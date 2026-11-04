La historia detrás del rosario hecho en Tucumán que llegará a las manos del papa León XIV

Las cuentas son de ónix negro, un material que, según explicó el orfebre, resultó difícil de conseguir. En el centro incorporó un espiral inspirado en las formas concéntricas presentes en la naturaleza, con la intención de darle a la pieza una impronta contemporánea. Pero el trabajo no se limitó a reproducir símbolos religiosos. Marcaida explicó que durante el proceso también tomó decisiones artísticas vinculadas con el mensaje que buscaba transmitir. Una de ellas fue modificar la representación tradicional de Jesús: optó por un rostro que expresara entrega y amor, sin la corona de espinas. "Cuando vos hacés una pieza no solamente copiás un diseño, sino que transmitís algo", dijo.