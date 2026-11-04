Encuesta: ¿qué mensaje esperás que dé el papa León XIV?

La visita del papa León XIV genera expectativas sobre el contenido de sus palabras y el tono que elegirá para dirigirse a los fieles. En un contexto marcado por tensiones políticas, dificultades económicas y debates dentro de la Iglesia, queremos conocer tu opinión: ¿esperás un mensaje conciliador que llame a la unidad, una mirada crítica sobre la situación social y económica, un discurso centrado en la fe y los valores religiosos o un llamado a impulsar cambios dentro de la Iglesia?