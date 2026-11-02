Política

Dirigentes tucumanos respaldaron la gestión de Jaldo y cuestionaron los recortes de Milei

Referentes políticos, sociales y sindicales participaron de un encuentro en Tucumán bajo la consigna “Gobernar es cuidar”. Acordaron respaldar el modelo de gestión provincial y comenzaron a delinear una estrategia política de cara a las próximas elecciones.

Dirigentes de distintos sectores apoyaron a Osvaldo Jaldo.
Dirigentes de distintos sectores apoyaron a Osvaldo Jaldo. Libres del sur.
Por Redacción Política Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • Dirigentes políticos y sociales de Tucumán se reunieron este lunes para respaldar al gobernador Jaldo y rechazar el ajuste nacional en defensa del empleo y la producción local.
  • El Encuentro de la Dirigencia Tucumana congregó a Libres del Sur y agrupaciones peronistas bajo la consigna de fortalecer la presencia del Estado frente a los recortes de Milei.
  • El espacio acordó conformar una mesa común para revalidar la gestión de Jaldo en los comicios provinciales de mayo y disputar las elecciones legislativas nacionales de octubre.
Resumen generado con IA

Dirigentes de distintos espacios políticos, sociales y sindicales de Tucumán se reunieron este lunes 2 de noviembre en el denominado Encuentro de la Dirigencia Tucumana, con el objetivo de expresar su respaldo a la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo y fijar una posición común frente a las políticas económicas del presidente Javier Milei.

Bajo la consigna “Gobernar es cuidar: consolidar el Estado Presente con Osvaldo Jaldo”, los participantes plantearon la necesidad de defender el empleo, la producción del interior y las políticas de contención social ante los recortes impulsados por el Gobierno nacional.

Durante la jornada, los referentes coincidieron en la importancia de articular acciones políticas para enfrentar el impacto del ajuste económico en la provincia. También comenzaron a delinear una estrategia común de cara a los próximos compromisos electorales.

Dirigentes tucumanos respaldaron la gestión de Jaldo y cuestionaron los recortes de Milei

Federico Masso respaldó la gestión de Osvaldo Jaldo

Uno de los principales oradores del encuentro fue el referente de Libres del Sur, Federico Masso, quien defendió la intervención del Estado en áreas como el trabajo, la salud y la educación.

“Frente a un gobierno central que daña al interior productivo y abandona a la gente, nuestro deber es garantizar un Estado presente que asegure trabajo, salud, educación y dignidad”, sostuvo.

Además, Masso anticipó el acompañamiento electoral a la actual administración provincial y afirmó que el próximo 9 de mayo buscarán revalidar en las urnas la gestión de Jaldo.

“Vamos a revalidar en las urnas la gestión de Osvaldo Jaldo para dar continuidad a cuatro años más de trabajo, gestión y soberanía para Tucumán”, expresó.

Los participantes también plantearon que el encuentro constituye un primer paso para construir una estrategia política de cara a las elecciones provinciales de mayo y los comicios nacionales de octubre del próximo año.

Qué espacios políticos y sociales respaldaron a Jaldo

La reunión contó con representantes de distintas agrupaciones políticas, territoriales y movimientos sociales de Tucumán. Entre los espacios que participaron se mencionaron:

- Libres del Sur: encabezado por Federico Masso.

- Proyecto Colectivo: representado por Hugo Cabral, Matías Barrionuevo, Sergio Romero, Daniel Frías y Manuel Aráoz.

- Peronismo 26 de Julio: con Eloy del Pino, Jaime Héctor, Cecilia Zelaya, Lilian Mansur y Mirna Lazarte.

- SOMOS: liderado por Diego Jiménez.

- Movimiento Martín Fierro: representado por Rafael Salas.

- Movimiento Rompiendo Cadenas: a cargo de Domingo Rodríguez.

- Fuerza de Unidad Peronista: encabezada por Edgardo Jiménez.

- Peronismo Auténtico: representado por Óscar Holmquist.

La estrategia política del oficialismo tucumano frente a Milei

La convocatoria busca consolidar una mesa de articulación entre sectores que respaldan al Gobierno provincial y que plantean diferencias con las políticas de la administración de Javier Milei.

El eje del encuentro estuvo puesto en la defensa del Estado provincial, el empleo y la producción, en un escenario de tensión entre las administraciones nacional y tucumana por el alcance de los recortes presupuestarios.

Con esta reunión, los dirigentes participantes comenzaron a proyectar una estrategia conjunta para los próximos turnos electorales, con el objetivo de sostener el respaldo político a Jaldo y posicionarse frente al escenario nacional.

Temas Osvaldo JaldoFederico MassoJavier Milei
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