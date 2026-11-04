OpiniónColumnas Jaldo capitaliza la dispersión en el lejano oeste La sociedad argentina se reacomoda a la realidad económica, mientras que en Tucumán el oficialismo avanza en el armado territorial hacia las elecciones. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Jaldo encabezó un acto en la Capital y sigue de cerca lo que pasa en la sección Oeste Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Osvaldo Jaldo Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Recuerdos fotográficos: años 40. El Café Japonés, donde se hablaba sobre los precios de la construcción Lo más popular ¿Quién es dueño de una app? Un seminario en Tucumán explica cómo proteger proyectos digitales Una empresa busca asistentes de carga de datos para trabajar de manera remota Un árbol al que le faltan hojas: el libro de estudiantes tucumanos sobre la última dictadura El mandato de la crianza perfecta en redes: ¿estamos educando desde las propias convicciones o ejecutando un guión ajeno? Prorrogan la feria Fo.Co hasta el viernes Ranking notas premium De mirarlo a mirar desde él: la experiencia de subir y conocer el corazón del Obelisco Jaldo capitaliza la dispersión en el lejano oeste Tucumán superó por segundo año consecutivo la tonelada de cocaína secuestrada Recuerdos fotográficos: billares, tacos, habilidad y concentración Caso Érika: cómo fue el operativo cuando se detuvo al “Militar” Sosa en Buenos Aires