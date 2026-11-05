Jaldo reunió a intendentes del interior para analizar la gestión

Por su parte, Cobos advirtió sobre las dificultades de conectividad y el temor de algunos usuarios a realizar gestiones por internet. “La gente tiene miedo de poner el dedo en el celular, en la página Mí Argentina, en donde sea, por tantos delitos. Hay mucha gente a la que no le ha llegado la información, no tienen a veces la conectividad necesaria, entonces hay que llegar al mano a mano, al cara a cara para poder darles la información a los jubilado, pensionados, a los que gana menos de $5 millones para que ingresen a ese programa nacional”, dijo.