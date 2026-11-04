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Zaña, la tierra “maldita” que aguarda la bendición del papa León XIV

Marcada por leyendas de maldiciones y antiguas ruinas coloniales, se prepara para recibir a León XIV, cuya visita es vivida por los vecinos como una bendición y un reencuentro.

VISTA AÉREA. La iglesia principal en Zaña, en la región de Lambayeque.
VISTA AÉREA. La iglesia principal en Zaña, en la región de Lambayeque.
Por Redacción Sociedad Hace 5 Hs

En Zaña, una polvorienta ciudad colonial del norte de Perú que arrastra desde hace siglos la reputación de estar maldecida, los fieles esperan la visita del papa León XIV como una bendición.

Las calles de este árido pueblo de 4.200 habitantes catalogado a veces de “ciudad fantasma” lucen hoy solitarias. Entre sus callejuelas emergen las ruinas de cuatro imponentes iglesias coloniales, restos de su antigua riqueza, donde descansan ahora los gallinazos (aves carroñeras).

El Cottolengo Don Orione espera por la llegada de León XIV

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Zaña fue hace siglos una ciudad próspera, destruida por una inundación que la despobló. Su identidad quedó marcada por el catolicismo, ya sea por leyendas de castigos divinos o por ser el lugar de la muerte en 1606 de Santo Toribio de Mogrovejo.

El misionero español evangelizó a indígenas peruanos, denunció abusos y ahora es uno de los modelos del sumo pontífice, que celebrará junto a los zañeros los 300 años de su canonización.

“La maldición quedó atrás”, dice a la AFP María Colchado, ama de casa de 63 años, miembro de uno de los comités ciudadanos que se preparan para la visita papal del sábado 14 de noviembre.

SITIO ARQUEOLÓGICO. Una maqueta de la tumba del Señor de Sipán. SITIO ARQUEOLÓGICO. Una maqueta de la tumba del Señor de Sipán.

Desde que el papa “está entrando a Zaña ya estamos más que bendecidos”, comenta frente al santuario erigido donde estuvo la casa en la que falleció Santo Toribio.

Con otros voluntarios, Colchado se encarga del mantenimiento del modesto templo que recibirá al sumo pontífice. Unas bancas apuntan hacia un altar que tiene de fondo un retablo dorado.

El arzobispo Carlos Sánchez llevará a León XIV un rosario tucumano

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Vitrales de colores alumbran el interior, mientras la fachada de blanco y rojo borgoña muestra trabajos de pintura inacabados.

Los vecinos vendieron rifas para financiar la remodelación, explica Colchado.

De pronto, entra en el santuario el sacerdote Edinson Farfán, sucesor de Robert Prevost como obispo de Chiclayo, con una comitiva de la iglesia para supervisar el estado del templo.

EN ZAÑA. Unos turistas pasan junto a una figura de cartón del Papa. EN ZAÑA. Unos turistas pasan junto a una figura de cartón del Papa.

“El Santo Padre tiene en su corazón a Zaña”, dice el obispo a la AFP. “Todos quieren mostrar lo mejor” de la localidad, añade.

León XIV cerrará en Perú su primera gira por Latinoamérica, que incluirá también a Uruguay y Argentina, pese a que hace tres semanas fue operado de un cáncer de pulmón.

“Llegando a su casa”

Zaña está unos 50 kilómetros al sureste de Chiclayo, ciudad donde Robert Prevost sirvió como obispo entre 2015 y 2023.

Nacido en Estados Unidos, se nacionalizó peruano en 2015 tras vivir casi dos décadas en el país. Dejó una huella profunda en la región.

Muchos recuerdan que todos los 27 de abril arribaba a Zaña para la fiesta de Santo Toribio y otras actividades religiosas.

El Papa “está llegando a su casa”, dice Colchado.

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Otro comité integrado por autoridades municipales, la parroquia local y los vecinos ha mandado a confeccionar cientos de banderas del Vaticano para que ondeen junto a las peruanas sobre las viviendas.

Betty Burga, de 56 años y miembro del comité, advierte que se espera un “mar de gente”.

Las iglesias coloniales de Zaña fueron destruidas en 1720 por una riada que los lugareños atribuyeron a un supuesto castigo divino.

“La llaman a veces la ciudad fantasma”, dice la profesora de educación inicial Rosario Cossio, responsable del Museo Afroperuano que difunde la historia local.

Según ella, la fama de “ciudad maldita” estaría asociada al asesinato de un sacerdote en la época colonial. Tras el crimen, los religiosos “ya no llegaban a Zaña”, que “no era apta para sacramentos católicos”.

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Pero ahora es una localidad muy devota. En los muros del municipio y de la iglesia principal, donde se guarda como reliquia un pedazo de la tibia de Toribio de Mogrovejo, cuelgan gigantografías del santo y de León XIV.

Una mototaxi lleva un lema pintado: “Cristo te ama”.

La parroquia local ha pedido a los fieles que abran sus puertas a los peregrinos que llegarán para ver al jefe de la Iglesia católica.

Con colchones extras y decenas de ollas, María Colchado y su familia se aprestan para albergar a una treintena en su extensa casa de una planta, con muros ocre.

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Los vegetales de su huerto servirán para cocinar las comidas. Pavos, gallinas, conejos y cobayos brincan en sus corrales. “Estamos preparados” para recibirlos, afirma.

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