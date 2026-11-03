Daniel Abad le respondió a Lisandro Catalán por sus críticas a la presión fiscal: “Deje de confundir”

Las declaraciones de Catalán se produjeron después de que Luis Caputo, ministro de Economía nacional, presentó una serie de medidas destinadas a aliviar la carga fiscal y los problemas de financiamiento que atraviesa el sector productivo. “Nosotros escuchamos los reclamos de todos. Hoy entendemos que las PyMEs tienen un problema financiero y los embargos. Suspenderemos embargos de ARCA hasta mayo del año que viene”, afirmó el funcionario ante empresarios y representantes de la industria, consignó el diario "La Nación".