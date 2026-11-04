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Bob Dylan se reunió con el papa León XIV justo antes de su viaje a la Argentina

El músico tuvo un encuentro privado con el Máximo Pontífice en el Vaticano.

Bob Dylan saluda al papa León XIV
Bob Dylan saluda al papa León XIV vaticannews.es
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El papa León XIV recibió en una audiencia privada al músico Bob Dylan en el Vaticano este miércoles, antes de iniciar su gira pastoral por Sudamérica.
  • Dylan ya se había reunido con Juan Pablo II en 1997. El encuentro previo al viaje papal a la región trascendió mediante una imagen compartida por la Santa Sede.
  • El pontífice comenzará su gira por Argentina, Uruguay y Perú, donde será recibido con diversos homenajes musicales y actos multitudinarios de gran fervor.
Resumen generado con IA

A días de la llegada del papa León XIV a Argentina, el Vaticano compartió en su cuenta oficial el encuentro que tuvo el Máximo Pontífice con Bob Dylan. La reunión se dio en un contexto privado en la ciudad italiana y, por el momento, no han trascendido mayores detalles.

“Esta tarde, miércoles 4 de noviembre, el Papa León XIV ha recibido en audiencia privada al señor Robert Allen Zimmerman, conocido artísticamente como Bob Dylan”, escribieron desde la cuenta oficial del Vaticano junto a una foto.

En la imagen, se puede ver al papa sonriente estrechando la mano de Dylan, quien se mostró con una capucha negra. Esta no es la primera vez que el músico se reúne con un papa: en 1997 se encontró con Juan Pablo II.

Esta reunión se presentó como una de las últimas actividades de León XIV, dado que este viernes iniciará su viaje a Sudamérica que incluirá paradas en Uruguay, Argentina y Perú.

Los artistas argentinos que homenajearán a León XIV

El miércoles 11 de noviembre, Luciano Pereyra brindará un show en la Basílica de Luján, donde el papa León XIV dará una misa. Es la segunda vez que le cantará a un sumo pontífice; la primera fue en el año 2000, para el Jubileo que se celebró en Roma, donde interpretó canciones para Juan Pablo II.

En diálogo con TN Central, el cantante expresó su emoción por haber sido elegido para el evento. “Es una emoción muy grande. Estoy muy movilizado. Hablo dos palabras y me emociono, porque no deja de ser un evento superimportante el hecho de cantarle a un papa. Es algo único. Tuve la oportunidad de hacerlo hace 26 años”, explicó durante una charla con Sofía Kotler.

Además, Valentino Merlo se suma a los músicos que cantarán para el papa León XIV durante su visita a la Argentina. El cantante rosarino de 17 años dará un gran paso en su carrera con el honor de poder interpretar el clásico de Gustavo Cerati “Zona de promesas” en el marco de la visita del Sumo Pontífice.

Merlo se presentará el martes 10 de noviembre, durante el encuentro con los jóvenes que se realizará en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí compartirá la programación artística con Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Alan Madanes y otros músicos.

Otros de los artistas que fueron convocados para honrar la visita del Papa son Abel Pintos, Jairo y Jorge Rojas, entre otros.

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