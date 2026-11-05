Política

Jaldo reunió a intendentes del interior para analizar la gestión

El encuentro en Casa de Gobierno permitió repasar lo realizado desde octubre de 2023 y definir las prioridades de cara al último año de mandato.

CASA DE GOBIERNO. Jaldo y Monteros se reunieron con 14 intendentes.
CASA DE GOBIERNO. Jaldo y Monteros se reunieron con 14 intendentes.
Por Redacción Política Hace 4 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo reunió ayer a intendentes del interior de Tucumán para realizar un balance de los primeros tres años de gestión y establecer los objetivos de trabajo para el último año de mandato. La agenda también incluyó cuestiones vinculadas con el escenario político y electoral.

El encuentro contó con la presencia del ministro del Interior, Darío Monteros, y representantes de 14 municipios: La Cocha, Tafí del Valle, Alderetes, Alberdi, Banda del Río Salí, Las Talitas, Monteros, Famaillá, Trancas, Burruyacú, Simoca, Graneros, Aguilares y Lules.

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Al término de la reunión, Monteros sostuvo que el mandatario pidió a los jefes municipales reforzar el trabajo territorial y mantener el contacto con los vecinos. “Evaluamos lo que se hizo en los tres años, y también se mandó un mensaje de lo que se quiere en este último año de gestión de gobierno. El gobernador pidió profundizar la gestión de los intendentes, profundizar la cercanía hacia los vecinos y también hemos tocado el tema político electoral”, señaló.

La situación de las obras públicas, el estado de los equipos y maquinarias de cada jurisdicción, y el cumplimiento del acuerdo fiscal entre la Provincia y los municipios también formaron parte del intercambio. El ministro consideró que la reunión permitió conocer las particularidades de cada distrito y ratificar la continuidad del trabajo coordinado.

Subsidios de energía

En paralelo a la agenda política, en la reunión se abordó la ampliación de los subsidios eléctricos para las zonas cálidas del país. En Tucumán, la disposición de la Secretaría de Energía de la Nación podría beneficiar a unos 366.000 hogares residenciales.

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La explicación técnica estuvo a cargo del interventor del Ersept, Eduardo Cobos, y del secretario de Energía, Martín Viola, quienes participaron de una reunión posterior en el Ministerio del Interior. Monteros vinculó la medida con las negociaciones que Jaldo mantuvo con legisladores nacionales durante el tratamiento de la ley en el Congreso.

Uno de los principales desafíos será incorporar a los usuarios que todavía no realizaron la inscripción correspondiente. De acuerdo con la información proporcionada por el Ersept, alrededor de 100.000 domicilios no completaron el procedimiento online.

Para revertir esa situación, el viernes se capacitará a trabajadores de municipios y comunas, que luego tendrán a su cargo colaborar con los vecinos en la gestión del beneficio. “Inmediatamente van a salir a trabajar para ver que estos 100.000 usuarios que puedan beneficiarse en función de este trabajo lo puedan realizar”, indicó el ministro.

Por su parte, Cobos advirtió sobre las dificultades de conectividad y el temor de algunos usuarios a realizar gestiones por internet. “La gente tiene miedo de poner el dedo en el celular, en la página Mí Argentina, en donde sea, por tantos delitos. Hay mucha gente a la que no le ha llegado la información, no tienen a veces la conectividad necesaria, entonces hay que llegar al mano a mano, al cara a cara para poder darles la información a los jubilado, pensionados, a los que gana menos de $5 millones para que ingresen a ese programa nacional”, dijo.

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El interventor también destacó el impacto económico de la medida para los hogares beneficiarios. “No sólo es ingresar al programa nacional. Tiene un importante descuento ahora gracias al gobernador y además esa plata queda en el bolsillo de la gente y se mueve en el mercado interno”, comentó.

Prevención por lluvias

En otro tramo de sus declaraciones, Monteros se refirió al despliegue preventivo ante la alerta meteorológica que alcanza a distintos sectores de Tucumán. Según detalló, participaron equipos de varias carteras provinciales, Defensa Civil y la Policía.

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El funcionario señaló que se realizaron trabajos previos a las precipitaciones y manifestó que espera que esas intervenciones permitan reducir las consecuencias de posibles fenómenos climáticos. “La provincia está preparada para cualquier contingencia, no tan solo en esta situación, sino en cualquier situación”, concluyó.

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