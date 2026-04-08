Arranca hoy en Tucumán el foro regional “Argentina Productiva”

Tucumán será hoy sede del Tercer Foro Estratégico IAEF NOA, organizado por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se hará en el Salón San Pablo de San Pablo Country Life & Golf de Yerba Buena. Bajo la consigna “Argentina Productiva: el interior como plataforma de desarrollo”, el encuentro arrancará a las 15 y en la ceremonia de apertura hablarán el viceministro de Economía de la Nación, José Luis Daza, el presidente del IAEF, Pablo Miedziak, y la titular del comité organizador del foro, Regina Martínez Riekes.
El encuentro se realiza en el momento en que el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió a las autoridades de Posco “una de las principales compañías globales en acero y litio”, que desembarcará en la región del noroeste argentino (NOA) bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La surcorena Posco se convirtió en propietaria del proyecto de litio Hombre Muerto Norte (HMN) en Argentina tras adquirir NRG Metals, fortaleciendo su posición en el país y su estrategia de crecimiento en un mineral esencial desde el Salar del Hombre Muerto.
HMN se ubica entre las provincias de Salta y Catamarca, en el Salar del Hombre Muerto, a más de 4.000m de altitud, una de las zonas con mayor riqueza del metal clave para la descarbonización del transporte y la matriz energética global.
Precisamente, uno de los paneles del foro del IAEF se referirá a la “Minería y Energía: la base estructural del crecimiento”, en el que participarán Gustavo Sánchez CFO de Glencore y Pablo Trumper, CFO de Exar, con la moderación de Amalia Saenz (Energy Traces). Tras esa mesa de diálogo, el director de G&G Consultants, Daniel Gerold, se referirá a “Energía: el nuevo mapa energético argentino”. En diálogo con LA GACETA, el consultor indicó que el conflicto bélico en Medio Oriente “puede acelerar inversiones, por la independencia de la Argentina en materia energética, al convertirse en un proveedor de largo plazo para vastas regiones del planeta”.
Desarrollo sostenible
Otro de los paneles que se organizaron para el foro de hoy se refiere a la “Agroindustria: producir y exportar desde el interior” se referirá Miguel de Achaval (presidente de Inversora Juramento) y Ramiro Muñoz, CEO de Salvita Hermanos, que será moderado por Sergio Alberto Juárez (Grupo Budeguer).
En el final de la jornada se prevé profundizar sobre “Infraestructura y financiamiento: capital para escalar”. Ilse Cougé, jefa de Cooperación en la delegación Argentina de la Unión Europea, Carina Pasut, Investment Officer en Agribusiness en IDB Invest, y Juan Villar, de IFC Grupo Banco Mundial para Infraestructura y Energía serán los oradores con la moderación de Ana Vea-Murguía (BST). “Con estas actividades, el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas busca contribuir al desarrollo sostenible del mercado de capitales y al crecimiento económico del país. Nuestro rol es también el de elevar la calidad de la conversación económica, ordenar debates que muchas veces se vuelven superficiales y aportar una mirada de mediano y largo plazo en un país que tiende a pensar en el corto”, definió Miedziak.