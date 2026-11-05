Jaldo, sobre su candidatura: “No estoy aferrado a ningún sillón y me voy a allanar al fallo de la Corte”

Resumen para apurados
- El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, afirmó este jueves que acatará el fallo de la Corte Suprema ante la impugnación de su candidatura impulsada por la oposición.
- La Corte giró a la Procuración la causa opositora que cuestiona el artículo 90 de la Constitución provincial, el cual habilita la continuidad consecutiva en el Ejecutivo.
- La definición del máximo tribunal sentará un precedente institucional clave para Tucumán, determinando si Jaldo puede aspirar a extender su mandato provincial.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, se pronunció este jueves sobre el avance de la presentación judicial que cuestiona su candidatura y que se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El mandatario aseguró que aguardará los tiempos del máximo tribunal y ratificó que acatará la resolución que se dicte, independientemente de cuál sea su resultado.
Según consta en el sistema del Poder Judicial de la Nación, la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte solicitó el martes a la Procuración que se expida sobre la acción declarativa de inconstitucionalidad impulsada por sectores de la oposición. El planteo apunta contra el artículo 90 de la Constitución de Tucumán, que habilita la continuidad correlativa en los dos cargos de mayor jerarquía del Poder Ejecutivo provincial.
Consultado sobre el estado de la causa, Jaldo sostuvo que no tiene previsto intervenir en los tiempos del proceso y que esperará tanto el dictamen del procurador como la posterior resolución de los jueces.
“Una vez que eso ya está en la Corte nacional, lo único que hacemos es esperar, con los tiempos que se tome la Corte y, fundamentalmente, el procurador en primera instancia. No hay duda de que los fallos o dictámenes que de allí se emanen nosotros los vamos a cumplir a rajatabla”, afirmó.
En ese contexto, el gobernador buscó despejar cualquier interpretación sobre una eventual resistencia a dejar el cargo si la decisión judicial fuera adversa. Incluso, aseguró que su voluntad de respetar el fallo no está condicionada por sus aspiraciones políticas.
“Este gobernador no está aferrado a ningún sillón y está muy preparado para gobernar cuatro años en la provincia de Tucumán. Me voy a allanar al fallo que salga de la Corte de la Nación”, concluyó.