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Encuesta: ¿qué mensaje esperás que dé el papa León XIV?

Gran expectativa por la visita a la Argentina.

El papa León XIV podrá recibir las cartas de los argentinos.
El papa León XIV podrá recibir las cartas de los argentinos. Foto: Vatican Media
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

La visita del papa León XIV genera expectativas sobre el contenido de sus palabras y el tono que elegirá para dirigirse a los fieles. En un contexto marcado por tensiones políticas, dificultades económicas y debates dentro de la Iglesia, queremos conocer tu opinión: ¿esperás un mensaje conciliador que llame a la unidad, una mirada crítica sobre la situación social y económica, un discurso centrado en la fe y los valores religiosos o un llamado a impulsar cambios dentro de la Iglesia?

Temas León XIVLeón XIV en Argentina
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