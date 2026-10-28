Libres del Sur cruzó a Bussi y Campero por la candidatura de Jaldo: "Es una maniobra de desesperación y pánico electoral"
El espacio conducido en Tucumán por el legislador Ernesto Gómez Rossi y el concejal Gastón Gómez rechazó las iniciativas de Ricardo Bussi y Mariano Campero para cuestionar una eventual candidatura del gobernador Osvaldo Jaldo en las elecciones del 9 de mayo de 2027.
Resumen para apurados
- Libres del Sur en Tucumán repudió las impugnaciones de Ricardo Bussi y Mariano Campero a la candidatura de Osvaldo Jaldo para 2027, calificándolas de maniobras electorales.
- La reacción surgió tras la presentación de Campero ante la Corte Suprema sobre la Constitución provincial y un proyecto legislativo de Bussi para frenar la postulación.
- El cruce anticipa una temprana judicialización y disputa política sobre la interpretación constitucional de la reelección para los comicios tucumanos de 2027.
Libres del Sur Tucumán cuestionó las iniciativas impulsadas por el legislador Ricardo Bussi y el diputado nacional Mariano Campero para poner en discusión la candidatura del gobernador Osvaldo Jaldo en las elecciones provinciales de 2027. La agrupación calificó las acciones como una «maniobra de desesperación y pánico electoral» y sostuvo que el mandatario está «legítimamente habilitado» para competir por un nuevo período.
La controversia se originó a partir de una presentación de Campero ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que solicitó una medida declarativa de certeza sobre el artículo 90 de la Constitución de Tucumán, y de una iniciativa promovida por Bussi en la Legislatura provincial.
En un comunicado titulado «¡Oportunismo y desesperación entre los despechados de Milei en Tucumán!», el espacio político rechazó ambas acciones y consideró que sus impulsores intentan resolver en los tribunales una disputa que, según su interpretación, deberían dirimir en las urnas.
Qué dijo Libres del Sur sobre Bussi y Campero
El legislador provincial Ernesto Gómez Rossi cuestionó la postura de los referentes opositores y apuntó especialmente contra la relación política entre Bussi y el presidente Javier Milei.
"Ricardo Bussi fue el primero en colgarse del saco del presidente y hoy actúa como furgón de cola de Campero, judicializando la política porque carece por completo de propuestas e ideas para nuestra provincia", afirmó el parlamentario.
Gómez Rossi también defendió la posibilidad de que Jaldo se presente en las próximas elecciones provinciales. Según sostuvo, el gobernador está "legítimamente habilitado por la Constitución de Tucumán para competir en las próximas elecciones".
En el mismo comunicado, el legislador cuestionó a Bussi por su trayectoria política y lo acusó de priorizar los cargos por encima de la presentación de propuestas para el desarrollo provincial.
Por su parte, el concejal Gastón Gómez calificó las acciones judiciales y legislativas de la oposición como un «mamarracho institucional». También sostuvo que detrás de esas iniciativas no hay una defensa de la legalidad, sino «ambición, falta de proyectos y pánico electoral ante el inevitable rechazo popular».
La postura de Libres del Sur sobre la candidatura de Jaldo en 2027
Hacia el final del comunicado, los referentes de Libres del Sur ratificaron su respaldo a una eventual candidatura de Osvaldo Jaldo para las elecciones del 9 de mayo de 2027.
"Sepa Ricardo Bussi y todo su grupo de oportunistas que la Constitución provincial es clara y las instituciones responderán con firmeza: Osvaldo Jaldo será candidato el 9 de mayo de 2027 y el pueblo tucumano volverá a elegirlo para conducir los destinos de la provincia por cuatro años más", expresaron.
La agrupación reafirmó así su posición frente a la controversia sobre las condiciones constitucionales para una nueva postulación del gobernador. Las declaraciones corresponden al posicionamiento político de Libres del Sur y se producen en medio de las discusiones sobre las reglas electorales y las candidaturas para 2027 en Tucumán.