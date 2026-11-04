Bob Dylan se reunió con el papa León XIV justo antes de su viaje a la Argentina

En diálogo con TN Central, el cantante expresó su emoción por haber sido elegido para el evento. “Es una emoción muy grande. Estoy muy movilizado. Hablo dos palabras y me emociono, porque no deja de ser un evento superimportante el hecho de cantarle a un papa. Es algo único. Tuve la oportunidad de hacerlo hace 26 años”, explicó durante una charla con Sofía Kotler.