajó a Catamarca para participar de la puesta en marcha de dos emprendimientos de Río Tinto, que en conjunto movilizan cerca de u$s 1.400 millones. El acto le sirvió al Presidente para volver a defender su programa económico y destacar el papel del RIGI en la llegada de inversiones. También aprovechó la ocasión para cuestionar a mandatarios provinciales que se oponen al régimen, mientras evitó pronunciarse sobre la llegada de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos, luego de su salida de la Argentina en un avión privado.