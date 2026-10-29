Milei defendió su modelo en Catamarca

Con la minería como eje de su agenda en el norte del país, Javier Milei viajó a Catamarca para participar de la puesta en marcha de dos emprendimientos de Río Tinto, que en conjunto movilizan cerca de u$s 1.400 millones. El acto le sirvió al Presidente para volver a defender su programa económico y destacar el papel del RIGI en la llegada de inversiones. También aprovechó la ocasión para cuestionar a mandatarios provinciales que se oponen al régimen, mientras evitó pronunciarse sobre la llegada de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos, luego de su salida de la Argentina en un avión privado.
El mandatario estuvo acompañado por el gobernador de Catamarca, el peronista Raúl Jalil, y representantes de la compañía minera. Según destacó, las dos iniciativas permitirán sumar una producción anual de 25.000 toneladas de carbonato de litio. Además, aseguró que ambas comenzaron a operar durante el segundo trimestre de este año, antes de los plazos previstos.
“Durante demasiado tiempo, estos proyectos se atrasaban indefinidamente o incluso no se hacían”, afirmó Milei. En esa línea, sostuvo que el cambio de modelo económico permitió acelerar los tiempos de ejecución. “Ahora podemos ver que gracias al cambio de modelo, las obras se adelantan tan rápido como sea posible para poder producir y generar riqueza cuanto antes”, agregó.
En otro tramo de su intervención, el Presidente apuntó contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por su oposición al RIGI. “Mientras los gobernadores responsables salen a atraer inversiones, él volvió a emitir papelitos de colores, llamados chachos, para pagarle a los empleados estatales”, cuestionó.
Proyectos aprobados
Milei contrapuso esa situación con la de Catamarca y San Juan, provincias en las que, según indicó, hay diez proyectos aprobados por un monto cercano a los u$s 23.000 millones. De esa manera, volvió a defender el régimen de incentivos como una herramienta para atraer capitales y promover el desarrollo de la actividad minera.
El jefe de Estado también respaldó la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Congreso. Consideró que la normativa anterior podía obstaculizar iniciativas productivas debido a la ambigüedad de algunos de sus criterios y afirmó que los gobiernos provinciales disponen ahora de mayores herramientas para decidir sobre el aprovechamiento de sus recursos naturales.
“Cuidar el medio ambiente y producir no son contradictorios”, sostuvo el mandatario, al defender la posibilidad de compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico.
Por su parte, Jalil celebró la presencia del Presidente y destacó que se trató de su primera visita oficial a Catamarca. “Bienvenido presidente @JMilei en su primera visita oficial a Catamarca. Junto a los equipos de gobierno y Río Tinto vamos a participar de un día clave para la minería argentina”, expresó el gobernador en sus redes sociales.
Milei había llegado a Catamarca el martes por la tarde, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de Economía, Luis Caputo.
Este miércoles, cerca del mediodía, el Presidente partió en un avión Hércules rumbo a Salta, donde continuará su agenda junto al gobernador Gustavo Sáenz, otro de los mandatarios provinciales peronistas que mantiene una relación política con la Casa Rosada. Desde esa provincia, regresó a Buenos Aires.
El viaje forma parte de una estrategia del Gobierno nacional para reforzar la presencia presidencial en las provincias vinculadas con las grandes inversiones. Entre octubre y diciembre, la Casa Rosada se propuso que Milei visite los nueve distritos en los que se distribuyen los primeros 23 proyectos aprobados bajo el RIGI.