Daniel Abad le respondió a Lisandro Catalán por sus críticas a la presión fiscal: “Deje de confundir”
El ministro de Economía provincial defendió la política tributaria de la gestión de Osvaldo Jaldo y aseguró que la provincia se encuentra entre las jurisdicciones con menor incidencia fiscal por habitante.
Resumen para apurados
- El ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad, cruzó al libertario Lisandro Catalán tras sus críticas a la presión impositiva y defendió la baja incidencia fiscal provincial.
- El cruce surgió luego de que Catalán pidiera seguir el rumbo nacional, tras los anuncios de Luis Caputo sobre alivios fiscales y suspensión de embargos de ARCA para pymes.
- La disputa profundiza el choque político entre el gobierno tucumano y los libertarios, en pleno debate por la reducción de tributos provinciales exigida por la Nación.
El ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, salió al cruce de Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia, luego de que el dirigente cuestionara la presión fiscal sobre el sector productivo. El funcionario le respondió públicamente y le pidió que “deje de confundir a la gente”.
A través de su cuenta de X (antes Twitter), Abad rechazó los cuestionamientos del referente libertario y defendió la situación tributaria de la provincia con un argumento basado en la incidencia fiscal por habitante.
La respuesta de Daniel Abad a Lisandro Catalán
“Tucumán está entre las tres provincias con menor incidencia fiscal por habitante. Menor que la media”, sostuvo el ministro en su publicación.
@catalanlisandro. Deje de confundir a la gente. Ilustrese si aspira a algo. Tucuman esta entre las tres provincias con menor incidencia de presion fiscal por habitante. Menor que la media https://t.co/T1OfPXQRKl— Daniel V Abad (@ContadorAbad) November 3, 2026
De esta manera, el funcionario provincial respondió a las críticas de Catalán, quien había cuestionado la presión tributaria de Tucumán y reclamado cambios en la política fiscal para acompañar al sector productivo.
Las medidas del Gobierno nacional
Las declaraciones de Catalán se produjeron después de que Luis Caputo, ministro de Economía nacional, presentó una serie de medidas destinadas a aliviar la carga fiscal y los problemas de financiamiento que atraviesa el sector productivo. “Nosotros escuchamos los reclamos de todos. Hoy entendemos que las PyMEs tienen un problema financiero y los embargos. Suspenderemos embargos de ARCA hasta mayo del año que viene”, afirmó el funcionario ante empresarios y representantes de la industria, consignó el diario "La Nación".
“Entendemos que el costo financiero para las PyMEs es un problemón y no es algo que se va a solucionar en un mes o dos. Hacemos lo que podemos dentro de nuestra consolidación fiscal y estas cosas son de un enorme beneficio”, dijo.
Otra de las medidas anunciadas contempla la ampliación del plan de facilidades de pago de hasta 18 cuotas para las deudas con ARCA. El régimen, que inicialmente alcanzaba a las obligaciones vencidas hasta el 30 de junio de 2026, se extenderá a las que hayan vencido hasta el 31 de octubre.
El paquete también incluye una herramienta para aliviar las demoras en la devolución de reintegros y saldos fiscales vinculados con las exportaciones, una problemática que afecta tanto a las pymes como a las grandes empresas.
Por otra parte, el titular del Palacio de Hacienda nacional adelantó que el gobierno libertario propondrá a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eliminar el impuesto a los sellos, como parte de la estrategia oficial para reducir los costos que enfrentan las empresas.