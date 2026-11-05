Jaldo, sobre su candidatura: “No estoy aferrado a ningún sillón y me voy a allanar al fallo de la Corte”

Según consta en el sistema del Poder Judicial de la Nación, la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte solicitó el martes a la Procuración que se expida sobre la acción declarativa de inconstitucionalidad impulsada por sectores de la oposición. El planteo apunta contra el artículo 90 de la Constitución de Tucumán, que habilita la continuidad correlativa en los dos cargos de mayor jerarquía del Poder Ejecutivo provincial.